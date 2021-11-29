秋末時分，放眼望去，大地滿是落葉，樹上還掛著幾許殘紅。難得碰上一個溫暖的周末，幾位好友相約在公園湖邊郊遊並餐敘。今天的湖面異常平靜，沒有風，沒有皺紋。在陽光的印射下，湖畔蘆葦的倒影格外清晰美麗。

打自有疫情 以來，難得與朋友相聚，才開始懂得珍惜把握當下。大家脫了口罩 ，露出燦爛的笑靨，相互嘲笑在疫情中徹底走樣的身材。許久不曾吃到朋友們的拿手菜餚了，五香十味的各式口味，外加點心和飲品，讓人垂涎欲滴，暫且顧不了身材問題。幾片紅楓葉優雅地飄落在菜餚杯盤之間，替我們的餐桌添加了天然點綴。

大夥邊吃邊聊，說不完疫情間的窘境和趣聞，好不愜意。一下子覺得自己年輕了十歲，不禁想起一千六百多年前，王羲之〈蘭亭集序〉中的感懷：「夫人之相與，俯仰一世，或取諸懷抱，晤言一室之内；或因寄所託，放浪形骸之外。雖趣舍萬殊，靜躁不同，當其欣於所遇，暫得於己，快然自足，不知老之將至。」

朋友們帶來了獨木舟，讓有興趣的人輪流感受划水之樂。在朋友的慫恿下，我坐上小舟，嘗試初次搖槳的體驗。輕舟盪漾在湖心，我徜徉於湖水的懷抱之中，接受溫柔陽光的親吻，忘記一切憂煩，只享受著當下的自在逍遙。

漫步湖畔，發現處處生機盎然。

一群雁兒在湖畔覓食，其中一隻大雁昂著頭向四方觀看，好似一名站崗的衛哨，嚴肅地警告我們不得越雷池一步。

我驀然低頭，發現在地上一條豔紅色的大毛毛蟲，正奮力拱著身軀向前爬行，好似想要在黃昏前趕快找到一個能棲息的避風港。

湖邊一棵枯樹上，有一隻棕色的小啄木鳥正死命地用嘴敲打著樹幹，發出「答答答……」快節奏的敲擊聲。牠專注投入，完全不在意人群的圍觀，像隻不懂疲累的機器鳥。也許，牠正在為豐盛的晚餐忙作準備。

遊人如織，小孩子稚嫩的叫笑聲在空氣中迴盪。有不少人牽著狗狗在人群中穿梭，還有幾個年輕人拉著風箏在草地上奔跑，試著放飛。

不知何處飛來幾隻大水鳥，低空掠過水面，嚇得水中的魚群四散逃竄，激起片片漣漪。

突然間，一片烏雲將太陽遮住了，並起了一陣風，捲起地面上的落葉，立刻令人感覺寒意。大家趕忙收拾東西，準備回家。互道珍重之際，聽到一個捨不得離開的小朋友問媽媽：「我們以後還可以像今天一樣的相聚嗎？」聞言，我心情乍然沉重，想起了今天電視新聞裡又報導了多地疫情失控的壞消息。

最近重讀瑪格麗特．米契爾的小說《飄》（Gone with the Wind），當光輝燦爛的日子消失之後，人們經歷戰亂的摧殘，流離失所，女主角郝思嘉失去了婚姻與愛情，無奈地把希望寄託於「明天」。我們現今的處境也有相似之處，生活失序，充滿挑戰，只能冀望明天會更好。（寄自新澤西州 ）