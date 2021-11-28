白首讀書興味長（上）

倩華∕圖

我家老爺在世時，屋裡鋪天蓋地堆著書報雜誌。二十二個落地書架之外，床頭櫃、茶几、梳妝檯，無一倖免地成了他的地盤。最終連飯廳也淪陷了，那張古樸雅致的餐桌上，僅餘一個邊角，可容一碗、一盤、一杯清茶和一疊稿紙。醒來的時刻，他多半窩在那兒，或喝茶用餐、或讀書寫作。夜闌人靜，鋼筆劃在稿紙上的聲音格外清晰，我循聲而去，問他寫得順乎？他若頭也不抬回以：「別煩我！」我便知趣地趕緊閃開；若他二郎腿蹺得老高，桌上濃茶換成了老酒，看到我，如乍逢知己一樣驚喜，我不用猜也了然。果然我未開口，他已迫不及待地叫嚷：「大功告成啦！大功告成啦！」

我們結褵三十餘載，歷盡歡喜與惆悵，我對他的記憶，始終停在他得意忘形的那幅畫面。他一身傲骨，不隨流俗，把寫作當志業，視讀書為天職。他不介意我做的飯可不可口，卻在乎我讀的書是否有益。我天性務實，深信世俗煙火同樣動人。家裡既有一個書呆，便安然做個半雅半俗之人，鎮日與柴米油鹽周旋，得閒和文學電影交會，唯有晝夜追劇時會被他喝斥，才稍稍收斂，做他眼中「有出息」的事。

所謂的「出息」，自然皆是書生管見。他對錢財等事從不掛心，薪水原封不動交出，老闆犒賞的紅包也笑嘻嘻地丟給我說：「讓妳這愛錢鬼去數個開心！」我年輕時沉迷炒股，他亦不聞不問，毫不擔心我把有限的存款賠個精光。後來我理財漸有心得，不時向他炫耀成果，他雖點頭稱許，心中肯定無奈，漸漸不再督促我讀書了。

他失業之後，頗擔心家中生計，我便拍著胸脯向他保證，自己邊工作邊讀書，全力再拚一個學位。那段日子，生活困頓卻不失情趣，鮮少下廚的他，會在我夜歸之時，端上一碗熱湯、一盤香噴噴的蛋炒飯，神祕兮兮地對著大口扒飯的我說：「烤箱裡好像有東西哦？」我打開一看，赫然是我最愛吃的滷水墨魚！某夜大雪，他開著破舊的老爺車接我下課，天黑路滑，車子在街心打轉了三百六十度，幸而四周無人無車。兩人驚魂未定回到家裡，油然生出劫後餘生的幸福感。

不久他獨自回鄉探母，我催他去銀行多提些錢帶在身上。他雖說好，臨走前又將部分現鈔存回帳戶。他眼中閃過一絲憂慮，我頓時體會「貧賤夫妻百事哀」的滋味，心裡暗暗發誓，總有一天，要把這「哀」字改寫。

他被迫退休翌日，我把投資帳戶列了清單，他不耐煩聽我簡報，只隨口問道：「我們到底有多少家底？」我報了數字，他明明滿臉笑意卻故意調侃：「就那麼一點？」我也佯裝發怒提高聲調：「還不夠你舒舒服服安享晚年？」他才拊掌大笑，連聲說：「夠了！夠了！」

可憐舒心的日子沒過幾年，他就病倒了。病中他曾向我訴苦，人生遭此遽變，讓他萬念俱灰。但給他妹妹的信裡，他依舊為自己打氣：「我強烈的求知慾是我求生的一大動力。」

他求生的另一動力來自寫作。他從小喜歡作文，立志當專欄作家。後來果如所願，開專欄、寫評論、出新書，忙得不亦樂乎。為了養病，忍痛把執筆多年的專欄停下，以為不久即能重返陣地，未料病後雙手無力、思維渙散，幾次提筆，皆頹然作罷。一日精神稍佳，遂連夜走筆疾書。我幾度張望，不敢出聲，待他趴在桌上好似睡著，才悄悄過去拾起落在地上的稿子。那字跡凌亂至極，我仔細辨識，僅猜得幾句，正兀自嘆息，他突然醒來，看著我，幽幽地說：「終於寫完了。」

他走後我經常回想起那個夜晚，不解他哪來的力氣，拖著支離的病骨，完成人生最後的書寫？直到讀了歐巴馬 《應許之地》裡的一段話，才忽有所悟。

歐巴馬在回憶錄中敘述：婚後不久，蜜雪兒即對他說：「你好像有個洞，努力要把它填滿。」後來看他每天馬不停蹄，工作到筋疲力盡，又對他說：「這就是為什麼你無法慢下來。」

歐巴馬自省，是否他心裡真的有些黑暗的慾望、盲目的野心？想向拋棄他的生父證明自己？不願辜負母親對獨子的期許？或欲解決黑白混血者內心根深柢固的自我懷疑？

那麼老爺生前不停地買書、讀書、寫書、滿腔對知識的渴求和文章千古事之抱負，也為填補心中的某個黑洞或缺憾？他閉目之時，洞填滿了嗎？自他走後，我日益空落的心魂，又應如何填補才不致憂傷？

我衝進書房，那堆積如山的書報早已消失無痕。當初答應將他的萬卷藏書捐走的時候，彷彿是對他肉身的再次告別。此刻我緊緊守護的，僅餘他的著作、他最後訂購未及翻閱的英文書刊，和我終究難捨的數十部文學經典。

我找到1978年9月2日，他在紐約華埠 花了三塊一毛五分美金，買下由中國社科院編著的《唐詩選》。雖然只有上冊，已讓我喜不自禁。這部詩選是他的床頭書之一，他常說以唐詩下酒，是人生一樂，順帶為自己的貪杯，加個浪漫注腳。

被他翻得四分五裂的《古文觀止》，是他的另一本床頭寶典。他強調那是部作文範本，囑我用心細讀。我遍尋不著，索性去書肆買回新譯本，仿著他在扉頁上註明日期、地點和書款，當晚並以粗筆在日記本寫下：「開始讀《古文觀止》」，跨出了我「補洞之旅」第一步。

第一篇〈鄭伯克段于鄢〉，是中學課本裡收錄的，讀來毫不費力。往下，就沒那麼輕鬆愉悅，讀著讀著，竟打起瞌睡，心想，不如挑幾篇熟悉的來讀，溫故知新，豈不甚好。再一想，又覺對不住天上的老爺，與剛剛振作起來的自己，只好硬著頭皮撐下去。一日又在犯睏，忽憶起書裡導讀先生的建議：誦讀它！於是開嗓吟誦，始而低啞結舌、繼而高亢順暢，終於，惱人的瞌睡蟲跑了，窗外的喧囂聲滅了，只剩下我與古人的對話、和字裡行間流淌的感時傷懷。

我努力回憶老爺引用過的書中名句。每找著一處，便以紅筆畫線。《古文觀止》共收編東周至明代的散文作品二百二十二篇，當我讀到第一百七一篇歐陽修的〈醉翁亭記〉，興奮得叫出聲來。

〈醉翁亭記〉中那段「醉翁之意不在酒，在乎山水之間也。山水之樂，得之心而寓之酒也」的絕唱，不正是老爺常詠的句子？文中自詡「醉能同其樂，醒能述以文」的豪情，不也像老爺酒後之狂揚？

下一篇〈秋聲賦〉裡，歐陽修描敘自己深夜讀書，聽到窗外各種怪聲，呼喚童子開門探視，童子告以：「星月皎潔，明河在天，四無人聲，聲在樹間。」他依然不信，藉著秋聲，大發慨嘆，而「童子無語，垂頭而睡」，斯情斯景，不正像老爺與我？

我掩卷嘆息，莫非老爺知我讀書辛苦，化身歐陽先生、逗我開心？（上）（寄自紐約）