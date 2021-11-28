我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron拉警報 全球疫情與新防疫措施一次看

顏色的寓意

（幽默過日子）吳玲瑤

對於顏色，每個人多少有些既定的講究與成見。比如我一直以為口紅應該是紅色系列，粉紅、橘紅、大紅都可以。但是有段時間日本時尚雜誌的彩妝師，認為藍色的唇蜜可以增加唇部的透明感，流行起藍色口紅。我一開始感覺特別怪異，好像中毒色，又像一大群藍精靈向我襲來，漸漸看習慣了，竟然覺得不難看。再則是看到女兒的十隻指甲塗得五顏六色，彩虹般的紅橙黃綠藍靛紫，本來想說教叫她別作怪，再看，覺得活潑可愛有特色。為了裝萌，我也去買來塗，偷偷希望看起來和年輕人打成一片。有句順口溜諷刺大媽的行徑：「頭髮染得像老外，說到旅遊跑得快」，如今頂上顏色可以自由轉換，高興染成紅綠藍都算是前衛。

朋友愛打高爾夫球。所謂的小白球，一般認定應該是白色的，但是他打球的球場卻用黃色高爾夫球。他好奇去問為什麼。所得到的答案是：黃球能見度高，不那麼容易掉球。後來他感覺更喜歡黃色球。我也覺得奇怪，網球一定是黃綠色的嗎？如今好像不一定是這樣，打破了傳統的習慣。

顏色也用來劃分政治版圖，美國有紅州、藍州之別；台灣政黨色彩繽紛，國民黨的藍色、民進黨的綠色、親民黨的橘色、民眾黨的白色，對岸共產黨則為紅色，曾經有人怕被戴上「紅帽子」。有一段時間對政治迫害稱之為「白色恐怖」。顏色能闡明政治觀點？

其實色彩是人們對視覺的感知，喜歡什麼顏色，悄悄透露了每人不同的品味與個性。每個國家民族對顏色也有不同的解釋，古時中國皇帝穿黃袍、日曆稱為黃曆；而紅色是喜慶的顏色，代表吉祥幸福事業興旺，新娘穿紅衣裙戴紅花，門上貼紅喜字掛紅色燈籠，過年給紅包。西方人喜歡白色，認為它代表純潔、高貴，把理想的男女朋友稱為「白馬王子」、「白雪公主」，結婚時新娘要穿白婚紗，工作環境好薪水高的人稱之為「白領」。

精緻的生活對色彩尤其講究，《紅樓夢》裡非常詳細描寫人物服飾的色彩、飲食的顏色搭配、器物擺設的色彩講究等等。賈母為黛玉的瀟湘館換窗紗，說出軟煙羅有四樣顏色：雨過天青、秋香色、松綠色和銀紅色，都是極其講究的典雅色彩。因為作者曹雪芹的祖上三代都在江甯織造廠，負責織錦染色，供應朝廷繡品絲織，所以他對色彩搭配的美學別具眼光，透過這些文化底蘊，他用顏色勾勒出《紅樓夢》的繽紛世界。

笑話除了有冷暖之分，幽默竟然也用顏色來分類，黑色笑話帶點悲劇成分；綠色笑話健康向上；黃色是帶有色情元素的笑話，原因是1894年英國有一家雜誌，名字就叫《黃雜誌》，一批新潮的世紀末小說家、詩人、散文家、畫家等，在此發表作品，常常帶有點色情意味而被沿用至今。

生活中處處涉及顏色。有一次朋友聚會聊天，提及女人時裝年年流行不一樣的顏色主題，有紫色、藍色、白色……等等，而男人流行色則很簡單，好像一直是黑色。座中某位男士說：「其實男人都喜歡的顏色是女色，年年不變。」（寄自加州

台灣 加州 美國

上一則

賺到第一筆「鉅款」

下一則

白首讀書興味長（上）

延伸閱讀

批「性別酷兒」色情 芝高中家長要圖書館下架

批「性別酷兒」色情 芝高中家長要圖書館下架
「性別酷兒」書涉色情？ 家長促圖書館下架 學生批審查　

「性別酷兒」書涉色情？ 家長促圖書館下架 學生批審查　
廣西餐廳「怡紅院」 遭舉報傷風敗俗 老闆：取自紅樓夢

廣西餐廳「怡紅院」 遭舉報傷風敗俗 老闆：取自紅樓夢
德州州長掃黃 下令對公立學校色情藏書 展開刑事調查

德州州長掃黃 下令對公立學校色情藏書 展開刑事調查

熱門新聞

黛安／圖

是美夢還是噩夢？（上）

2021-11-26 02:02
黛安／圖

是美夢還是噩夢？（下）

2021-11-27 02:02
連鎖速食店賽百味Subway創辦人之一巴克18日辭世，享耆壽90歲。（取自Subway）

「千元創業到全球4萬據點」Subway創辦人巴克90歲辭世

2021-11-21 21:27
倩華／圖

老媽的傷心事

2021-11-21 02:02
黛安／圖

我是他的記憶

2021-11-23 02:02

遭遇騙子

2021-11-21 02:00

超人氣

更多 >
感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危

感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危
中國專家：新變種Omicron難成氣候

中國專家：新變種Omicron難成氣候
剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破

剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破
南非醫學會：Omicron引發的是輕症

南非醫學會：Omicron引發的是輕症
多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增

多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增