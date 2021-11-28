對於顏色，每個人多少有些既定的講究與成見。比如我一直以為口紅應該是紅色系列，粉紅、橘紅、大紅都可以。但是有段時間日本時尚雜誌的彩妝師，認為藍色的唇蜜可以增加唇部的透明感，流行起藍色口紅。我一開始感覺特別怪異，好像中毒色，又像一大群藍精靈向我襲來，漸漸看習慣了，竟然覺得不難看。再則是看到女兒的十隻指甲塗得五顏六色，彩虹般的紅橙黃綠藍靛紫，本來想說教叫她別作怪，再看，覺得活潑可愛有特色。為了裝萌，我也去買來塗，偷偷希望看起來和年輕人打成一片。有句順口溜諷刺大媽的行徑：「頭髮染得像老外，說到旅遊跑得快」，如今頂上顏色可以自由轉換，高興染成紅綠藍都算是前衛。

朋友愛打高爾夫球。所謂的小白球，一般認定應該是白色的，但是他打球的球場卻用黃色高爾夫球。他好奇去問為什麼。所得到的答案是：黃球能見度高，不那麼容易掉球。後來他感覺更喜歡黃色球。我也覺得奇怪，網球一定是黃綠色的嗎？如今好像不一定是這樣，打破了傳統的習慣。

顏色也用來劃分政治版圖，美國 有紅州、藍州之別；台灣 政黨色彩繽紛，國民黨的藍色、民進黨的綠色、親民黨的橘色、民眾黨的白色，對岸共產黨則為紅色，曾經有人怕被戴上「紅帽子」。有一段時間對政治迫害稱之為「白色恐怖」。顏色能闡明政治觀點？

其實色彩是人們對視覺的感知，喜歡什麼顏色，悄悄透露了每人不同的品味與個性。每個國家民族對顏色也有不同的解釋，古時中國皇帝穿黃袍、日曆稱為黃曆；而紅色是喜慶的顏色，代表吉祥幸福事業興旺，新娘穿紅衣裙戴紅花，門上貼紅喜字掛紅色燈籠，過年給紅包。西方人喜歡白色，認為它代表純潔、高貴，把理想的男女朋友稱為「白馬王子」、「白雪公主」，結婚時新娘要穿白婚紗，工作環境好薪水高的人稱之為「白領」。

精緻的生活對色彩尤其講究，《紅樓夢》裡非常詳細描寫人物服飾的色彩、飲食的顏色搭配、器物擺設的色彩講究等等。賈母為黛玉的瀟湘館換窗紗，說出軟煙羅有四樣顏色：雨過天青、秋香色、松綠色和銀紅色，都是極其講究的典雅色彩。因為作者曹雪芹的祖上三代都在江甯織造廠，負責織錦染色，供應朝廷繡品絲織，所以他對色彩搭配的美學別具眼光，透過這些文化底蘊，他用顏色勾勒出《紅樓夢》的繽紛世界。

笑話除了有冷暖之分，幽默竟然也用顏色來分類，黑色笑話帶點悲劇成分；綠色笑話健康向上；黃色是帶有色情元素的笑話，原因是1894年英國有一家雜誌，名字就叫《黃雜誌》，一批新潮的世紀末小說家、詩人、散文家、畫家等，在此發表作品，常常帶有點色情意味而被沿用至今。

生活中處處涉及顏色。有一次朋友聚會聊天，提及女人時裝年年流行不一樣的顏色主題，有紫色、藍色、白色……等等，而男人流行色則很簡單，好像一直是黑色。座中某位男士說：「其實男人都喜歡的顏色是女色，年年不變。」（寄自加州 ）