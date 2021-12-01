某歌手
1.
風從遙遠的地方吹來──
●
從左側的市場
從鐵絲網後的農會穀倉
從腳踏車店
從龍眼樹下的收音機
從四點十七分餵奶的細姨
從房屋之間的空洞
（泥沙、螞蟻、長柄菊……）
從天線和路燈
從奔竄的雞群
從搖晃的日影、雨珠
從曬衣竿上的蟬鳴，及
提早出現的弦月──
●
風吹向鏡面
2.
在大車和小車之間
各種聲波的亂流
各種視線的火光
各種氣味的籬牆
●
衣飾、髮型、香料嚴密地堆疊
動作、話語、沉默彎折的坡路
風依然通過
●
風通過石獅、自助餐廳
唱片行對面的滷味
旅社、照相館、算命仙
溫泉、假山、池塘
3.
風通過竅穴，吹入體內──
●
風吹入毛囊、篩骨、脊柱
風吹入肝門、胃、迴腸
風吹入卵巢、比目魚肌
肺葉搖曳，血花綻放
●
風吹向媽媽、父兄
在走道的盡頭旋轉
之後掀開布簾
進入妹妹的房間──
屋裡有一些衣服
還有人聲
像在討論事情
也像演奏樂器──
風吹向床枕與桌椅
電話、眉筆、垃圾桶
吃了一半的炒麵
就快熄滅的香菸
●
風在尋找出口
4.
風通過指節、肩胛骨
通過錐肌、迷走神經
通過心室、甲狀腺
風吹向頭部
●
最後，風找到了
白色的聲帶與鼻腔等等
它的出口
●
離開身體的風
彷若變種生物：
形狀、顏色、化學成分
都和以前不同──
不像來自車站、百貨公司
不像來自廣場、廟埕
不像來自樓下和樓上
直立或傾斜的
瓶罐、窗景
幾乎像是虛構的風
進入世界
5.
離開她的身體的風
就只是空氣。
●
每天，我乘坐小舟
進入她所播撒的空氣
於重複的星空下
用力地呼吸──
白晝不能夠遮蔽
黑夜無法偽造的
人工星空
●
煙霧平靜地繚繞
酒色的海面
神祇庇佑的船隻──
這裡有另一種光線照耀流浪的眼
這裡有甘甜的飲料供應焦渴的唇
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