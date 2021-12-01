我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛謨性騷案：CNN「無限期停職」王牌主播的新聞室風暴

幫忙打探性騷案 葛謨主播弟 遭CNN無限期停職

某歌手

孫維民

1.

風從遙遠的地方吹來──

從左側的市場

從鐵絲網後的農會穀倉

從腳踏車店

從龍眼樹下的收音機

從四點十七分餵奶的細姨

從房屋之間的空洞

（泥沙、螞蟻、長柄菊……）

從天線和路燈

從奔竄的雞群

從搖晃的日影、雨珠

從曬衣竿上的蟬鳴，及

提早出現的弦月──

風吹向鏡面

2.

在大車和小車之間

各種聲波的亂流

各種視線的火光

各種氣味的籬牆

衣飾、髮型、香料嚴密地堆疊

動作、話語、沉默彎折的坡路

風依然通過

風通過石獅、自助餐廳

唱片行對面的滷味

旅社、照相館、算命仙

溫泉、假山、池塘

3.

風通過竅穴，吹入體內──

風吹入毛囊、篩骨、脊柱

風吹入肝門、胃、迴腸

風吹入卵巢、比目魚肌

肺葉搖曳，血花綻放

風吹向媽媽、父兄

在走道的盡頭旋轉

之後掀開布簾

進入妹妹的房間──

屋裡有一些衣服

還有人聲

像在討論事情

也像演奏樂器──

風吹向床枕與桌椅

電話、眉筆、垃圾桶

吃了一半的炒麵

就快熄滅的香菸

風在尋找出口

4.

風通過指節、肩胛骨

通過錐肌、迷走神經

通過心室、甲狀腺

風吹向頭部

最後，風找到了

白色的聲帶與鼻腔等等

它的出口

離開身體的風

彷若變種生物：

形狀、顏色、化學成分

都和以前不同──

不像來自車站、百貨公司

不像來自廣場、廟埕

不像來自樓下和樓上

直立或傾斜的

瓶罐、窗景

幾乎像是虛構的風

進入世界

5.

離開她的身體的風

就只是空氣。

每天，我乘坐小舟

進入她所播撒的空氣

於重複的星空下

　　用力地呼吸──

白晝不能夠遮蔽

黑夜無法偽造的

人工星空

煙霧平靜地繚繞

酒色的海面

神祇庇佑的船隻──

這裡有另一種光線照耀流浪的眼

這裡有甘甜的飲料供應焦渴的唇

上一則

傷心話洋油燈

下一則

秋遊麥金塔許保留地

延伸閱讀

驟雨驚雷漫步記

驟雨驚雷漫步記
我的家鄉

我的家鄉
我的農民曆

我的農民曆
糖尿病患控制體重 可施打腸泌素

糖尿病患控制體重 可施打腸泌素

熱門新聞

黛安／圖

是美夢還是噩夢？（上）

2021-11-26 02:02
黛安／圖

是美夢還是噩夢？（下）

2021-11-27 02:02
義大利駐台外交官紀大為談披薩。示意圖。圖／Pexels

創新披薩行不行？義駐台代表：鳳梨先不要

2021-11-28 12:37
李偉文早已啟動退休進行式，認為第三人生的重點是重新探索自己，也是追求夢想的另一個起點。（記者許正宏／攝影）

「一生玩不夠」 李偉文早早啟動退休進行式

2021-11-29 06:00
黛安／圖

我是他的記憶

2021-11-23 02:02

歐陽走了

2021-11-27 02:00

超人氣

更多 >
3死8傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高中生濫射被捕

3死8傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高中生濫射被捕
Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情

Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情
「外星人」偽裝丈夫想行房？密蘇里女牧師：遇到好多次

「外星人」偽裝丈夫想行房？密蘇里女牧師：遇到好多次
全美首個公共吸毒所 紐約市開張

全美首個公共吸毒所 紐約市開張
2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣

2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣