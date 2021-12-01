1.

風從遙遠的地方吹來──

●

從左側的市場

從鐵絲網後的農會穀倉

從腳踏車店

從龍眼樹下的收音機

從四點十七分餵奶的細姨

從房屋之間的空洞

（泥沙、螞蟻、長柄菊……）

從天線和路燈

從奔竄的雞群

從搖晃的日影、雨珠

從曬衣竿上的蟬鳴，及

提早出現的弦月──

●

風吹向鏡面

2.

在大車和小車之間

各種聲波的亂流

各種視線的火光

各種氣味的籬牆

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衣飾、髮型、香料嚴密地堆疊

動作、話語、沉默彎折的坡路

風依然通過

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風通過石獅、自助餐廳

唱片行對面的滷味

旅社、照相館、算命仙

溫泉、假山、池塘

3.

風通過竅穴，吹入體內──

●

風吹入毛囊、篩骨、脊柱

風吹入肝門、胃、迴腸

風吹入卵巢、比目魚肌

肺葉搖曳，血花綻放

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風吹向媽媽、父兄

在走道的盡頭旋轉

之後掀開布簾

進入妹妹的房間──

屋裡有一些衣服

還有人聲

像在討論事情

也像演奏樂器──

風吹向床枕與桌椅

電話、眉筆、垃圾桶

吃了一半的炒麵

就快熄滅的香菸

●

風在尋找出口

4.

風通過指節、肩胛骨

通過錐肌、迷走神經

通過心室、甲狀腺

風吹向頭部

●

最後，風找到了

白色的聲帶與鼻腔等等

它的出口

●

離開身體的風

彷若變種生物：

形狀、顏色、化學成分

都和以前不同──

不像來自車站、百貨公司

不像來自廣場、廟埕

不像來自樓下和樓上

直立或傾斜的

瓶罐、窗景

幾乎像是虛構的風

進入世界

5.

離開她的身體的風

就只是空氣。

●

每天，我乘坐小舟

進入她所播撒的空氣

於重複的星空下

用力地呼吸──

白晝不能夠遮蔽

黑夜無法偽造的

人工星空

●

煙霧平靜地繚繞

酒色的海面

神祇庇佑的船隻──

這裡有另一種光線照耀流浪的眼

這裡有甘甜的飲料供應焦渴的唇