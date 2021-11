蘇文珣教授(左)主持孫繼成(右)的「再訪康橋」學術講座。(孫繼成.圖片提供)

近兩個月來,我帶著三思譯坊的譯員徒兒忙於翻譯《中國戲劇史》。我們做好了譯前譯中的充足準備,搜集了《詩經》《禮記》《尚書》《左傳》及Sacred Books of the East等中國典籍英譯本,又網羅了《英漢戲劇辭典》《明代官職中英辭典》、American Drama以及The Bedford Introduction to Drama等相關書籍。俗語說「兵馬未動,糧草先行」。翻譯成譯界的行規就是「欲攬瓷器活,先買金剛鉆」。這些前期的時間與精力投入,實不足為外人道也。深夜的苦思冥想,譯字譯句的不易,只要明月懂,清風曉,天知地知,我們譯者就已知足常樂。

我是學美國文學出身的。1999年自山東大學碩士畢業後,曾在電視臺做過一年的編譯,主要是翻譯路透社的體育新聞及娛樂新聞。後來我又去北京大學英語系攻讀了文學翻譯與比較文化專業的博士學位。2003年1月,作為北大交流博士生,我有幸去了斯德哥爾摩大學東亞系進行訪學,師從羅多弼教授,也為自己的博士論文搜集有關來華傳教士的文獻。我的辦公室就在著名漢學家馬悅然先生的辦公室隔壁,上下班都會路過馬先生的辦公室,偶爾會得到馬先生的點撥。在斯德哥爾摩訪學期間,有個朋友邀請我翻譯美國馬里蘭大學Robert Birnbaum教授的高等教育理論著作Management Fads in Higher Education。斯德哥爾摩的夏天是迷人的北歐風光,但我經常在夜深人靜時文思泉湧,一夜無眠。淩晨時分,聽到窗外的鳥鳴,我就會吃些早點,然後邁出屋外,迎著朝霞,蹚著朝露,索性做一次戶外徒步,在田野裡呼吸著清晨的愜意。散步歸來,上床補覺,下午兩點再去辦公室。就這樣忙裡偷閑,完成了翻譯,才得知版權已經被北師大出版社捷足先登。我建議合作出版,但對方說此書已分給三位教授分工翻譯。無奈之下,我們只好購買了該書的繁體版權,於2006年由臺灣晨星出版社予以出版。此事給了我深刻的教訓。由此方知,譯著之行,始於版權,不可不慎!

斯德哥爾摩也是我踏足漢譯英的起點。在翻譯實踐中,受制於外語能力的譯者,即使善於把外語譯成母語,也鮮有能把母語譯成外語。初入譯界時,我也是從英譯漢做起。在斯德哥爾摩的時候,《中國教育報》海南記者站的劉見女士托人找到了我,請我把她的一本詩集譯成英語。我從來沒做過漢譯英,但斯德哥爾摩大學東亞學院的克勞斯教授鼓勵了我,還答應幫我潤色審校。於是,我按照自己的理解先把中文譯成英文。每周六下午兩點,我到教授家中與教授一起進行逐字逐句的推敲。克勞斯是語言天才,會說五六種語言,精通漢藏語系;夫人辛迪亞是鋼琴教師,對詩歌的韻腳有過人的敏銳。更有意思的是,有一次我們三人討論其中的一行詩句時,在一旁靜聽的年近八旬的辛迪亞的母親說出了我們正在苦苦尋找的一個詞匯。下午的正式工作結束之後,教授夫婦就留我吃晚飯。飯桌上,我們延續著熱火朝天的討論和斟酌。可以說,與克勞斯夫婦研討詩句翻譯的那些日子是我在瑞典最快樂的時光,也是我漢英譯詩的學徒期。斯德哥爾摩,那可是我真正的詩與遠方!2004,我的第一部漢英譯著,劉見的詩集《愛語》由中國對外翻譯出版公司出版了。

作為譯者,一定要耐得住寂寞。翻譯民國詩人邵洵美的詩歌是我的第二個漢譯英項目。我初次聽到邵洵美的名字還是師文德(Hal Swindall)博士告訴我的。師老師是我在山東大學讀碩士時的英語寫作課老師。他來中國教書的最初目的就是研究唯美詩人邵洵美。我們從1996年開始尋找邵洵美的材料,一直未有突破,直到2008年,邵洵美的女兒邵綃紅女士推出了邵洵美作品系列,其中就有詩歌卷《花一般的罪惡》。我們如獲至寶,逐開啟了翻譯邵洵美詩歌的合作。誰承想,這一項目竟做了十年。譯稿完成後,2015年的暑期,師文德專門從韓國國立釜山大學飛來我處,進行面對面的定稿。這是我第二次向合作譯者系統地學習潤色與修訂。當我們與邵綃紅聯系商購英譯版權時,她拜托了南京大學英語系張子清對我們的翻譯質量進行審核,認可之後,才牽線幫我們完成了英語版權的交易。我們歷經近十年才完成的The Verse of Shao Xunmei於2016年在美國順利出版。

The Verse of Shao Xunmei在國際上產生了一定的影響。2020年1月,我榮幸地受到劍橋大學三一學院院士蘇文珣(Susan Daruvala)教授的邀請,前往劍橋大學舉辦了一次學術講座:《再訪康橋——<洵美詩選>譯路回望》。我們把這位幾乎被漢語世界遺忘的天才詩人拉入了國際讀者的視野中,為民國三十年就風靡上海灘的绝美文字找到了更多的知音。

我與師文德老師合作過的譯務,每每都能讓我品嘗到譯藝的樂趣。我不僅喜歡上了漢譯英,而且確定了中外合作的翻譯模式。我們合作翻譯了深圳作家謝宏的系列短篇小說。翻譯成果先後三次發表在美國的World Literature Today和香港中文大學Renditions上。近期,我們又完成了中國童話書系中的三本散文著作的英譯,目前譯本已經進入英國的出版序列。

譯路走來,我深感翻譯就是遇見。有時是友朋約稿,有時是江湖救急,有時純粹是自譯自嗨。譯路回望,作為譯者,我唯一的收獲就在於:雖歷經曲折,但依然好奇如貓,依然渴望更多的人生偶遇,依然不輕言放棄自己的堅持,依然相信人與人之間的信任可譯,理性可譯,美德可譯,在misinformation和disinformation之間艱難跋涉,細心甄別,果敢取舍。

(孫繼成,1970年生,山東人,先後畢業於山東師範大學、山東大學和北京大學。現為山東理工大學翻譯系副教授,山東省翻譯協會副秘書長,淄博市作家協會會員。研究來華傳教士、國際漢學和中國現當代文學英譯。)