大女兒七、八歲時，偶然在她房間看到一個小背包，裡面放了兩件衣服，一盒童軍餅乾，還有她的牙刷。詢問之下，才知道她受到當時最流行的電影 《功夫小子》影響，打算和對面鄰居小男生一起去修車廠找師傅學功夫。

我想到好友曾經把青春期的兒子罵走，事後我開車陪她到處尋找，好友期間不住喃喃禱告：「求主耶穌保佑，讓我活要見人，死要見屍。」她兒子在附近社區躲了六天六夜，飢寒交迫。母子兩人都為這件事吃夠了苦，嚇破了膽。

據說許多鬥氣離家出走的孩子，以為爸媽從此對他們關上了門而不敢回家，無家可歸之際，就被人口販子騙去，或者就此走上吸毒販毒的不歸路。

想起這些，再看到女兒天真地告訴我要去拜師學功夫，又怕我不同意，竟想要悄悄離家出走，我知道機會教育 的時機來了。我要女兒坐下來，告訴她，要離家出走可以，可是離家出走和練功夫一樣，都要慢慢練習，所以下面這些守則要做到：

一、從媽媽皮包拿五張廿元鈔票，分別在五個口袋放好，準備買吃的喝的。

二、要穿足夠保暖的衣服。

三、要說清楚講明白，打算去哪裡，何時回來。

四、母女兩人共同列出一張親友名單和聯絡方式。

五、出門以後，到某幾戶指定鄰居家，借電話打給這幾位親戚來接，不可以自己走上馬路。（因為當時手機並不流行）

六、如果無法做到以上這幾點，就暫時打消離家出走的計畫。

說也奇怪，自立了這份守則以後，她就不走了。

時光飛逝，幾年後十四歲的大女兒跳讀大學，周遭接觸的都是大學生，讓她以為自己已是大學生，已是個成熟獨立的大人了，而在媽媽我的眼中，她仍是個未成年的小女孩，因此母女衝突時起。

有一次衝突大吵之後，我氣得躺在屋裡生悶氣，外子決定不參與，不聞不問。女兒決定離家出走。

待我氣平出房門，看到她在我電腦上留言：

一、我從你皮包拿了$65，裡面沒有$100，是你自己不合規定。（哇，還有回馬槍呢！）

二、我帶了睡袋。

三、我會打電話找大表哥表嫂來接我。

四、尚不知去哪裡或何時歸來，請等候通知。

原來她還記得小時候訂的離家出走守則。這對母女雙方都是一個安慰和放心。

這場離家出走還有個插曲。當大女兒要出門時，當時八歲的小女兒提出抗議：「你和媽媽吵架，我可倒楣了。你跑掉，媽媽一定會生氣不做飯給我吃，你得先去麥當勞買個兒童套餐給我。」盛怒的大女兒為了妹妹的公平權益，居然真的徒步去買了漢堡給她。

那次吵架的來龍去脈早就忘記了。但我確定，我把我從來沒有受過的離家出走教育，完整地教授給女兒們了。（寄自加州 ）