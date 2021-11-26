她的辦公桌上有顆風乾的珍珠柑。剛到職那年，主管給了每人一把，品種迷你，但外型燦黃而圓潤，像是給職場新鮮人的祝福。當時她是知足常樂的小菜鳥，大人大吉，而她小桔亦佳。她覺得這個意象真好，總捨不得吃，一年年地，把歲月晾成了乾。

最初也不是這樣，彼時她還有飽滿的水分，那些「姐」老喜歡往她臉上輕輕一掐，彷彿擰出了她們年輕時的夢想；而中年男子看她的眼神也總是那麼溼潤，於是再百無聊賴的日子也有了指望。每當工作不順利，她總會取出那顆珍珠柑把玩，先掂看看有多重，再輕輕一按，空氣裡便瞬間散溢著清冽的香氣，那氣味新鮮帶勁兒，頗為刺激，總能使她迅速回神，再度進入高效率模式。

「妳怎麼還不吃啊？」剛開始同事還會饒富興味地問，她也總是敷衍帶過，但她心裡明白，好東西都留在後頭，忍耐的孩子才有好果子吃，所以從不急著剝皮。只是時間長了，別人也忘了這回事，或者說，沒有人會在意一顆小橘子。至於味道，酸甜自知，和別人說了也沒用。而珍珠柑彷彿吸收了太多心事，果皮日漸乾涸、消瘦、發黑，且滿臉疙瘩，很難再聯想到「珍珠」二字。

她深吸了一口氣，安慰自己：「難免會老的，重要的是內涵。」

工作十年後，當年的願望果然都應許了，她有驚無險地往前走，不在高處抗寒，也沒在低處受苦，每一天都從複印開始，並都結束於咬牙切齒的碎紙機。她倒是許久不碰那顆老橘了，因為它早已失去魔法，只偶爾會在找資料時滾出來，但她也僅是隨手擱著，畢竟，誰會真正在意一顆乾癟的橘子呢？

何況荔枝都來了。

女孩報到那天，送了每個同事一箱荔枝，嬌豔欲滴而多汁，那些人的眼睛又重新亮了起來。這次她倒是立刻嘗了一顆，酸的，沒有想像中甜美，她皺著眉頭，正想跟周圍的人諷刺這果中尤物，誰知大家紛紛嚷著：「哎喲，好甜喔！」女孩雙手捧著彈嫩的臉，精準地歪頭微笑，並發出軟萌奶音：「好開心喔！那我再讓家人寄過來。」那樣子像極了一隻毫無殺傷力的小狗，辦公室裡瞬間歡聲雷動。一騎紅塵新人笑，那已是別人的紅塵了。

在一片歌舞昇平裡，她沒忘記本分，繼續用力敲打鍵盤，順帶敲打自己的每一天；有時也停下來揉揉太陽穴，補充Ｂ群，一邊拿出那顆橘子，無意識地猛力一壓，陳年老倉房的氣息撲面而來，不免有幾分嗆人。