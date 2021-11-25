北桌山上的天羽扇豆和加州罌粟。（大邱．圖片提供）

《魯冰花》是一部台灣的老電影 ，曾經轟動一時並得過很多國際大獎。可惜電影上映時我已身在國外多年，沒有機會觀賞電影，更不知道電影情節，卻牢牢記住了這個美麗的名字，非常好奇它是個什麼樣的花。直到最近才知道，它的學名就是羽扇豆（Lupine），因其英語發音近似台語的「路邊花」，而被美化翻譯成了「魯冰花」。

羽扇豆我也只是久聞其名，從未親眼見過。今年初春到加州 一號公路邊的科威爾農場海灘（Cowell Ranch Beach）遊玩，農場滿是盛開的百慕達奶油花（Bermuda Buttercup），對面臨海斷崖邊則漫生著尚未開花的海灘草莓花（Beach Strawberry），萬沒想到，在這一片碧綠中居然生有一朵不一樣的花。

植株矮小，花梗上由許多蝶形小花層疊簇生成一朵棒球大的大花，以黃白為基色泛著深紫淺藍，華麗而不失典雅，讓人一見難忘。幸有手機植物識別app，得知它的芳名是多色羽扇豆（Varied Lupine），是羽扇豆的一種。

屬於豆科的羽扇豆品種繁多，多為多年生草本植物，只有少數是一年生的，還有些是灌木。花色有紅、黃、白、藍、紫等色，五彩繽紛極具觀賞價值，其中最負盛名的是德州 矢車菊（Texas Bluebonnet），它也是德州州花。長柄支撐下的掌狀複葉上有五至十五片的披針形小葉，整個掌狀複葉形如「羽扇」，所結果實又似豆莢，因而得名「羽扇豆」。它含有豐富的蛋白質和膳食纖維，被視作優質蛋白，但有些品種含多種生物鹼，有毒味苦，沒經適當處理不能隨便摘食。

它原產於美洲和地中海沿岸，適生於溫帶沙地。加州海岸沿線生有多種野生羽扇豆，長在三千呎以下的草原、叢林、橡樹、混合針葉林等多種棲息地中，經常和其他的春夏野花如加州罌粟共存於同一棲息地中。它們共同的特徵是具有垂直的花梗、掌狀複葉和毛茸茸的豆莢。每一花梗頂端皆生著一簇不規則的蝶形小花，每一朵小花皆由一片旗瓣（Banner）、兩片翼瓣（Wing）及兩片龍骨瓣（Keel）組成。花朵成熟後，每朵花都會形成一個小豆莢。

在東灣我家附近的小山上，常見的是一年生草本羽扇豆，具有藍白兩種顏色，高不盈呎且混生於野花野草之中，不易辨認而常被忽視。較靠內陸的北桌山（North Table Mountain），山頂平如桌面，其上是混雜火山岩石的空曠草地，三月初深藍的羽扇豆和金黃的加州罌粟競相怒放，形成強烈的藍黃對比，造成極大的視覺震撼。千花萬朵貼地而生，將大地覆蓋上一條錦繡花毯，只見花不見葉。

郊狼山（Coyote Hills）是位於舊金山灣（San Francisco Bay）邊緣的一小片山丘，四月中旬山上野花怒放，一片璀璨，其中最耀眼的便是和加州罌粟共存的銀羽扇豆（Silver Lupine）。它是多年生灌木，高約三至五呎，一叢叢蓬勃而生，花簇約有一呎長呈尖塔狀，花朵由下往上開放，塔身是豔麗的紫羅蘭色，塔尖是銀灰色，但它非因塔尖銀灰而是因葉子銀色而得名，不過在我看來只是灰綠偏白而已，算不上銀色。由於它是灌木不似迷你或天羽扇豆能鋪滿整個地面，倒像是成群穿著紫色蓬裙的美女在走紅地毯，加州罌粟則此起彼落閃著金黃鎂光燈，忙著補捉美人風采。

加州一號公路旁濱海的沙地上，成簇的多色羽扇豆常與冰草（Ice Plant）混生一處，偶爾也有幾叢黃色灌木羽扇豆（Yellow Bush Lupine）穿插其中，以為它只宜獨居不適群聚，萬沒想到六月下旬的博德加灣頭（Bodega Head），漫山遍野都是黃色灌木羽扇豆。

看多了羽扇豆，愈發好奇電影中的魯冰花究竟是哪種羽扇豆？總算在YouTube上找到了這部老片。片中主角是一對幼年失母的姊弟，姊姊認真好學並身兼母職，弟弟調皮不愛讀書只喜歡畫畫。從大城市調來的郭姓美術老師非常欣賞他的創意畫作，贈以蠟筆且刻意栽培，後又推舉他代表學校出外比賽，但遭到其他老師的反對，改由鄉長兒子出賽。郭老師憤而辭職，告別時帶走了一張他畫的茶蟲畫作為紀念。

病了的弟弟無錢看病，又因老師遠別和落選而傷心更加病重。父親賣了唯一的養生小豬想要為他治病，卻因被鄉長逼債而事與願違。就在一個陰雨天，弟弟獨自來到溪邊，想要完成他的心願，畫下這片美麗的山水，未及畫成，即手握著郭老師送的紅色蠟筆含恨而終。

葬禮過後，大家才發現郭老師將他的茶蟲畫送去參賽，獲得世界兒童繪畫比賽的金牌首獎，這消息轟動整個鄉里，過去嘲笑鄙視他的人，現在爭相稱讚他是早夭的天才。姊姊代他致詞時特別強調，在他獲獎之前只有郭老師一個人說過他是天才，最後更沉痛地說道：「全世界的人都看不到他畫的圖了，永遠都別想看到。」

原以為這是部關於魯冰花的電影，看完才發現除了片頭和片尾出現過魯冰花的畫面之外，片中對魯冰花一無著墨。那黃色的花朵迥然有別於我見過的羽扇豆，倒是那掌狀複葉並無不同，想來應是羽扇豆中的一種吧。

這部悲情電影是藉著台語諧音「路邊花」來暗喻低賤小民的任人踐踏，同時批判了當時的教育制度。不過謝了的魯冰花還可以當作茶樹肥料，有助茶樹長得茂盛，也讓人們能喝到香甘的好茶，而且它明年還會再開，只是那在制式教育下早夭的天才卻永遠回不來了。

回想那漫山遍野的黃色羽扇豆，默默而生，無人照顧憐惜，獨自與強風低溫抗爭，硬往沙石中深深扎根，不僅能開出一片燦爛還能結果生子，生生不息，較之「化作春泥更護花」的魯冰花，同樣發人深省。（寄自加州）