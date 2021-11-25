那年，我原本是個無憂的小三生，卻為了一盤紅燒青蛙，埋下了我離家出走的種子。

我的阿公、爸爸都是做工的人，因此，三餐向來是他們先吃，接下來是正在長大的毛孩子，最後才輪到阿嬤和媽媽。那一天的晚餐，媽媽做了紅燒青蛙，她總是將青蛙攔腰切開，蛙腿滑潤容易入喉，是要留給阿公阿嬤吃的，可偏偏我們這些孫子總是不懂事地將蛙腿一掃而光。

待阿嬤上桌吃飯時，媽媽很過意不去地說：「蛙腿都沒了。」她是在為自己的孩子不懂事而抱歉。但是聽在阿嬤耳朵裡，硬是變成了媽媽在指責她，阿嬤大吼：「妳是說我把蛙腿吃光了嗎？」

媽媽立刻當場雙腿跪下，整個人趴在地上跟阿嬤叩頭解釋：「不是不是，我是說孩子都不知要留點給阿嬤吃。」

媽媽跪下的剎那，是我長大的轉捩點，我突然間就明白了，阿嬤是蓄意找碴。阿嬤一直深怕獨子被另一個女人占有，所以莫須有也好，她欺負媽媽欺負得理直氣壯。她要媳婦清楚自己只是家中的女僕，而不是女主人。而那一晚，爸爸沒有幫媽媽說一句話。

我也不曉得為何媽媽那一跪，會讓一個八歲女孩頓時看懂婆媳情結。我坐在旁邊哭泣，不捨得媽媽。就在淚流滿面的同時，我下定了將來要離家出走的決心。我要離開的，不是家人，我依然愛我的阿嬤，愛我的爸爸，我要離開的是家中這種病態的婆媳與夫妻關係。我想要出走，不是走出家門，而是走出這種不公平的小媳婦地位。

當時年幼的我，心中簡單地將婆媳衝突歸咎於我們是本省人家庭的緣故。因為那時我的外省同學的家中都沒有奶奶可以欺負媽媽，外省爸爸大多和藹可親，跟孩子玩成一片。不像我家的阿嬤和爸爸，對媽媽整天權威地繃著一張臉。

於是，當我到了交男友的年齡，對方若不是外省男孩，我一律只當朋友。我沒跟任何閨密透露過我心中這個界定，因此也沒人告訴我這種認知是錯誤的。也許純粹是運氣好，也或許重視的條件明確，在為媽媽哭泣那天的十八年後，我嫁給了一個體貼的外省男孩，得到了一個像親媽一樣疼愛我的婆婆。

人生閱歷多了之後，我明瞭了婆媳問題與省籍無關，婆媳∕兒子（先生）都可能是加害人同時又是受害者，但不變的是，不健康的家人關係對孩子的殺傷力遠比想像中大。在阿嬤欺負媽媽、而爸爸選擇沉默的那一刻，他們絕不會想到一旁這八歲女孩的心會痛到決定要遠離這樣的家庭。

內心出走多年之後，我才終於有了足夠的智慧再走回家。更加成熟的我希望能撫平媽媽多年前的傷痕，也幫助現在的她以更寬容的胸襟對待兒媳，讓婆媳以及家人都能真心互愛。家應該是每個人的避風港，但願從此我的家人不再有人需要離家出走。（寄自加州 ）