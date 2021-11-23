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逃學離家的叛逆少年

（11月&12月徵文：離家出走）柯華

十六歲，我上初中二年級，正值叛逆期。當時舉國學習「白卷先生」、落實「停課鬧革命」的指示，我就讀的學校也亂成一鍋粥，學生進出校門如逛街一般隨心所欲，我班上同學的上學情況也如三天打漁兩天曬網般，於是我也滋生出逃學的情緒，我向父母提出想回老家待一段時間的想法。但父母不依，母親說：「回老家可以，但要等到放暑假啊。」我說：「我現在不上學了，在家等著放暑假。」母親瞪起眼睛：「不上學就是曠課，學校會開除你的！」我直起脖子大聲說：「我不管，反正我不想上學了。」父親見到我向母親頂嘴，便操起一塊小木板，拍在我的腦袋上。我感覺腦袋「嗡」地一下，立刻痛得蹲在地上。

父親這一木板灌頂，更加重了我偷跑回老家的意念，我悄悄地做起離家出走的準備。按兒時記憶，老家在遼西義縣，須坐兩段火車，先從撫順乘車到瀋陽北站，之後乘坐第二天早晨火車到九道嶺車站下車，再順鄉道行走十二里，就抵達老家村莊孫柏屯。

經過幾日準備，我確定了出走的日期。啓程當日，我提前為家人做好晚飯，並將一紙條別在暖壺把上：「爸媽，我回老家了，不用掛念，我認識路。」隨即我揣著積攢的零用錢和母親交付買糧購菜的餘款，偷溜出門，踏上出走之旅。

當我踏入老家房門時，祖母、老叔和老嬸都面露驚愕神情，跟著為我張羅飯菜。幾天後老叔收到我父親的來信，知曉了我突然造訪老家的因由。而此時，因水土不服和臭蟲叮咬，我的身上多處長膿瘡。祖母見狀，便把土黴素藥片碾碎，滴上豆油給我敷上。這段時間，我也知曉了老家生活的艱難：生產隊每年供給每人三百斤毛糧，一色高粱米，副食是黃瓜、茄子、辣椒、西紅柿，再有便是醬缸醃製的醃菜。

為了不在老叔家吃閒飯，我努力幫老叔多幹點活。我每天默默為菜園澆水，挖抬灰土漚糞肥，隨老叔侍弄大田莊稼，再有空閒，便幫老嬸照看小女兒。掛鋤時節，老叔請木匠更換窗戶，我步行十里地到集市購買細菜，並替老叔運送沙土。

十七歲生日蒞臨，祖母和老嬸給我包了餃子，皮是高粱麵、餡是雞蛋和韭菜。見此，我悄悄地寫信給父母：「寄點糧票來，彌補我的額外吃食。」父親很快就寄來二十斤糧票。

離家出走轉眼兩個月，秋季開學之前，我踏上回家之路。沒想到，全家人一起到火車站接我，並對我現出驚嘆：「你說話咋變味了呢？」老家兩個月的水土浸潤，把我的口音滋養出濃郁的遼西腔。更沒想到，翻看包裹時，意外看到了老叔捎回的二十斤糧票。（寄自加州

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