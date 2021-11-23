黛安／圖

先生分享了一個影片，是記者對他大學同班一對夫婦小邱和阿玫的專訪。多年前我們去九寨溝旅遊，順道在台北停留了幾天，曾經在同學會聚餐時和他們碰過一次面。雖然時間很短，我對這一對夫妻印象卻很深刻。小邱高大挺拔，阿玫親切大方、笑容可掬，她一面招呼老同學、一面溫柔地守護著小邱，看得出夫妻恩愛。他倆出現時同學們熱烈相迎。先生告訴我，他們當年是班對，兩人都非常外向活躍。不過我先生畢業後出國就與老同學失聯了。聽說小邱曾經中風，當時看不出他有什麼明顯的病徵，我猜想一定是恢復得不錯。

影片是三位美國記者在台灣 做的失智 症專訪節目，標題是「我在台灣——最感人的影片」。時值中秋節，地點在郭元益糕餅博物館，以一個做月餅活動展開訪談，為這個傷痛又嚴肅的話題添增了幾分節慶的趣味。

影片中，小邱身穿水藍色橫條紋短袖Polo衫，阿玫穿著鵝黃色的圓領T恤和深色長裙，長髮紮在頸後。兩人攜手走進工作室，簡單地與記者們招呼後便開始訪談。小邱一開始用中文講了幾句便換成英文：「我是心血管疾病，我喜歡跳舞，有一次我和太太跳舞時，我突然像一根竹子一般倒下。」他用手勢強調當時自己是如何像一根直立的竹子突然倒在地上。在醫院醒來後他完全不知道自己身在何時何地，也不記得太太阿玫，他說：「我醒來後堅持說自己還沒有結婚！」記者笑問：「當時你太太生氣了嗎？」「沒有，她只是一直微笑著。那時我心想，哇，這是一位多麼美麗的女士！」小邱大聲地回答，像一個備受寵愛的小男孩，信心滿滿，彷彿知道，自己不論多麼任性，媽媽也不會生氣一般。

小邱接著講了一段真情又感人的話：「真的！你相信嗎？每天早上我醒來，轉頭看到睡在身旁的女士，就像第一次見到她，驚豔於她的美貌，我對太太說：媽媽咪呀，妳怎麼可以這麼漂亮！」

依據世界衛生組織（WHO）的資料，失智症是全球十大死因的第七位，WHO於2017年公告失智症全球行動計畫並訂下目標，半數國家對失智症的診斷率應達到50%，但2021年全球失智症報告指出，全球五千五百萬失智者中有75%未被確診，統計平均每三秒就有一人罹患失智症，而且在中低收入國家此比率更高達90%。

小邱是在一次學國標舞的過程中發生了意外，因心律不整而休克，昏迷了整整二十天；同時也因為心跳停止、缺氧，傷到腦部。一年後經過醫生確診為血管型失智症，那時他才五十出頭，正值壯年。

「你的記憶有逐漸進步嗎？你喜歡跳舞，和太太還有繼續跳舞嗎？」記者接著問。「有時候會，但我不記得怎麼跳舞，我只能站在那裡看著我太太，問她怎麼辦。但是不用擔心，我太太會牽著我的手，往這裡、往那裡，一步步帶著我踩舞步。」

第一段訪談結束後，開始做月餅活動，之後記者接著訪問阿玫。阿玫說，小邱自己可以照顧自己，但是他的記憶很短，會不停地重複問同樣的問題，讓人抓狂。他的記憶只有六秒，這是一般失智症最普遍的症狀。我想到女兒小時候養金魚，我們在魚缸前用手指逗弄小金魚玩，女兒告訴我，金魚的記憶只有三秒鐘，所以當牠們在魚缸中游一圈回來就忘記我們了。阿玫說：「小邱回家後就會忘記今天的訪談，但是他午睡醒來後可能會問我：我好像記得一些事，今天是不是有什麼活動？我會將今天訪談的事再講給他聽，讓他回顧一遍，這時他會想起來：哦，我記得了、我記得了。這有助於他將短期記憶與長期記憶聯繫起來，會幫助他記得這件事。」

接著阿玫說了一句讓我感動不已的話，她挽著小邱的手臂，平靜堅定地對記者說：「我是他的記憶。」

我們在人生中常扮演不同的角色。每一個人都曾經說過，我是另一個人的「××」：我是他的子女、我是他的父母、我是他的先生、我是她的太太，我是他的朋友……；相愛的人會說：我是他的紅粉知己、我是她的靈魂伴侶……。我們也可能是另一個人的眼、耳、手、腳，以彌補或協助對方的弱點、殘缺，或不足。

我從不曾想過，一個人會是另一個人的「記憶」。

「我是他的記憶！」多麼震撼人心的一句話。阿玫平靜自信的語調中流露著深情和堅忍，堅如磐石，柔情似水，以無比的愛和耐心守護著心愛的伴侶。小邱每天該去哪裡、做什麼事、搭幾號公車，都需要阿玫寫紙條提醒；阿玫說：「對於失智症患者，你臉上表現出來平靜，對他們就是平靜；你表現越急躁，他們就會越緊張。」因為愛，她不能表現出自己內心的焦躁和痛苦，因為只有她保持平靜，小邱才能感到安定。多少淚水、壓力和辛勞，阿玫只能自己承擔化解，每一個日子都是反覆的磨難。「雖然很辛苦，可是現在他跟我牽手，他會拿起我的手親一下，說我愛妳。如果當初他沒有醒來，這種快樂我也永遠沒有了。」阿玫說。

當你最愛的人漸漸成為最熟悉的陌生人，你是否有勇氣一直陪伴著他走下去？照顧失智的親人是艱苦漫長、耗磨心力的歷程。一位照顧者說：「愛的支持，會延緩他們的退化。」長期照護失智者不只需要愛心與耐心，也需要方法與支援。阿玫說台灣失智症協會提供專業協助和各種輔導課程，在社會團體的愛心與支持下，失智十三年的小邱仍然在進步中。

一位學長的妻子也是中年便得了失智症，他提早退休照顧愛妻。醫生說旅行可以幫助減緩腦部退化的速度，於是在初期和中期階段，學長便帶妻子去各地旅行和坐郵輪 ，六年中帶她搭了十八趟郵輪。到了晚期，妻子已不能言語、無法行動，他在文章中寫道：「雖然有時候我難免孤單難過，但是能每一天看到她，還是給了我很大的安慰。雖然有時候她望著我時，眼神裡彷彿在打量：你是誰？我知道她正從有限的記憶中找尋我是什麼人的線索，這個人為什麼一直在她身旁？等過了一陣子，她好像想起來了，看我的眼神就好像回復到從前一樣。」他說，時光若倒流，仍願陪她走一趟這樣的人生。

一代文學大家元好問的詞：「問世間，情為何物，直教生死相許？」此詞是詩人為殉情而死的大雁所作。而比殉情更感人的，是不離不棄的守護。作家蔡怡的散文集《忘了我是誰》中寫她陪伴失智父親多年的生活回顧：「最熟悉卻陌生，既溫暖又傷感，我陪在爸爸的身邊，只是爸爸忘了我是誰。」

望著小邱和阿玫的照片，一張是大學畢業照：一對俊秀的年輕男女身穿學士服、頭戴學士帽，小邱溫文儒雅，阿玫笑容燦爛、神采飛揚中透著英氣。另一張是小邱的近照，一位中年男子穿著紅色Polo衫站在台北市街頭的公車站牌下，他斜背著黑色皮包，身後是燦亮的陽光、翠綠的行道樹，車輛行人穿梭來往，小邱仰頭凝視前方，他的面容安適、露出單純的信賴和虔誠的表情，雙手緊揑著一張小紙條，那張阿玫為他準備的紙條，是他的依靠，引導他前行。

畢業照中身穿黑袍的年輕女孩彷彿從照片中走出，搖身一變成為一名黃衣女俠，她依然笑容可掬，笑容中少了青春無憂，添增了成熟豁達，她手持寳劍、站在她的男孩身前，對著世界大聲地宣告：「我是他的記憶！」（寄自加州）