一星期前琳達入教之後，她信教多年的姊姊潔西便和她斷交了。原因在於，在中學教書的琳達迅速入教，再以宗教為由免打疫苗 ，自由地遊走於學生之間。

「我們對她真的很氣，她從無任何信仰，現在為了不打疫苗卻對上帝撒謊，不知上帝作何感想？學校應該對她關上大門。」金髮的潔西激動地說。她是位醫生。

「學校對她關上大門，上帝會給她打開另一扇窗。」身邊的護士幽默了一句。

正在換手套的妻聽到想笑卻笑不出來。她剛給一位新冠患者做完檢查，患者的丈夫幾天前頂不住新冠的摧殘，撒手人寰。二人的病例上醒目地寫著：未施打疫苗。

護士接著說：「我是家族中唯一的護士，也是唯一打了疫苗的人，然而家族所有人都攻擊我，家族聚會成了辯論大會，我反而成了最不懂醫學的人，太荒唐了！說不定他們會與我斷交。」

妻苦笑著跟我敘述上面的經歷，我也苦笑著端出另一則見聞。

日前我送兒子上學，途經波音公司的機場大道，漸漸堵車。只見前方路兩旁人們身著青亮的反光服，招展的國旗如繽紛的秋葉飛舞，大大小小的抗議牌子在藍天下連成一片，上面寫著：「我們受夠了！絕不打疫苗！」「反疫苗！反強制！反政府！」「醫療自由，挺身而出！」「覺醒吧，同胞們！」……。幾百個抗議的人們肩並肩地站立，有男有女，有老有少，向過往的車輛揮手，尋求共鳴。抗議者都沒有戴口罩，這令我本來沉重的心情愈加沉重，幾天後醫院裡是否又將增加新冠病例？是否又有生命悄無聲息地告別？

回家後看新聞，十二萬波音人中，這些抗議者顯然是豁出去了。他們無法忍受公司的最新政策：「在規定的時間之內，要麼定時拿出病毒檢測 陰性證明，要麼打疫苗，否則慢走不送。」有人在波音工作了三十二年，他的抗議理由很簡單：「我的身體我作主，捍衛自由不計代價。」另一位接受採訪的女子說：「我沒工作，家裡有兩個小孩，但我支持老公絕不打疫苗。這是自由的土地，自由比一切都重要。」

我想起匈牙利詩人裴多菲流傳了百年的絕唱：「生命誠可貴，愛情價更高，若為自由故，兩者皆可拋。」看來這絕唱在現今仍有極大的影響力。

這幾天鎮北的跨海渡輪站前，車流大排長龍了二三里，要多等幾個小時才能上船。算算日子，既不是節假日，也不是周末，令我大惑不解。看了新聞才知，渡輪員工屬聯邦工作人員，被要求打疫苗或提交陰性檢測報告後才能上崗，否則慢走不送。結果導致部分人員去抗爭而缺勤，船班延遲。被耽擱的旅客們無奈地抱怨：懷孕的不能及時生產，得癌的不能及時化療，出差的不能及時登船……。

困惑的兒子怎麼也看不懂成人世界的艱辛和詭譎，他指車窗外掠過的抗議牌，問：「那些反疫苗的，是壞人嗎？」我連忙解釋：「不是壞人，絕對不是壞人，他們是製造波音飛機的好人。只是因為某些原因，不相信疫苗罷了。」

「好在他們仍相信醫學，感染後還是會進醫院治療。但有些人進去後就再也沒有出來，有些出來的人，則恐怕背了一大筆醫療債。」妻揉著被N95口罩勒了一天的紅鼻梁說道，說完長嘆一口氣。（寄自華盛頓州）