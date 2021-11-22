美麗的蜂鳥有絢麗的彩羽。（法新社）

清晨起來，我與先生例行到後院去巡視新種下的菜苗及花草的生長情況。先生先我一步開門出去，站在露台上觀看幾盆花草，忽然聽到他驚聲大叫：「這隻蜂鳥怎麼死在這裡？」

聞聲，我急急跟了出去，果然看到露台上躺了一隻小小的蜂鳥。我進屋拿了一張紙，先生用紙小心翼翼地拾起小蜂鳥。牠是隻非常美麗的蜂鳥，翠綠的羽毛，紅色的喉頸，這是我最常在花叢中看到的北美紅喉蜂鳥。我再急急進屋拿了一杯水及一支吸管。我用吸管吸出一點水滴到小蜂鳥長長的嘴中，期望牠能活過來，但蜂鳥躺在紙上沒有任何動靜。先生嘆道：「牠真的死了，活不過來了。」我還是不死心，將牠連同紙放在露台上，希望牠會起死回生。

我們在後院逛了一圈回來，再檢視蜂鳥，依然毫無動靜。我終於意識到牠真的死了，不是如童話故事裡，小鳥昏倒了，餵牠幾滴水，小鳥就會緩過氣來，拍拍翅膀快樂地飛走了。看著直挺挺躺在那裡的小蜂鳥，我心如刀絞，但仍不死心，找了個小盒將牠保護起來，等待奇蹟發生。過了半天，牠依然動也不動，於是我們決定將牠好好地安葬。先生在後院角落挖了一個坑，我們小心翼翼地掩埋牠，為牠舉行喪禮，念了三遍往生咒，願牠一路好走。

喪禮結束後，先生說起，不久前我家後院發現一隻死老鼠，我看都不看一眼，先生則嫌惡地把牠掃入院子邊緣的濃密灌木叢中，眼不見為淨，讓牠與枯木敗葉一起化為塵土。先生感嘆，老鼠與蜂鳥的命運大不相同。那有什麼辦法呢？鼠為何物，打洞偷食的惡獸也！怎能跟可愛的蜂鳥相比。

蜂鳥是我家花園裡最美麗的一道風景。初春時，有天堂鳥花，暮春三月，則李花盛開，接著蘆薈、玫瑰、石蒜蘭與瓶刷花依次開放，常見小小的蜂鳥在後院飛來飛去地吸食花蜜。牠們翠羽翩翩，喉頸部的紅色鱗毛在陽光下更是紅光閃閃，非常美麗。我每到後院賞花，常見綠影紅光在花叢中轉來轉去，使美麗的花叢更為活色生香，讓安靜的後院突然鮮活起來。

倚窗看書時，只要聽到急促的「嘰唧、嘰唧」聲，我就知道蜂鳥來了。抬眼往窗外望去，便可看到一隻蜂鳥正伸著細細的長嘴在蘆薈花叢中吸食。牠吸得正起勁時，忽見另一隻蜂鳥飛來與牠爭食，兩隻鳥吵得嘰嘰喳喳，又見另一隻突來，想作享漁翁之利，接著三隻鬧在一起，陽光下只見三點綠影上下舞動亂飛。其實那片蘆薈花有數十枝，根本不用搶。三隻鳥好似小兒在玩耍，嘻嘻哈哈地開心瘋鬧。一會兒牠們突然先後飛走，瞬間消失在晴空中。後來我上網查，才知蜂鳥確實有互相爭食的習慣。

我家後院有一大片瓶刷花牆，寬足有三、四公尺，厚亦有一公尺多，盛開時千花萬朵，滿目紅豔。同時看見三、四隻蜂鳥在那吸食花蜜是常事。有的吸累了便飛到旁邊的冬青樹上休息，也有的躲進瓶刷花叢裡。一日，我站在花叢前找蜂鳥，裡裡外外共看到了七隻，可見這一帶的蜂鳥相當多。

蜂鳥堪稱鳥類中的過動兒，吸食蜂蜜時，雙翅不停拍動，振動速度奇快無比，這朵吸吸那朵碰碰，飛來竄去好不安分。牠們並不懼怕人，我時常追著牠們拍照，小蜂鳥從不躲閃，有時甚至好奇地飛到我面前，在我眼前把一雙翅膀拍得如鼓浪般地颯颯作響，像似在跟我打招呼，又像在跟我生氣。牠們的飛行速度非常快，常常我舉起手機 ，還未來得及按快門，牠們已如箭也似地射了出去。蜂鳥可以靠鼓動雙翼在半空中停住，有時也看到蜂鳥淘氣地倒退著飛，似乎自己在跟自己玩耍。我坐在窗邊時常看到牠們在空中的表演，覺得非常可愛。可惜牠們的身子實在太小，很難捕捉到牠們飛行的身影。

蜂鳥的品種很多，鳥身多半是翠綠色的，常見的有通體透綠，或綠中帶藍；有的綠背白腹，也有的白腹上布滿黑點。頭部有寶藍紅喉、墨綠紅喉、綠頭白喉等。我曾看過一隻頭部黃色的蜂鳥，堪稱稀有品種。蜂鳥的色彩要在陽光下才顯得出燦爛，背部的綠在陽光下又翠又亮，豔麗無比，喉頸部的紅也要在陽光下才閃閃如霓虹。當牠們飛入樹蔭或照不到陽光的花叢中時，翠光紅影忽就暗去，遠遠望去，便成了一團小黑影。

我們為了觀賞蜂鳥，特別在屋簷下吊了一個專門餵食蜂鳥的糖水花瓶。活潑好動的蜂鳥站在花瓶架上，卻也乖巧地專心吸食。我坐在窗前，更能仔細地觀賞蜂鳥，常見一抹閃著紅光的綠影飛來，一到屋簷下，綠羽不翠，紅光倏忽不見變成黑色。曾聽一位友人說，她家院中的蜂鳥都是黑色的，非常難看。一日我去她後院喝茶，正好見到一隻蜂鳥在花間覓食，一會兒小蜂鳥飛出花叢，振翅停在半空中。我叫友人快看，那是一隻紅喉蜂鳥，陽光下恍如一顆閃著紅光的翡翠，璀璨耀眼。友人無法相信這就是剛才在花叢中見到的那一隻。我告訴她，她家園中樹多，花叢都在樹蔭下，照不到陽光，所以她平常看到的蜂鳥都是黑乎乎的。友人這才恍然大悟。

逛後院看花賞蜂鳥，是我每天最愉快的賞心樂事，誰想到今日竟會為一隻蜂鳥辦喪事。整整一天，我的心情都好不起來，不知小蜂鳥因何死在我家露台上，該不是誤撞了我家的玻璃落地窗吧？但窗簾明明拉著，牠不可能往暗處衝。難到是小蜂鳥在覓食間心臟病 突發嗎？如此胡思亂想地過了一天，做什麼事都提不起勁。埋葬了小蜂鳥，我需要時間讓心情慢慢平復。當夜，我夢到我拾起倒在露台上的蜂鳥，餵了牠幾滴水，小蜂鳥一翻身，雙翅振動幾下，飛走了。我高興得馬上醒來，才發現原來只是一場夢。或許牠已進入輪迴道，願牠再投胎成一隻美麗的蜂鳥，再到我家後院來吸食花蜜。（寄自加州 ）