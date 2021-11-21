倩華／圖

離家，並非逃家；出走，也不意味著不再回來。離家出走，有時只是想要走出原有的框架，拓展自我的視野。唐朝賀知章的〈回鄉偶書〉：「少小離家老大回，鄉音無改鬢毛衰，兒童相見不相識，笑問客從何處來？」傳誦千古，抒發了年輕異域漂泊，回鄉已老的感慨，短短數句道出世事滄桑，山河依舊，人事已非的無奈。

前些日子我與老媽視訊，她談起我的彆扭，仍忍不住淚水直流。最讓她難過的是年紀小小的我竟大聲地對她說：「我不是妳親生的，舅媽才是我的親媽媽，妳帶我回去百吉找舅媽，我不要住在這個家。」我姊姊在視訊另一頭聽了大笑，調侃我：「哈哈！原來你從小就想像力豐富。」那一年（1963年）我才七歲，卻讓母親一輩子都為此事而傷心。還好，母親有講出來，不然，我都不知道我的小舌頭有那麼大的殺傷力。

母親一邊拭淚一邊憶往，娓娓道出：「大溪地區，每年最大的節慶是農曆三月二十三日的媽祖節，出嫁的女兒們都在這天回娘家團聚，附近村莊人家的父老鄉親，也都會利用這天到大溪鎮上拜拜看熱鬧。妳三歲那年的媽祖節，我也回百吉娘家，所搭的客運全車爆滿，到站了，我被擠在後頭。我腹中懷著妳小弟，一手抱著妳大弟，一手牽著妳，還得回頭看著妳大姊擠在我身後，卻沒有人肯讓出一條通道讓我們下車。此時，妳外公正在對面的站牌等車要到大溪，看到這一幕，急急跑過來，喝斥人群，終於讓我們能夠安全下車。妳外公心疼我這麼一個弱女子，連擠個公車都如此困難，怎麼有能力帶那麼多個孩子？妳外公不捨，大溪也不去了，就幫著把你們幾個小毛頭抱回家。」

父親疼女兒本是天經地義，所以沒隔多久，外公就把當時最瘦弱又愛哭的我抱回百吉調養，以減輕母親的負擔。那時，大舅新婚不久，還沒小孩，舅媽全心全意疼我一個，當我是親生女兒般照顧。直到我要上小學了，父母才到百吉帶我回家。母親說為了要接我回家，她精心準備，買了最好的布料，日夜坐在縫衣機前，做了幾套漂亮的衣服給我。當我穿上母親縫製的美麗洋裝，在眾人的讚美聲中，才心不甘情不願地跟著父母回到水湳洞的家中。

回家後，我非常想念舅媽，經常默默流淚，有時也鬧脾氣，吵著要去百吉找舅媽，並說出一些讓母親傷心的話。當大人不理我的無理取鬧時，我也會想方設法離家出走。我的出走，起先總是沿著山路摘些芒草花、酢漿草花或月桃花，躲到山上的防空洞，從防空洞的洞口望向大海出神。躲在防空洞時，我玩著花草，其實心中很踏實，因為我知道媽媽就在附近墾地種菜。當年，媽媽也無暇管我或找我，大人都知道小孩肚子餓時，自然就會回家。

我離家出走的計畫很縝密，每次父親要外出，我最喜歡跟班。我跟著父親到基隆、台北或桃園，都很專注看他如何買票，怎麼搭車，在什麼地方轉車。小學二年級時，我已經把從水湳洞到百吉的路線都搞熟了。一條路線是從水湳洞濂洞站搭火車到八尺門（八斗子），然後在八斗子轉基隆市公車到基隆火車站，買火車票後，搭台鐵 到桃園，下車後，走到火車站對面的桃園客運，先搭客運到大溪，再從大溪轉搭往復興、三民或阿姆坪的客運到百吉站下車。另一條路線則是從水湳洞搭公路局公車到瑞芳，從瑞芳轉台鐵到八堵，再從八堵轉台鐵到桃園。

小學三年級時，我跟父親說我可以自己回百吉，不用你們帶了。父親說，好吧！那你就試試看。他給我一些零用錢，要姊姊陪著我，我們兩人一起回百吉。父親跟姊姊說，讓妹妹自己買票，自己搭車，妳跟她作伴就好。那一趟，我全程自主，我幫姊姊買車票，帶她回到百吉。只是回到百吉三十分鐘以後，父親也到了，原來父親一直偷偷地跟在我們後頭。

父親確認我們不會迷路後，就放手了。往後幾年，只要學校一放寒暑假，我們兩姊妹就到處出遊，先到基隆阿姨家，和表姊、表哥玩幾天，再從阿姨家到百吉，住到學校開學才返回水湳洞的家。百吉的大舅和舅媽總是隨時展開雙臂歡迎我們。表妹盈如說，她小時候每到寒暑假，就天天到百吉車站等客運，看看下車的人是不是表姊、表哥和我們兩姊妹，那是她最期待的事。

仔細回想，我的離家出走，最早就是經由「台灣 金屬礦業公司」所經營的「金瓜石線」輕便鐵道來完成。行走在輕便鐵道上的蒸汽火車我們稱為「五分車」，它的主要功能是用來載運礦石，也連接幾節載客車廂。金瓜石線的起點濂洞站，經由更子寮（後改為海濱）、瑞濱、深澳、到八尺門，它不只運煤、運金礦，也將小女孩的心，運往外面的花花世界。跟著父親搭金瓜石線很有安全感，車站賣票員、驗票員及全車廂的人都認識楊老師，也知道我是楊老師的小女兒。自己搭金瓜石線也很隨意，想念舅媽的時候，我就自己搭五分車到八尺門，坐在車廂靠海的位置，看浪打沿岸的美景，我給立在海岸邊的每顆大岩石取名字，經過某個岩石，我就知道下一站是哪裡。到了八尺門，逛到路邊攤吃碗魷魚羹，走到海邊看看漁船，我也會特別注意經過的基隆客運，哪一路會到阿姨家，哪一路會到基隆火車站，我都把它們記在腦海中。在八尺門，看船、看公車後，再回頭搭五分車回濂洞站，坐回靠海的位置，再反向細數每一顆我命名的岩石。天黑前回到濂洞站，回到家剛好吃媽媽準備好的晚餐。這樣的離家，這樣的出走，如今回想，竟有些許的感動，我對自己這樣的旅遊雛形，深深懷念。現在這條頗有「海味」的「金礦鐵道」早已消失，成為歷史，由繁忙的北部濱海公路所取代。

當年，我因思念舅媽而離家出走，如今雖然舅媽已經離世多年，然而那份思念卻恆常活躍在我的心中。談起我當年不認親娘的往事，老媽依然老淚縱橫，總覺得心有愧疚，她怪自己年輕時候不會帶孩子，才不得不讓外公把我抱回娘家調養。唉！我該如何安慰她呢？

如今遠在國外的我，人已漸老，提起水湳洞，說起百吉，影像依稀如昨。卻只怕哪天再回故鄉時，已是「兒童相見不相識，笑問客從何處來？」（寄自內華達州 ）