野火肆虐的年代（下）

對於加州 人來說這不光是一場生態之仗，也是一場異常艱苦的政治之戰。代表企業和財團利益的保守勢力和共和黨右翼群體，認為大氣暖化完全就是一場炒作和騙局，就如他們堅稱新冠病毒是一場騙局一樣，主張繼續開發和廣採森林自然資源，他們有一句著名的口號就是：「什麼瀕危物種，今天只有伐木工人才是真正的瀕危物種！」而以繆爾創立的塞拉俱樂部為首的環保組織、主流媒體和科研機構、以及社會左派力量則堅決主張：生態環境必須得到人類最大限度的保護而非攫取，森林火災與大氣暖化絕脫不了干係，減少碳排放，降低依賴化石燃料，清潔空氣才是當務之急。森林具有自我更新能力，絕不是採伐和毀林就能解決山火 問題的。一時間沸沸揚揚的社會爭論不亞於一場場野火的熱度。同時為了預防更大山火，加州的森林管理部門採用了「計畫燒荒」的辦法，定時定點局部燒山，可是這遠遠解決不了飢餓了上百年的加州祝融火神的龐大胃口，無異於杯水車薪。加州的自然生態生病了，加州的政治生態也生了病。

在優勝美地 滯留的幾天裡，我們所到之處，無論是北部的奧姆斯達點和坦納亞湖區，還是南部的停雲峰、酋長巖以及半穹巨石，幾乎都是煙紗繚繞，漫天火雲。通常優勝美地的秋天天高氣爽，極少雲霧，此刻只有灰色的煙雲妝點著遼闊而寂寞的天空。雖然在海拔八千英尺以上，山上的氣溫卻感覺高於山下，這並不單純是野火造成的，由於冰川融化後露出大面積地表，反差懸殊的裸露褐土更能吸光納熱，形成了山上溫暖而山下涼爽的反常現象。

根據加州林業和消防局統計，過去一個世紀裡加州曾發生過無數山火，然而最嚴重的十次山火則發生在過去的二十年裡，也是歷來破壞力最強的十次火災，其中六次發生在2018年之後的數年之內，而五次則全部爆發在2020年，山火的箭頭一直踩著幾何級數向上飛竄。而這其中並沒有包括「藍嶺山火」和優勝美地國家公園發生的森林野火，它們僅僅是2020年加州共記九千九百一十七次大小野火中的幾場普通規模火災而已。2020年的火災波及範圍也是二十年來影響範圍最深廣的，高達四百三十萬英畝土地！等於加州每三十英畝土地中便有一英畝不是正在熊熊燃燒，就是已然化為焦土，這也許堪稱世界之最。

隨著大氣暖化程度加劇，我們的星球已步入一個野火肆虐的年代，曾經身披雪峰，氣候宜人的金色加州，如今正經歷著野火的嚴峻考驗，人類居住和生態環境面臨極大挑戰。雖然加州的天空陽光明媚，然而卻醞釀著一場比一場更為猛烈的紅色風暴。（下）（寄自加州）