黛安∕圖

清代文學家樂鈞在《耳食錄》中寫過一篇有趣的筆記小說〈世無良貓〉：「某惡鼠，破家求良貓。厭以腥膏，眠以氈罽。貓既飽且安，率不食鼠，甚者與鼠遊戲，鼠以故益暴。某恐，遂不復蓄貓，以為天下無良貓也。是無貓邪，是不會蓄貓也。」

用白話文來說就是：有個人討厭老鼠，傾盡家財買來一隻好貓。他對這貓伺候周到，平時用魚肉餵養，又用氊子和毯子給貓搭窩睡覺，簡直是把貓供起來養。於是，這隻貓日復一日地越吃越胖，小日子過得很是滋潤，根本就不用捕鼠討生活了。讓人大跌眼鏡的是，後來這貓竟然和老鼠交了朋友，一貓一鼠哥倆好，甚至還會相約一起玩耍。自從和貓成了朋友，老鼠的腰桿兒更硬了，更加肆無忌憚。最後那人氣急敗壞，把這隻所謂的「良貓」攆走了，並再也不養貓了，他認為這世上根本就沒有什麼好貓。

這故事初看十分滑稽可笑，可是細細思忖起來，這絕不僅僅是一個故事而已。有孩子的會立刻聯想到自家被寵溺到無法無天的熊孩子，老闆會想到只領薪俸不出成果的員工，被朋友背叛出賣過的人會想到恩將仇報的損友，久經沙場的老江湖會想到各式各樣雷同的人生經歷。

然而，作為資深貓奴的我有話要說。民間諺語云：「狗是忠臣，貓是奸臣。」可見，人們對於貓的偏見之深自古以來就根深柢固。可是我不贊同這句話。小時候，外婆家有一隻漂亮的大狸花貓，陪伴我一起長大。每到星斗燦爛的夏夜，常能聽到這隻所向披靡的大狸貓在屋頂和一群貓打群架。第二天一早，總能看到牠大搖大擺、神氣活現地走進家門吃早飯，然後懶洋洋跳到窗台上曬太陽睡大覺，一直睡到暖洋洋的正午時分，才會優哉游哉地起身出去玩耍。這隻家貓一直處於放養狀態，家人對牠談不上溺愛，甚至完全沒有人理會牠，除了童年頑皮嬉鬧的我之外。後來，外婆家搬遷新居到很遙遠的大城市，實在無法攜帶這隻狸花貓同行，就將牠送給了鄰居飼養。誰知，這隻貓相當有骨氣，堅決不吃鄰居餵牠的任何食物，日復一日忠心耿耿地守候在外婆家緊鎖的老屋門外，望眼欲穿地等待我們歸來，直到最後活活餓死在門外。

那個年代沒有手機，甚至連電話也很少有，當時我們遠在另一所城市，自然不曉得這貓的剛烈和忠貞，若是知道了，定然會坐幾天幾夜的長途火車回到老家將牠接走。直到幾年後我們回故鄉探望親友，才從鄰居口中得知這件事情，這讓我們難受了很長一段時間。如果早知道這隻狸花貓如此忠誠和堅貞，我們無論如何都會帶著牠一起踏上漫漫長途的搬遷之路。後來，當我看到「忠犬八公」的故事時，總會情不自禁想起這隻不事二主的忠貞狸花貓，牠是絕無僅有的有氣節的良貓。

兩年前，我偶然間與丈夫說起這件事，他眼含淚水地聽完之後，突然心血來潮要去買一隻貓來養。彼時，我並沒有養貓的心思，因為那隻狸花貓的緣故，我也產生了除牠之外，世上再無良貓的想法，深覺再也沒有哪隻貓能比得上曾經那隻忠心耿耿的狸花貓。但是，我還是不情不願地和丈夫去買回來一隻狸花貓。

這隻狸花貓渾身毛茸茸的，肚皮泛著乳黃色，屬於美國 短毛狸花貓，非常機靈聰慧。丈夫說這隻貓簡直像小狗一樣可愛乖巧，經常和丈夫一起玩接飛盤遊戲，牠會用嘴將飛盤叼回來送到丈夫手中。這貓還和周圍的鄰居大人小孩火速打成一片，玩得不亦樂乎，簡直是一個社交明星，成為左鄰右舍眼中可愛的小甜心。牠十分善解人意，簡直靜如處子動如脫兔，從來不破壞沙發家具，還時常在社區裡捕捉老鼠、麻雀之類放到我家門前，當做禮物送給我們，把我嚇得大驚失色、哭笑不得。可是，後來這隻貓咪不知怎地走失了，我和丈夫開車四處張貼尋貓廣告，憂心如焚地尋找了半個月，始終不知牠的下落。為此，我們傷心了很長一段時間。

後來，我們又買來一隻灰黑色的狸花貓，牠文靜害羞得像個小姑娘，還十分有潔癖，一天到晚用舌頭和前爪不停地給自己洗澡舔毛。這樣重度潔癖的貓咪自然是不肯碰任何昆蟲的，更遑論捕捉老鼠了，牠是斷然不肯伸出尊爪認真做事的，就像個十指不沾陽春水、養尊處優的大小姐。不但如此，牠還不斷破壞沙發和地毯，將皮質沙發還有毛地毯抓得稀巴爛，讓我心痛了好久。除了搞破壞，這貓還喜歡惡作劇，牠會等你進屋時在你眼皮底下故意將桌上的東西一件件地推下去摔壞；你若發火，牠會一臉無辜、懵懂可愛地向你撒嬌，讓你恨不起來。若說牠是良貓，我斷然不能苟同。不過，牠也有可愛之處，比如十分機警，不許我們之外的任何人靠近牠，這讓我的獨占欲得到了極大的滿足，認為牠是一個堅貞不屈的小媳婦。此外，這貓還是個話癆，時常和我們對話。你如果問牠今天開不開心，牠會甜甜地點頭回答一聲「喵」；或者問牠愛不愛我們，牠會立刻撒嬌般點頭，揚起小臉堅定地回答「喵喵喵」，我翻譯為「非常愛」。

想到生命中曾經擁有的那兩隻極為出色的貓，我斷然不能接受「世無良貓」的看法。

這些年，國內年輕一代開始流行養貓，尤其九零後和零零後的一代，他們甚至有一句令我匪夷所思的流行語：「別看有的人表面活得光鮮亮麗，背地裡卻連一隻貓都沒有！」乍聽這句話實在把我驚得不輕，手中的茶杯差點掉下地。敢情國內衡量人的標準還得加上「有沒有貓」這奇特的一條，我真覺得自己落伍了，實在理解不了年輕一代如此玄奇的人生邏輯。這個時候若有人跳出來大喊一嗓子：「世無良貓！」會不會招來一堆嫌棄的眼神？想想便覺得十分好笑。

其實，不論是養貓還是養孩子，抑或不同環境中結識的人，能遇到好的還是壞的，還真得看機緣。有一句話說得好：「每個人都擁有把別人變成天使 或者魔鬼的力量。」這話雖不完全經得起推敲，但也頗為在情在理；既然如此，我們當然也擁有把貓變成懶貓或者良貓的力量，不是嗎？（寄自喬治亞州 ）