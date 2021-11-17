野火肆虐的年代（上）

近年來，加州頻頻發生野火肆虐。 （王士躍．圖片提供）

半夜忽然被妻叫醒，說聽到火警鳴報，警車的擴音喇叭至少喊過兩遍了，要求居民們準備疏散。我一骨碌爬了起來，掀開窗簾看看，發現四周並沒有什麼動靜。街上冒出一兩顆同樣剛從被窩鑽出來的腦袋瓜，就像林宿的鳥兒嘟囔了幾聲，抱怨被吵醒了似地，縮回頭繼續睡覺了。

風很大，可以看到燈光下的棕櫚樹前仰後搖如激流中的苔藻。後山上升起一團紅霧，飄飄悠悠恍如旭日將要噴薄而出。此刻，才是後半夜兩點鐘。十幾年前的某夜，我也是站在這個窗口瞅著後山的野火，火情要比現在危急得多，眼看野火已竄過了山崗，從幾處山口吐出熾熱的火舌，朝著山下社區直撲過來。地面上有消防車和警車東奔西跑，警笛聲聲，天上有滅火飛機、直升機灑水噴粉，機聲隆隆。大家做好了最壞的打算，當時的氣氛才叫緊張。

和那一場山火 相比，眼前的火警似乎是小碗裡扎猛子——小題大做，反應過度了，我們沒有多加理會，回到床上繼續睡覺。萬萬沒有想到，到了早上山火已隨著風勢產生爆發力，三級跳似地又一次躍過了山頭，拖出長長一條火龍向我們的住地漫燒過來。

聖塔安娜焚風（Santa Ana winds）又一次撒了野，掙脫了束縛著它的季節鎖鏈，衝破了東北大盆地（great basin）的牢門，一路咆哮和撕扯著大漠和荒野，朝著太平洋方向狂飆突進，勢不可阻。到了聖塔安娜峽谷地帶，強風遇到了地形的攔阻和收縮，如同激流湧入一道狹長漏斗，風勢驟然變猛變凶，風發怒了，渾身抽搐著、扭曲著，發出淒厲的哀號，不顧一切地突破了它和大海會合前的最後一道封鎖口，留下一片狼藉和烏煙瘴氣。

風力強勁時能掀翻一輛重型貨櫃車，至於小型機車，一不小心便牙簽似地被巨風刮起，嗖地甩到公路一邊去。狂飆經過時一旦火災發生，哪怕是最微弱的火源，也會像一枚小型原子彈一樣釋放出超大燃燒的能量。後來得知這次火災僅僅是因汽車經過聖塔安娜峽谷時，輪胎刮到了路階蹦出火花而引起的，它竟一路烽火連天地燒了十一天，燒毀了近一萬四千英畝土地！此次山火被稱為「藍嶺野火」。

四周極為安靜，鄰居們大多已經疏散，剩下的幾家人也都在跑進跑出地往車上搬東西，準備撤離了。我的手機傳來幾個短信，是鄰居喬治亞老太太發來的，天哪，她已經聯繫我好幾次了。最後這個短信寫道：「卡爾（我的英文名字），想提醒你們，山火離這裡很近了，我們剛剛收拾好了東西離開，你們也趕快走吧，願主保佑你們平安無事。」看來的確不能再耽擱了，我們也馬上開始收拾東西，將所有重要的物品往車上搬。

我一邊收拾一邊打開電視，追蹤最新火災報導，這才意識到洛杉磯已經多處爆發了山火，不僅如此，南北加州 同時燃起了十幾處森林火災，實際情形好比恐怖分子分頭點爆，在同一時刻遍地開花。納帕地區著名的葡萄園和酒莊被燒毀了，很多農莊牧場化為了灰燼，整個小鎮夷為平地。大批災民寄身臨時避難所裡，場景堪比戰亂逃難，然而戰亂始於人禍，火災卻遠不止人禍所為。無家可歸的災民抱著小狗，對著攝影機不住地流淚哭訴，手指向裊裊青煙處，原來的花園美舍現在只剩下一堆廢墟。

收拾好了東西，我繞屋轉了一圈又一圈，眼見這花了幾十年心血，扎根美國 後辛辛苦苦搭起的暖窩，就這麼眼睜睜地被大火一把燒盡了？不，我怎麼也下不了這個決心。我準備堅守到最後一刻，絕不倉皇而不負責任地棄家而去。

東北風，西南火，火勢逆風而行，腳步顯得拖泥帶水，千軍萬馬呼嘯而來，進入迎風坡地卻忽然萎靡不振，像蝸牛一樣摸索移動。我倒變得坦然輕鬆了起來，心想：「看你能鬥過風不，風和你說話呢，讓你不要往我這邊來，去到荒山禿嶺由你隨便地燒，最後失敗的還是你啊！」火好像沒有理會我這些自言自語，只是悶頭前進。

我接著打開了車庫，準備驅車到外面實際察看一下火情。我沿著山腳的大道往前開去，可是還沒有開出多遠，猛然就見前方一道火光衝天，黑煙漫布，半個天空都暗淡了下來。只見好多消防車停在路邊，消防員們奔跑著，手拉肩扛著各種消防器材，人們呼喊著，形勢緊迫。

這裡是一個峽谷風口，野火忽然像是被注射了一針興奮劑，從沉悶的昏睡中一下子甦醒，呼啦啦地由山口燎燒出來，洶湧翻騰。我的車離山口太近，只覺著一股焦灼的熱浪撲面而來，臉上、肩膀和手臂在發燒，似乎車身也在發燒發熱，如果耽擱一下，車漆好像隨時都要脫落和燃燒，我趕忙加速逃離了火場。

這裡的山谷對我來說真是太熟悉了。我每天幾乎都會走過這裡，散步、登坡、觀鳥賞花，有時花上小半天，漫山遍野轉悠。我曾冒過一次險，在山中追蹤土狼行跡，一直跟到紛亂的爪印消失在山溪後面的岩洞裡；我也曾觀察赤肩鵟，為了養活一窩新生幼仔，在急雨中穿飛山峽捕食，勇猛無畏彷彿橫渡海峽的泅水健將；沙漠棉尾兔黃昏出洞覓食，日出之前回窩睡大覺；反舌鳥總是挑在高枝唱歌，一口氣唱完幾十首情歌而不重複。還有珍稀鳥種貝氏綠鵑，鳴囀極優美，聽長了便覺得是吟誦唐詩七絕：「嘰啾嘰啾嘰啾嘰——嘰啾嘰啾嘰啾嘰——」平仄抑揚，美輪美奐，久而久之我便管它叫「杜牧雀」， 以此憑弔最擅長七絕的大詩人杜牧。山火將牠們的棲息地全部焚毀了，如此凶猛，如此神速。

火龍在山坡上翻滾升騰，濃煙蔽日，太陽此刻縮成了一顆小紅煤球，發出詭異慘淡的光。山火掃過時產生出種種奇特的喧噪，組成一支刺耳的火與草木的交響曲：「刷——刷——刷——」，那是多油脂的柳葉石楠的哀鳴；「吱吱吱吱——」是加州胡椒樹果的啼哭；「嘶嘶嘶嘶——」是白露草和野燕麥的抽泣。山火如此猴急迫切，有時還沒有完全燒盡一棵樹，便又貪婪地撲向下一棵樹去。

一隻棉尾兔驚慌失措地竄出，如無頭蒼蠅在荒草中左衝右突，也許是被煙火嗆懵了，又一頭鑽回了煙霧中。鳥群如失掉蜂巢的蜜蜂上下亂飛，倉皇奔逃。在聖塔安娜峽谷有一條生物走廊，是讓南北山脈的野生動物在緊急情況下疏散到安全地帶，向南可直達太平洋海岸，是保護野生動物和維持物種生態平衡的重要通道。可是這條生物走廊正位於山火始發點附近，野生動物根本來不及逃入通道。而在走廊的另一側，本來被當作安全島的克利夫蘭國家森林，也才剛剛發生了一場森林大火。究竟能有多少野生動物能安全逃生和倖存下來？即便能倖存，牠們的棲息地也全部被燒毀了。

聖塔安娜季風無疑是這次山火的直接導火線。老子曾有一句名言說：「飄風不終朝，驟雨不終日」，再強悍的狂風暴雨只能維持一段短暫的時間而已。然而事實證明那只適用於兩千年前的中原大地，當陽光和季風在太平洋彼岸降臨時，這句歷史箴言卻完全失靈了。這裡的狂風有一股邪靈勁兒，有當地流行的一句俗語為證：「要麼不刮風，刮風便不停，想要無風天，再過小半年。」

我的老同學金生新博士在美國紐約州政府部門從事氣象科研，他提醒我說：「這種下山風是很有破壞力的，加州的山火越來越頻繁，你們住在那裡可要當心啊！」他還給我上了一堂氣象課，說明了加州氣候和季風的來龍去脈。加州處於多種氣候環境和風帶影響之下，總體而言，冬春受到太平洋西北風吹刮，氣候濕潤而涼爽，夏秋則遭到內陸高壓山風橫掃，乾燥而灼熱。這是洋流和季風的動態循環，氣象學上的陰陽之道，各種自然因素在變化中保持一種平穩均衡狀態。一旦這種均衡被打破，極端性氣候便會出現，乾旱、洪澇、火災等自然災害頻發，大氣層生了病，於是風雷雨雪也跟著感冒打噴嚏。聖塔安娜季風一般來說規律性很強，往往是在秋季短暫來臨，入冬後則風消塵散。可是近年來她脾氣變壞了，風季逐步覆蓋了整個秋、冬、春季，甚至乾脆賴在加州不肯走了。聖塔安娜正在成為加州下一個自然界的駭客，手心裡攥著一把猩紅閃爍的大火鐮，呼呼揮舞，野火四起。（上）（寄自加州）