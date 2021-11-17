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口袋
（最短篇）蔡仁偉
2021-11-17 02:01
「衣服要那麼多口袋做什麼？放鑰匙容易掉，
手機
太長塞不進去，放錢包也不安全。」
後來當他逛街不願意跟她牽手時，她就知道口袋的用途了。
手機
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2021-11-11 02:02
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