——天地不仁，以萬物為芻狗（老子）

他們不製造風雨

他們在你的天空挖洞

他們不地震你

卻可瞬間移走你

腳下土地

●

他們在你的夢裡製造利空

使你心和身下墜

卻拉你眼神上天

他們是無技不能的大神

高坐密室裡施令

用鐘磬鍋爐引擎煙囪指頭發號

而你是誕生無塵室

注定飛盡一生的工蜂

於細小花兒與巨大蜂巢間

揮壞雙翅

●

你是1你是什麼

你是0你不是什麼

你是他們運算世界咀嚼天下食色

或相互砍殺時擲出的籌碼

自歷史的那端到歷史這端

他們永遠是搖骰子的莊家

而你只有不停下注的份

在田在房在股市在職場在選票在流行

在產房與殯儀館間

一起把地球的腦殼狂歡到極端

又得靠他們用程式AI會議戰爭QE

擰乾你的汗水去冷卻

●

左手當你電腦的機

右手又教你軟體防毒

他們是一群好人出身的慈善家

在報紙電視手機 網路不停複製絕望

如忙於繁殖圍堵解密病毒

再拋給你疫苗 的救生艇

消費！消費！消費成了自救的贖罪券

但幾百萬人死亡都不比他們

捏掉一條指紋的皮屑

更有味道

●

他們不製造混亂

他們在每個人的後腦勺插上神祕晶片

他們不運轉你

因為有你

地球在他們股掌間運旋自如

●

如此照護你一世一生

他們是無役不予，高坐孤塔

早嵌入你心尖和潛意識

你鄙夷，卻對之稱臣俯首的

大神