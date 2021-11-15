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「覺得美不會抓我」中巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登「嚴重失和」

大神

白靈

——天地不仁，以萬物為芻狗（老子）

他們不製造風雨

他們在你的天空挖洞

他們不地震你

卻可瞬間移走你

腳下土地

他們在你的夢裡製造利空

使你心和身下墜

卻拉你眼神上天

他們是無技不能的大神

高坐密室裡施令

用鐘磬鍋爐引擎煙囪指頭發號

而你是誕生無塵室

注定飛盡一生的工蜂

於細小花兒與巨大蜂巢間

揮壞雙翅

你是1你是什麼

你是0你不是什麼

你是他們運算世界咀嚼天下食色

或相互砍殺時擲出的籌碼

自歷史的那端到歷史這端

他們永遠是搖骰子的莊家

而你只有不停下注的份

在田在房在股市在職場在選票在流行

在產房與殯儀館間

一起把地球的腦殼狂歡到極端

又得靠他們用程式AI會議戰爭QE

擰乾你的汗水去冷卻

左手當你電腦的機

右手又教你軟體防毒

他們是一群好人出身的慈善家

在報紙電視手機網路不停複製絕望

如忙於繁殖圍堵解密病毒

再拋給你疫苗的救生艇

消費！消費！消費成了自救的贖罪券

但幾百萬人死亡都不比他們

捏掉一條指紋的皮屑

更有味道

他們不製造混亂

他們在每個人的後腦勺插上神祕晶片

他們不運轉你

因為有你

地球在他們股掌間運旋自如

如此照護你一世一生

他們是無役不予，高坐孤塔

早嵌入你心尖和潛意識

你鄙夷，卻對之稱臣俯首的

大神

晶片 疫苗 手機

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