大神
——天地不仁，以萬物為芻狗（老子）
他們不製造風雨
他們在你的天空挖洞
他們不地震你
卻可瞬間移走你
腳下土地
●
他們在你的夢裡製造利空
使你心和身下墜
卻拉你眼神上天
他們是無技不能的大神
高坐密室裡施令
用鐘磬鍋爐引擎煙囪指頭發號
而你是誕生無塵室
注定飛盡一生的工蜂
於細小花兒與巨大蜂巢間
揮壞雙翅
●
你是1你是什麼
你是0你不是什麼
你是他們運算世界咀嚼天下食色
或相互砍殺時擲出的籌碼
自歷史的那端到歷史這端
他們永遠是搖骰子的莊家
而你只有不停下注的份
在田在房在股市在職場在選票在流行
在產房與殯儀館間
一起把地球的腦殼狂歡到極端
又得靠他們用程式AI會議戰爭QE
擰乾你的汗水去冷卻
●
左手當你電腦的機
右手又教你軟體防毒
他們是一群好人出身的慈善家
在報紙電視手機網路不停複製絕望
如忙於繁殖圍堵解密病毒
再拋給你疫苗的救生艇
消費！消費！消費成了自救的贖罪券
但幾百萬人死亡都不比他們
捏掉一條指紋的皮屑
更有味道
●
他們不製造混亂
他們在每個人的後腦勺插上神祕晶片
他們不運轉你
因為有你
地球在他們股掌間運旋自如
●
如此照護你一世一生
他們是無役不予，高坐孤塔
早嵌入你心尖和潛意識
你鄙夷，卻對之稱臣俯首的
大神
上一則
《老照片說故事》懷念妹夫歐鴻鍊
下一則
FB留言