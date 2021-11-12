看到世副這次的徵文話題，不禁憶起我僅有的一次離家出走。

記得孩子讀小學低年級時，外子因為不滿公司的小人當道，多年來一向倚重他的老闆，聽信讒言而另有所好，一怒之下，掛冠求去。經人介紹，北上到完全不同領域的工廠當廠長，必須住在工廠，每隔一周的周五傍晚飛返高雄，周日傍晚再飛回台北。

拋妻別子，一人在外，當然倍感孤單，所以每次他回來，我總盡量讓他享受家的溫暖。只是他心理不平衡，經常為了細故而借題發怒。比方我有學生來電話求教，他就不滿我沒有三言兩語打發學生；周日早上我提議全家一起做禮拜，他卻覺得應該留在家，享受天倫之樂。一次他臨上飛機前又為小事而大發雷霆，我思前想後，他的奔波勞累又不是我造成的，是他自己小不忍而亂大謀，為什麼我得變成他的出氣筒？更何況他北上後，我像是單親似地，上班之餘，還得獨自照顧一雙幼兒，我才有一肚子委屈呢！

所以當下個周五他快要到家時，我帶上換洗衣物，留張字條在床上：「為免每次你的歸來都變成不歡而散，這次讓你獨享跟孩子相聚的美好時光。」我跟孩子說，有事出去一下，然後算好他到家的時間，我撥通家裡的電話，聽到是他接起、確定他到家後就馬上掛掉，然後直奔預訂的旅館 投宿。

周日傍晚我在他離家之前趕返，發現他已拜託婆婆過來照顧孩子。慈祥的婆婆當著我們兩人的面，自然是好言相勸。其實母親也常勸我：「婚姻不是雙贏，就是雙輸，唯有婚前擇其所愛，婚後愛其所擇，在愛中互相學習，才能天長地久，白頭偕老。」

只是理論和現實畢竟有落差，知易行難。兩個不完美的人在一起，怎麼可能沒有磨擦？但是我們都愛孩子，如果分手，兒女歸誰？怎麼分配？若孩子一人一個，姊弟倆就得各處一方。不管怎麼做都有遺憾。他回到台北後，我跟他在電話中長談：「這樣下去不是辦法，看在我們夫妻一場的份上，希望你把兒子給我，女兒跟你，我們和平分手。」出我意料之外，一向強勢的他，這回沒有大光其火，反而為過去的動轍發怒而道歉。我們就這樣為了孩子，相忍為家，從每一次的爭吵中學習，不要觸碰對方的地雷，如此走完四十七年的婚姻路，直到去年他過世。

（寄自紐約 ）