明州Caribou小徑的秋色。(萍萍.圖片提供)

眾所周知,美國 在兩次世界大戰後,崛起成為世界強國,地大物博和物產富饒是原因之一。我們沿著蘇必略湖往北走,拜訪靠近美加邊界的Hull-Rust-Mahoning露天鐵礦場,才真正瞭解美國的得天獨厚。僅僅明州 境內就有四條鐵礦脈,其中Hull-Rust-Mahoning礦場屬Mesabi礦脈,是世界最大的露天鐵礦場,不僅開採容易,鐵礦品質也特別好,因此產量驚人。第一、二次世界大戰期間,此礦場就供應了全美鐵礦產量的四分之一,讓美國成了世界最大的鋼鐵生產國,同時也把美國推上了世界強國之列。我們後來拜訪了蘇必略湖畔的幾個港口城,譬如,雙港市(Two Harbors)和杜魯斯市(Duluth),港口都蓋有特殊卸礦設施,即能想像當年明州鐵礦業之興盛。露天鐵礦場經過百年挖掘,造成如峽谷般的地貌,觀光客乃戲稱為「美國北部大峽谷」。的確,高地和山谷覆蓋一片紅土,儼然大峽谷景色。我原以為紅色岩石是鐵礦,現場碰到一位退休礦工告訴我,其實灰黑色才是高密度、有價值的鐵礦,紅色只是含鐵質密度不高的岩石,不值得提煉。三人行必有我師,果其不然。

美國最早開採的鐵礦是在1882年位於更北邊Vermilion礦脈的Soudan地下鐵礦,Soudan礦場原本也是露天礦,表面鐵礦採盡後,才在1900年改往地下深挖,礦坑深達地下二千三百四十一英尺。該區雖仍有豐富鐵礦,但因開採成本越來越高,私人投資公司無利可圖,礦坑終於在1962年棄置,成為今日的觀光景點。礦坑廢棄後,深入地底的礦區在1980年代吸引了一些科學家,將其改為質子衰變和微子物理實驗室。物盡其用,令人讚嘆。

我在礦區展覽室觀看美國採礦歷史,驟然醒悟,美國富強的原因不單是土地富饒和礦產豐富,移民 才是主要原因。美國因為制度民主,社會平等,人民自由,吸引各行各業移民前來美國發展,移民帶來新技術和新智慧,明州即為典型例子。明州鐵礦未開發前,得水利之便,已有許多歐洲移民從大西洋登陸紐約,然後循著五大湖船運抵達明州。明州的農業、林木業、採石業等,早已吸引不少歐洲技術工移民來美,前述的斯內林堡和石拱橋,就是這些移民技術工的貢獻。1865年,明州北部謠傳發現金礦,掀起歐洲採礦工前來淘金,結果大失所望,但反而發現了鐵礦脈。歐洲工業革命帶動了鋼鐵的需求,明州鐵礦開採適時反應了此項需求。採礦急需勞工,歐洲各國身體力壯的貧窮年輕人紛紛湧入美國,造成人口爆增,連帶許多蓋房、木匠等技術工以及商人等都跟著移民來美,明州的工商業因此蓬勃發展。接下來的兩次世界大戰,更引發了新技術的研發,美國工業技術因此突飛猛進,自然而然成了世界強國。

當時移民的生活其實是一段艱苦辛酸史。我們參觀礦場社區的歷史木屋,一間狹窄的房間只能容納一張單人床,解說員卻說住了三人,原來一張床分三班工人住。很多礦區家庭分租房間給移民工住,結果一幢五百五十二平方英尺的小房子,住了十三個人。當年環境衛生差,缺乏自來水設施,廁所臭氣沖天,傷寒天花傳染病流行肆虐,可見當時移民生活的困苦。新移民的語言尤其是問題,公司管理階層處心積慮安排不同國籍移民組成一個個小組工作,好讓工人們無法聊天而浪費工時。社會上,老移民欺壓新移民事件,比比皆是。從人類心理學上分析,被欺壓過的移民,以後是否也會以同樣態度欺壓後來的新移民?想到此,我才體會美國法律禁止種族和國籍歧視的深意,保護新移民權益,不僅合乎人道,對國家邁向富強之路更是必要。

我們從明城出發,一路北上,每到一個城市的訪客中心就詢問何處可見秋色,結果都大失所望。一晚,在Lutsen城外餐廳用餐,由於客人甚多,我們只能訂到餐廳關門前的最後時段。點餐時,侍者頻頻過來道歉說廚房沒材料了。如此一回生、兩回熟,自然而然就互相聊天寒暄起來。外子乘勢問他何處可看秋色,沒想到小夥子剛賞秋回來,馬上拿出手機給我們看照片,又用谷歌地圖顯示詳細路線。隔日,我們循他指示往山區走,果然發現山中步道幽靜無人聲,地上樹上一片金黃色,轉身抬頭盡是不同色調的金黃色葉子,猶如鋪天蓋地的黃金甲。那是我此生見過最美的秋色。

我們心滿意足地回到雙子城,上飛機前,特別去首府聖保羅市參觀州議會。我一踏入大廳,頓時因眼前所見而怔住,驚豔無比,這州議會內部的裝潢簡直堪比歐洲的皇宮。我終於瞭解,百年來移民們為明州創造了多少財富,明州的蓬勃發展正是縮小的美國富強史。

美國從建國至今,就是一部移民史,羅斯福總統曾言:「記住!常記住!我們美國人,特別是你和我,都是移民和革命者的後裔。(Remember, remember always, that all of us, and you and I especially, are descended from immigrants and revolutionists.)」詹森總統也說:「土地蓬勃發展需要各種資源灌溉,不同文化、傳統和人種就是這些資源。(The Land flourished because it was fed from so many sources—because it was nourished by so many cultures and traditions and peoples.)」任何美國人都不應該歧視移民,因為沒有一個美國人自己不是移民或移民者的後裔。(下)(寄自加州)