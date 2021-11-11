下課時，在洗手間碰到默克。默克是數學教師兼任學校的越野隊教練。和他寒暄後，我問他這幾天可有見到布萊恩。布萊恩上我的微積分課，也是默克的越野隊隊員。默克躊躇了半晌，見沒其他同事在場，才低聲說：「我不太清楚，布萊恩受了傷……」上課鈴聲響了，我們只得匆匆中斷談話回到教室。

布萊恩的成績本來還算過得去，最近幾個月來，他的成績卻一落千丈。很多時候甚至沒交功課。他說要參加越野隊的訓練，每天晚上七、八點才回到家裡。既然是參加學校的活動，我也沒權阻止。他上課時總是無精打采、心不在焉。他經常要上廁所，一去就十幾分鐘，回來時又精神奕奕。我開始時不以為意，直到有一天他回來時經過我身邊，我聞到他身上一股像是燒焦的大麻 味，才開始注意他的一舉一動。我打開電腦查看布萊恩的檔案。原來他是單親家庭出身，但他似乎有花不完的錢，除了一身光鮮的名牌衣著用品外，還開著昂貴的跑車到學校上課。他出手闊綽，同學和同隊都想沾光親近他，圍繞著他的女孩更如過江之鯽，風頭之勁，無與倫比。

學校終於在每月的教職員會議中公布，某位學生從家裡的陽台跳下去，雖沒生命危險，但脊椎嚴重受損。我們一聽就知道是指布萊恩。學校和學區 當局為避免再有類似案件發生，要教職員留意自己的學生是否有不正常的情緒表現，還要我們參加「情緒控制」專題研討會。默克就坐在我旁邊，他是布萊恩的教練，和布萊恩在一起的時間比我長，我猜想他可能知道內情。他突然低聲問我：「你還記得幾年前那個申請在我們學校附近種大麻的人嗎？」「鬧得那麼凶，當然記得。怎麼了？」「她就是布萊恩的母親呀！」

那年，在學校附近種植大麻的申請案曾鬧得滿城風雨。在舉行市議會和居民聽證會時，學生家長和居民舉著牌子在場外靜坐反對，結果還是強行通過。之後教師工會要求學區理事會開會討論應對辦法，當天還有電視台現場直播。會場外，反對者舉著標語抗議。會場裡，申請案的發言人理直氣壯地陳述她種大麻的場地對地方的利益。她說，既可增加城市的稅收，還可控管大麻來源而有助於地方治安。她強調，市政府都已通過，學區反對也得走完法律程序。從電視上看，那發言人是一位精明能幹、能言善道的中年女士。她神采飛揚、充滿自信，侃侃而談，她說她所做的一切都不違背良心和抵觸法律。最令我驚訝的是，她最後居然還說，她的家就在學區的範圍內，她的兒子是學區的學生，她願意捐贈學區一筆款項以紓解學區目前的財政困境。

布萊恩再也沒有回來上課。一個月後，她母親出現在我的教室門口，她是來歸還她兒子向我借的微積分課的教材書本等。比起當年在電視上，如今她顯得憔悴沮喪。她說要搬到外州，種大麻的場地也轉手了。我沒有問她布萊恩發生事故的原因，她告訴我布萊恩的下半生可能要在輪椅上度過。她匆匆地把東西交到我手上後就走了。我隱約聽見她不斷喃喃自語：「我只是想給孩子一個舒適優渥的生活，怎麼會變成這樣？我錯了嗎？我錯了嗎？……」望著她的背影，我思潮起伏，百感交集。（寄自加州 ）