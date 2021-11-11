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清晨的卡夫卡
彭傑
2021-11-11 02:01
一隻很小的甲蟲
從窗戶飛進來
我把牠按在陽光下
牠有灰色的外殼
泛紅的肢節
觸鬚有節奏地擺動著
這是一個清晨
我不知道牠是逃出家門已久
還是剛剛醒來
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