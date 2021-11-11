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疫苗接種率99% 柏加大橄欖球隊仍爆集體感染

全美100個「房價最貴」郵遞區號 47個在金山灣區

清晨的卡夫卡

彭傑

一隻很小的甲蟲

從窗戶飛進來

我把牠按在陽光下

牠有灰色的外殼

泛紅的肢節

觸鬚有節奏地擺動著

這是一個清晨

我不知道牠是逃出家門已久

還是剛剛醒來

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這是誰的錯？

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