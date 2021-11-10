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秋遊明尼蘇達（上）

萍萍
位於明城密西西比河上的一百三十八年歷史骨董磚石橋──石拱橋。（萍萍．圖片提供）
位於明城密西西比河上的一百三十八年歷史骨董磚石橋──石拱橋。（萍萍．圖片提供）

明尼蘇達（Minnesota）是美國本土四十八州中地理位置最北的一州，與加拿大接壤。最近住該州的親戚熱情邀約，我們便選了金秋十月去拜訪。本以為這麼北的位置，又緊鄰五大湖最北最大的湖──蘇必略湖（Lake Superior），應該能見到不少變色的秋葉。不料，費了不少勁地尋尋覓覓才找到了色彩繽紛的秋景。不過，一趟明州之旅讓我深刻體驗「讀萬卷書不如行萬里路」，親眼目睹了美國之所以富強的歷史，覺得非常值得。

明州有名的「雙子城」是指該州最大城市明尼亞波里斯（Minneapolis）和緊鄰的首府聖保羅市（St. Paul）兩城。明尼亞波里斯位於密西西比河兩岸，南端另有明尼蘇達河交會。早期鐵公路未發達前，便利的水運讓明城在十九世紀蓬勃發展。我們特別到當地具一百三十八年歷史的骨董磚石橋──石拱橋（Stone Arch Bridge）參觀，一塊塊磚頭砌成的一圈圈圓弧橋墩，映在密西西比河面上，顯得古色古香。整座橋跨越聖安東尼瀑布（Saint Anthony Falls），但橋並非直橋，而是在河面上甩了一個大弧形，在工程上和藝術上都屬獨特典範。

外子告訴我，這座橋原本是運輸小麥和麵粉的鐵路橋，鐵路拆掉後才改成腳踏車和行人步道橋。我們在橋上悠閒散步，從橋上望去，岸邊麵粉廠林立，美國著名的Gold Medal麵粉廠以及白胖小麵寶寶標誌的Pillsbury 麵粉廠均在此，都是我耳熟能詳、經常使用的品牌。我靈光一閃，馬上拿出手機查資料，原來明城在歷史上曾是世界麵粉工業城，密西西比河上的安東尼瀑布正是磨麵機最佳的天然水力動源。五大湖區是美國的穀倉，配上便利的五大湖水運，難怪明城成為世界麵粉重心。我這四體不勤、五穀不分的城市土包子，只知買麵粉、吃麵食，不知麵粉源自何處，今日才豁然明朗。

明州有「萬湖之州」的暱稱，聽說全州有一萬四千座湖泊，明城內處處可見大大小小湖泊。有水的城市，景色大都優美。然而，明城真正讓我印象深刻的是明尼亞波里斯美術館（Minneapolis Institute of Art）內的中國古物收藏。西方藝術館珍藏歐洲西洋名畫，似乎理所當然，偶爾出現中國古物也是司空見慣。畢竟，清末政府腐敗，頻遭西洋諸國侵略，古物流失海外，不足為奇。我在倫敦大英博物館和德國柏林國立博物館，都見過許多珍貴的中國古物和古畫。管理員告訴我，美術館的鎮館之寶，是乾隆的曲水流觴〈蘭亭序〉玉石雕刻。一座巨大玉石，雕刻成大山，點綴著樹蔭涼亭，四十二位文人雅士沿著山岩溪澗，或坐或站，飲酒吟詩，山岩上刻著王羲之的〈蘭亭序〉全文，並蓋有乾隆印章，另一面則敘述乾隆下旨雕刻此玉石山的經過。聽說，此玉石雕刻是中國以外全世界最大的玉石塊，放置在美術館東亞展覽館的正中央，珍貴醒目。

館內的中國古物除了種類繁多、涵蓋年代久遠之外，最與眾不同的是每一項展品都附詳盡解說。館內有一組十二只唐代畫彩陶俑，我原以為只是常見的陪葬古物，目光隨意掃過。外子提醒我仔細閱讀說明，這才發現原來每只陶俑帽上都配有一隻代表十二生肖的動物。士大夫裝束的陶俑面帶微笑，拱手作揖，雍容華貴，帽上動物更是維妙維肖，惹人喜愛。我見過其他博物館展覽的中國十二生肖陶俑，大都是獸首人身，從未見過配戴十二生肖動物裝飾的人物陶俑，兩者給人的感覺渾然不同。獸首人身猶如怪物，看了毛骨悚然，只想遠觀不想擁有；後者則生動別致，可愛可親，讓人愛不釋手。顯然，後者稀奇罕見，珍貴難得。據說，全世界只有兩套如此陶俑，該美術館就擁有完整一套，而且保存良好，實屬難得。

在明城南端密西西比河與明尼蘇達河交會處，有一座蓋於1825年的軍事堡壘──斯內林堡（Fort Snelling）。我猜此堡壘是為防印地安人而蓋，果然不錯。美國中西部處處有白人移民與印地安人爭鬥的戰場，起因細節略有不同，但主因都是為了土地。此處戰事發生於1862年，正是南北戰爭爆發的第二年，美國政府忙於內戰，拖延支付向印地安達科他族（Dakota）購地的款項的年金，導致印地安人無錢與貿易商交易，由此引發衝突而爆發戰爭。達科他族印地安人攻擊白人移民區，殺死三百多名白人。美國政府軍最終控制了戰局，抓捕三百零三位達科他族的印地安人入獄，關在斯內林堡內等候審判。問題是後來審判團的成員清一色是白人，審判結果全部一面倒，三百零三人全被判死刑。死刑名單送到林肯總統辦公桌上，林肯當時忙於內戰戰事，但仍在一個月內詳細閱讀文件，並諮詢了白宮兩位他信賴的律師，最後只批准三十八人處以絞刑，這是美國歷史上迄今為止一日內處決最多人犯的紀錄。當時，總統的寬大處理卻引來明州白人大規模抗議。據說，有參議員建議林肯應該多判幾個絞刑以息眾怒，同時可以贏得選票，林肯回答：「我承擔不起為選票而絞死人。」後來有法學家評論此案，認為達科他族人是在戰事中殺人，並非謀殺，被判刑明顯是冤屈。甚且，最後審判由總統定槌，並非由最高法院判定，更是不合法。顯然，這又是一件美國歷史上政府欺凌印地安人的冤案。（上）（寄自加州）

清乾隆下旨雕刻的〈蘭亭序〉巨大玉石山。（萍萍．圖片提供）
清乾隆下旨雕刻的〈蘭亭序〉巨大玉石山。（萍萍．圖片提供）

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