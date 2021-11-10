我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新州36歲華母殺死兒女 7歲女、10月大幼子陳屍車內

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

內心戲

（11月&12月徵文：離家出走）趙世滄

我的父親是粗木工木匠，後來當了建築包工。1950及1960年代的台灣，建案不多，父親和祖父常常要去外縣市工作。後來台灣經濟起飛，在我們家鄉就建案不斷，彰化地區有許多著名的建築是父親經手建造的。

幸福總是短暫的。有一天父親的眼睛感染發紅，醫生說是角膜炎，可是點眼藥水無效，後來的症狀像是感冒。一天清晨，父親突然恐慌地大聲呼喊母親，說他無法走路了。接下來的各種治療均告無效，當時彰化基督教醫院甚至請來日本醫生為父親診治，但醫生也只說是不知名的怪病。

父親病倒無法工作，令小小年紀的我整日心神不寧。可能是受到《星星知我心》和《晶晶》這類電視連續劇的影響，我深怕家庭將產生巨變，我和弟弟妹妹們會像劇中情節一樣，被送給別人收養。這種不安的情緒一直在我腦海中盤旋，我每天留意有無陌生的婆婆媽媽來家裡和大人們說悄悄話，過了一陣子卻什麼都沒發現。接著我開始猜想，是不是會先把最小最不懂事的小妹送人？有這個懷疑之後，我每天放學回到家，都先把家裡巡視一遍，看到弟弟妹妹都在家，我才放心地去找鄰居小孩玩。

我還開始在心裡想：萬一我和弟弟妹妹們被分散了，該怎麼辦？於是我暗暗在心裡計畫離家出走，構思如何把弟弟妹妹從不同地方找齊，如何帶他們一起回家。

這樁離家出走的內心戲，一直埋在我的內心深處。

日前，我中風住院，一天大妹來病房跟我說：「爸爸今天來醫院回診拿藥，我問他要不要來看你，他說不要。我問他為什麼。爸說，怕自己看了會哭。」那瞬間，我感受到父親當年內心的恐慌，我立即暴哭一場，同時也把多年前那場離家出走的內心戲講了出來，惹得太太和大妹在一旁啼笑皆非。

父親的病在當時群醫束手無策，後來便停止治療，父親就自己天天練習走路，而後逐漸康復。那場怪病之後，父親在一宗建案中賺了比較多錢，家境反而比他生病前更好。我和弟弟妹妹一直都在一起，沒被拆散，無經濟之憂的父親讓我們都受了很好的教育。

感恩老天爺的眷顧，當年雖發生一場變故，但我們家人沒有被拆散，我和弟弟妹妹都平安長大了，如今各自有美滿的家庭。（寄自內華達州）

台灣 工作 中風

上一則

潮來（三）

下一則

秋遊明尼蘇達（上）

延伸閱讀

勝利谷鑽石嶺3期建案 47.2萬元起

勝利谷鑽石嶺3期建案 47.2萬元起
反8大道遊民所建案 華社示威 上千人上街「保衛家園」

反8大道遊民所建案 華社示威 上千人上街「保衛家園」
11月&12月徵文話題：離家出走

11月&12月徵文話題：離家出走
11月&12月徵文話題：離家出走

11月&12月徵文話題：離家出走

熱門新聞

鶯鶯的故事

2021-11-05 03:01
班克西惡搞梵谷的畫作「加油站的向日葵」，9日於紐約佳士得拍賣，估價台幣5億。(圖:佳士得提供)

班克斯惡搞梵谷畫作「加油站的向日葵」拍賣上看1800萬

2021-11-07 00:36
米榭兒／圖

不斷、不捨、不離

2021-11-03 03:02

九十八分的騙局

2021-11-07 01:00
台灣第一位女大學生大森政壽入學新聞，刊於1931年的台灣日日新報。國立台灣圖書館藏。（圖：史博館提供）

台大首位女學生是她？「你認識她嗎」線上展覽揭密

2021-11-04 02:21
黛安／圖

美麗蹺家人

2021-11-07 02:02

超人氣

更多 >
影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多

影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多
新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內

新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內
芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺
加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司

加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司
美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排

美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排