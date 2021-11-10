我的父親是粗木工木匠，後來當了建築包工。1950及1960年代的台灣 ，建案不多，父親和祖父常常要去外縣市工作 。後來台灣經濟起飛，在我們家鄉就建案不斷，彰化地區有許多著名的建築是父親經手建造的。

幸福總是短暫的。有一天父親的眼睛感染發紅，醫生說是角膜炎，可是點眼藥水無效，後來的症狀像是感冒。一天清晨，父親突然恐慌地大聲呼喊母親，說他無法走路了。接下來的各種治療均告無效，當時彰化基督教醫院甚至請來日本醫生為父親診治，但醫生也只說是不知名的怪病。

父親病倒無法工作，令小小年紀的我整日心神不寧。可能是受到《星星知我心》和《晶晶》這類電視連續劇的影響，我深怕家庭將產生巨變，我和弟弟妹妹們會像劇中情節一樣，被送給別人收養。這種不安的情緒一直在我腦海中盤旋，我每天留意有無陌生的婆婆媽媽來家裡和大人們說悄悄話，過了一陣子卻什麼都沒發現。接著我開始猜想，是不是會先把最小最不懂事的小妹送人？有這個懷疑之後，我每天放學回到家，都先把家裡巡視一遍，看到弟弟妹妹都在家，我才放心地去找鄰居小孩玩。

我還開始在心裡想：萬一我和弟弟妹妹們被分散了，該怎麼辦？於是我暗暗在心裡計畫離家出走，構思如何把弟弟妹妹從不同地方找齊，如何帶他們一起回家。

這樁離家出走的內心戲，一直埋在我的內心深處。

日前，我中風 住院，一天大妹來病房跟我說：「爸爸今天來醫院回診拿藥，我問他要不要來看你，他說不要。我問他為什麼。爸說，怕自己看了會哭。」那瞬間，我感受到父親當年內心的恐慌，我立即暴哭一場，同時也把多年前那場離家出走的內心戲講了出來，惹得太太和大妹在一旁啼笑皆非。

父親的病在當時群醫束手無策，後來便停止治療，父親就自己天天練習走路，而後逐漸康復。那場怪病之後，父親在一宗建案中賺了比較多錢，家境反而比他生病前更好。我和弟弟妹妹一直都在一起，沒被拆散，無經濟之憂的父親讓我們都受了很好的教育。

感恩老天爺的眷顧，當年雖發生一場變故，但我們家人沒有被拆散，我和弟弟妹妹都平安長大了，如今各自有美滿的家庭。（寄自內華達州）