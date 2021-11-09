沒人比我更驚奇（下）

08.

郭尼克是個普通人，然獨具一格：常人的衝突矛盾，在她身上放大了。

首先，身為女性，她具備「一般女性特質」：敏感、情緒化、缺乏自信、缺乏自知、滿心浪漫、追求愛情和白馬王子……然同時又具備一堆「非女性特質」：聰明過人、充滿理想和野心、想要寫作、想要改造世界、不願受婚姻束縛想要獨立自主……

《一名異女子》回看自身並環視周遭，兩相映照，真相顯露無遺。好似把人間百象放在文字手術台上切割剖視，帶了關懷、同情、批判和幽默。她性情激烈，在父母信奉的共產主義思想裡長大，成了個激進社會主義女性主義者。性格加上前衛思想讓她的作品像烈酒，從讀者眼睛一直燒進去。我看一次，燒一次。

09.

《未了的事》裡寫她年輕時讀到斯坦敦的演講《自我的孤獨》，驚天動地腦袋洞開，看清了身為女性自己在美國 社會中的真正處境，這才悟到：「原來我生錯了性別！為什麼從沒有人告訴過我？」

伊利莎白．斯坦敦是十九世紀美國女性主義思想家，1892年，年老的她在華府全美女性投票權大會踏上講台，最後一次以領導人身分演講，心情格外沉痛。因為這個組織多年來逐漸走向保守分裂，只剩她一人堅守原初的激進理想。面對滿廳往日並肩作戰的數千姊妹，她覺得無比孤獨。生平第一次，她不只是從思考的層次，而是從內心深處體會到人情聯繫的脆弱短暫——經不起時間的腐蝕，越不過情勢的考驗；感覺變了，想法走調了；志同道合的戰友最終反目相見，只有孤獨是真的。

她描繪的孤獨世界極盡荒涼：

「我們最痛澈的失望，最光燦的希望和野心只有自己知道……友情斷絕了，愛情破碎了，我們傷心透頂但不求同情。死亡帶走了最親密的人，我們獨坐悲痛的陰影裡。同樣，在生命最大的勝利和最黑暗的悲劇中，我們獨行。」

《自我的孤獨》郭尼克一讀再讀，好像讀詩。後來乾脆借用書名寫了本傳記性評論，探討斯坦敦在美國女權運動史上的地位。

10.

美國歌手強尼．卡許（John Cash）唱的〈亡命之徒〉裡有句：

「啊，自由，自由是別人說的。你的監獄是孤獨走過人世。」

道盡了斯坦敦描述的孤獨。

郭尼克的字裡行間充滿了這種無處不在單軍作戰的孤獨，直到發現了女性主義。她回憶當年參加女權活動集會，置身滿室姊妹當中的感受：

「先是強光眩目耀眼，然後一切清清楚楚——那明亮給我驚人的慰藉。我帶著它醒來，帶著它舞過一天，帶著它微笑入睡。我變得無比堅韌：日常生活的刀箭一點也傷不到我。那時覺得生命很好。我有清晰的目光，還有同伴。」

11.

若說《未了的事》在寫閱讀人生，《一名異女子》幾乎便在寫孤獨。

大城裡眾聲喧譁中的孤獨，以及對面，熱鬧擾攘裡的人情聯繫與生機傳遞。她寫：「我從沒比在擁擠的街上更不孤獨了。」當她在公寓裡覺得孤單了，便出門上街去。外面整個城市的喜怒愛慾生死悲歡在大樓轉角、在咖啡館圖書館和老人院、在地鐵 上巴士上、在超市公園和十字路口，如陽光風雨迎面而來。過街時路人無意的伸手碰觸，偶然旁聽到的生人話語，時刻發生的驚人小故事，讓她憤慨或感動莫名。那時她「對城市感到無限的愛，愛城市概念，也愛城市本身。人人都好看：英俊，時髦，有趣。生命激濺，毫不吝嗇，而且沒有條件。我常覺得自己是仰了頭在走，嘴巴大張，陽光流灌進喉中」。

12.

所謂「異女子」，指的是具備自我意識，和世界格格不入而無法安身的女子。

郭尼克無疑是這種異女子，屬於社會裡「失意的一群」。她寫作的原動力是失望失敗失去，生命裡種種的不足不滿和激憤遺憾凝聚成生活氛圍，像城市街頭窒息的車煙。內心深處，她覺得自己是個失敗者：寫作失敗愛情失敗婚姻失敗，唯一的成就是堅持寫作和獨身。

獨身出於無奈。在一個理想宇宙，她不會選擇獨身。她需要愛也需要慾，更需要自我。所以兩度結婚離婚，而歷經眾多情人後發現慾情並非愛情，終於凍結愛慾選擇了單身——代價是愛情荒漠的寂寞淒涼。然她沒忘記愛情，轉移到文學批評如《愛情小說的終點》與《我生命裡的男人》（和她的情人無關）。

寫《一名異女子》時她六十多歲，可是覺得「好像只有六個月好活了」，字裡行間充滿日落黃昏前路將盡的枉然落寞，覺得自己「生錯了時代，生錯了階級，生錯了性別」。寫：「我花很多時間夢想明天，那時我會寫出有傳世價值的書，遇見終生不渝的伴侶，成為我還沒成為的人。」

等《未了的事》出版，已是二十年後。她心智文筆仍然健朗，大步跨越紙面和年代，不絕審視歷史和自己，比二十年前更尖銳透徹。

13.

郭尼克寫的，是一個勞工家庭出身的猶太移民女子在大城裡求生的歷程。不是開天闢地的英雄史詩，而是人人都有的身家故事。她所說的不只是一個女性在父權社會裡追求自我的艱苦，而代表了所有處境類似的人。

她在《巴黎評論》訪談裡說讀到某前輩名評論家日記裡一句：「我擺脫不了有些大派對沒邀我的感覺。」氣惱反問：「你？你有臉跟我說那些該邀你的大派對漏掉了你？那我呢？」

2020年，她八十四歲了。美國和英國先後出版她一些舊作，報章雜誌接連出現她的訪談，忽然間她有了市場（年輕一代似乎對她的書感興趣），「紅」了（哪怕只是遲來的片刻聲名），而且第一次不必操心錢。她向來不在乎財物，多年來靠寫作和教書維生，住在同一棟租金管制的小公寓，裡面幾件簡單實用的家具。現在，那點新收入對信仰社會主義的她竟成了負擔。

14.

《未了的事》最後一章有點超現實，彷如寓言。

她從書架上抽出一本幾十年沒摸的老書，打開來看竟在手中解體，一頁一頁掉落，飛散到書桌上、膝上、地上。她一頁頁撿拾，看到許多畫線批注的地方，不解為什麼，越看越對那個畫線批注的自己好奇。最後她不忍見書頁四散如屍陳遍野，搜齊了按順序疊好用橡皮筋綁了放回書架上。希望多年後再取下重讀，手持一支不同色筆。（下）（寄自新澤西州 ）