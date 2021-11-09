劉墉∕圖

小時候不知道什麼是酢漿草，只知道開小紅花的三葉草是「酸咪咪」。那年頭應該每個小孩都嘗過酸咪咪吧！先聽別人說這草是酸的，於是好奇地放進嘴裡，果然是酸的耶！可能就那麼一次，再也沒有重複，但一輩子都會記得嘗酢漿草的那一刻，然後把酸咪咪的名字烙在心底。

其實酸咪咪確實是可以吃的，它不但有利尿解毒、清熱散瘀的藥效，而且可以燒菜。據說蘇軾著名的「東坡肉」，裡面就加了酢漿草，我猜八成是用酸咪咪替代醋。酢漿草的根也能吃，這個我原先沒發現，是後來查書才知道的，原來酢漿草有像小蘿蔔的鱗莖，長長的葉柄和花柄都是從鱗莖發出。我沒吃過那小蘿蔔，書上可說得挺神。不但吃起來酸甜酸甜，而且洗乾淨，看起來像是微微透明的和闐玉。

童年的記憶中酢漿草總是一大片一大片的，那時候我常到台大校園玩兩種草，一種是含羞草，摸一下，整組葉子就垂頭，但是含羞草有刺，得小心。酢漿草則不然，它開滿小紅花，三片一組的葉子都像小傘，由下面長長的葉柄撐起來，好像軟軟的彈簧床。所以只要看到長滿酢漿草的綠茵，就能大膽地躺下去。

多浪漫啊！一頭栽進酢漿草地，身體下面的草都彎成為柔軟的床墊，轉頭上下左右看，四周的酢漿草還高高地站著，讓人有愛麗絲夢遊仙境的感覺，四周全是可愛的三葉和紅紫色的小花。怪不得英文稱生活在酢漿草裡（Live in clover）是養尊處優、快樂賽神仙。如果眼睛亮，再發現一片四葉的「幸運草」，就更喜上加喜了！

不知為什麼，我在美國 院子裡看到的酢漿草都開黃花，葉子小、花也小，卻繁殖得奇快，因為它的蒴果會用崩裂的方式散布種子，連花盆裡都莫名其妙地長滿黃花酢漿草。它們沒有鱗莖，但是根扎得很深，好像爬行在泥土表面，必須費好大勁才能整株清除，但是沒多久又會泛濫。

今年四月，去陽明山看大屯瀑布，由前山公園轉進陰暗的山谷，斜斜幾道陽光從樹梢灑下，突然眼睛一亮，看到山壁間長了一叢紅花綠葉，是我久違的酢漿草。

應該也不是久違，因為台灣 到處都是，只因為太多了，反變得視而不見。當天在陰暗的山道上，一抹陽光像是神光，畫龍點睛似地把酢漿草點亮。

富含汁液的三葉和酸咪咪的長莖，還有那薄如蟬翼的花瓣，在一抹陽光下，多剔透！多美啊！

不知在台大校園裡還能不能找到記憶中的大片酢漿草地，讓我很放心、很愜意地躺下去，再飛來一隻螽斯，讓我重溫六十多年前的美夢。