沒人比我更驚奇（上）

龔萬輝／圖

「然後我活得夠久，自己成了陌生人——沒人比我更驚奇我成了這樣。」

怵目驚心的句子，出自費婓雯．郭尼克（Vivian Gornick）的《未了的事》（Unfinished Business），說的似乎不僅是句中的我，而是每個人。

不記得多少年前，我寫了〈從孤獨出發〉，從許多角度檢視孤獨。又有一篇〈我的眼睛充滿驚奇〉，記述一些讓我驚奇難忘的事。郭尼克這書無巧不巧，除了觸及孤獨、驚奇和許多我關切的主題，還談到我熟悉的某些小說 ，讀來格外會心，覺得她是「我的」作者，可以加入我鍾愛的蒙田、懷特、裴樂娜琵．費茲傑羅（剛巧郭尼克也欣賞）、約翰．柏哲、安妮．狄樂爾等西方作家，獨占心靈書架特別一層（當然，心愛的中文作家自有一層）。

01

《未了的事》有個副題：「一個長期重讀者的札記」，不用說寫的是老書重讀。

我也愛重讀老書，沒有規畫，全憑心血來潮。不同年歲讀，感觸領受不同，經常發現驚奇。這書寫的便是這事，只是並非閒談其中趣味，而是認真許多，透過年歲透鏡深入比較年輕、中年和老年三階段的領會變化。類似禪宗說三十年前後見山見水之別，與蔣捷詞〈虞美人〉寫少年、壯年和老年聽雨境界不同，異曲而同工。

這是第二次看《未了的事》，慢慢看慢慢想，覺得甚至比第一次更好。

重讀和初讀的不同，在第一次通常急急忙忙生吞活剝，之後才逐漸懂得了放慢腳步從容細品，一次比一次嘗到更多深層滋味。

02

費婓雯．郭尼克是個寫了大半輩子，評家褒讚但讀者遠遠不及的美國作家。

她的作品率直辛辣，經常寫到驚奇之感。

驚奇是個有趣的心理反應，如同神奇感，讓我們眼睛腦袋倏然發亮，一下子脫離呆癡狀態，「活」了。所以驚詫我們的事會記得，其他則褪入虛空消失不見。

也許因此郭尼克一再寫到那些讓她遽而明白的奇異片刻，連對心理諮詢師也經常說：「這下我真的看清了！」諮詢師提醒她：「你這樣說多少次了？」

她似乎窮畢生之力了解自己，不停回首自問：「我做了什麼？什麼地方做錯了？為什麼？」幾本回憶錄便是那追究探索的紀錄，讀她是隨她長途跋涉，踩踏過感情和心智的泥爛走來，直到明白——起碼多少有點明白。

寫回憶錄的人很多，像她這樣「吾日三省吾身」式細看，越老越有自知之明的卻少見。這點，她類似一生挖掘記錄自己的法國散文家蒙田。

03

郭尼克寫非小說，包括回憶錄、傳記、社會史和文學評論。

並非她不愛寫小說，而是寫不來。從八歲起她就夢想做個偉大小說家，偏偏一朝嘗試發現筆下人物死在紙上，怎麼都活不起來。氣餒之餘轉而寫自身經歷，直話直說，不需編造虛構，順手多了，於是從記者開始，走上漫長的非小說之路。

第五本書《凌厲親情》（Fierce Attatchment）五十一歲出版，寫和母親緊密糾纏傾軋衝突的關係，赤裸濃烈，首創回憶錄的寫法。父親早死，母親身影龐大如摩天樓，籠罩她的身心和作品。她寫強悍固執的母親出奇嚴苛，對自己也毫不容情。評家大為驚豔，2020年《紐約時報 》譽為二十世紀後半最佳回憶錄。

04

郭尼克的非小說不是一般的非小說，她的回憶錄也不是一般的回憶錄。

1970年代，她正好趕上新興的「新報導文學」，揚棄傳統客觀寫法，將記者自身放進去。這新風格叫「第一人稱報導」，或「第一人稱敘述」。

她便以這種新文體講述自身情事，類似中文傳統的敘事抒情散文，但不盡相同。她寫的不是琦君式的憶往抒懷或張愛玲式的輕快嘲弄，而是夾敘夾譯，一邊客觀評述彷如第三者，同時又以第一人稱坦訴衷腸，比一般節制收斂的報導生動許多。這種非小說筆法其實含了小說技巧，讀起來就像小說（難以相信她沒法寫小說），充滿戲劇張力緊迫誘人，只不過都是真人實事。

05

譬如寫記憶，有一景刻骨銘心，她寫了一次又一次。

八歲那年，一個朋友過生日，她充滿期待等著穿上最心愛的洋裝去參加，可是母親在那件洋裝胸口剪了個心形大洞。她大受傷害，從此每年便提起這件殘酷的事，每次母親都搖頭否認。一年又一年，這場控訴和否認的戲不斷重演，她不斷氣憤傷心質問：「你怎麼做得出那種事？」母親也一再重複：「根本就沒那件事！」她同樣堅持：「有生之年，我會不斷提醒你，直到你承認為止。」

五十年後，某個寒冷春日她剛下巴士腦中一閃：「五十年前那天不管發生了什麼事，根本不像我記得的。我的天，我想，一拍自己額頭，好像我竟是個生來給自己製造傷心的人。可是為什麼呢？為什麼？」

這情節寫在第二本回憶錄《一名異女子和一座城市》裡，後來在《未了的事》裡談莒哈絲小說《情人》部分又提到，不過只是一句話，用來說明她和莒哈絲不同，雖仍憶往但不一挖再挖直到無法自拔。她的了悟終於帶她掙脫童年束縛，長大了。

06

那「編造記憶」讓我大驚，掉頭搜索記憶尋找類似情事。

幾年前我寫了篇〈未知時刻〉，談一件毫不記得但因一封給父母的舊信出土才發現竟然發生過的事，和郭尼克的經驗恰恰相反。我驚訝的是：這樣一件分明重大的事，大到必須給父母寫信陳情，為什麼自己卻一點都不記得？事過境遷太久，再也無法解答。

記憶不可靠早已是常識，然一旦記憶和真實正面衝突還是讓人震驚，好像長久仰賴的記憶和自我歷史忽成腳下流沙，一切開始鬆動陷落，秩序坍塌成廢墟，讓人懷疑究竟我們以為的事實有多少是千真萬確。這種錯置或遺失記憶越來越多，對記憶的不確定感也越來越深。我因此不時便提起往日某時某事，和B與友箏印證：「你們記得嗎？是不是這樣？」

07

《一名異女子》寫獨身居住紐約的生活，以及她熟悉的城市，把整個紐約市和其中各種居民都寫了進去。

先從介紹知心老友雷納爾開始：

「他是個風趣睿智的男同志，有種種複雜難解的鬱結。」

二十多年來他們每周見一次面，在彼此住所附近散步、晚餐外加電影 ，只是兩人並不看電影而是談個不休，因為比電影有意思得多。

兩人性格和境遇有些類似，交情深厚但是特殊。他們都活在生命的不圓滿裡，以受傷者的眼光看人間，所見是不公不義和欠缺遺憾。人生列車轟轟來去，他們大多沒趕上。對他們來說，生命之瓶永遠半空。

一次去遊大峽谷，一路景色壯闊，她讚嘆不已。他要她解釋，她說壯觀美好。他說他一點都不覺得美，只見天地不仁殘酷可怖，愛的是城市擁擠熱鬧的安全可靠。

有趣的是他們在一起愉快非凡，分手了又不急於再見。因為兩人都意見強烈，針鋒相對不免摩擦。他尤擅冷嘲熱諷，某日她又埋怨母親，他一針見血：「這麼大年紀了懂得還是這麼少，真討人厭。」最後當她恍然大悟冤枉了母親，不得不承認他是對的。

無論如何，和雷納爾一天下來她覺得「全身像針插扎滿了刺」，需要時間復原。顯然，兩人友情建立在保持安全距離上，直到下周末。時間到，她便會打電話給他。（上）（寄自新澤西州）