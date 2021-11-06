王鼎鈞榮獲2021全球華文文學星雲獎之貢獻獎

2021年全球華文文學星雲獎於日前揭曉，共計二十八位作家獲獎。長居紐約 的文學大家王鼎鈞獲得本屆的貢獻獎。

王鼎鈞，1925年出生於山東臨沂，1949年隨軍至台灣 ，1980年移民美國，定居紐約迄今。其寫作多元，包含詩、散文、小說、劇本、雜文等，其中以散文最具代表性，重要散文作品有《人生三書》《人生觀察》《靈感》及《鍾》等。他對語文教育 相當重視，寫過《講理》《文學種籽》《作文七巧》《作文十九問》等談論寫作的書。

王鼎鈞在獲獎感言中謙虛說到，今年九十六歲早已邁進「戒之在得」的年紀，可能是最老的得獎人。他常說平生有「三多」，一是多難，經過的苦難、見過的災難比別人多，因此想得也比別人多。二是多學，他受的正規教育不足，一生勤奮自學，文章是人家的好，見一個學一個，三人行皆是我師。還有一個就是多壽，可以累積成就。當年一起的文藝青年都比他天分高，啟蒙也早，然而不幸短命死矣！今天得獎，難免有些感傷。

王鼎鈞說：「生命與生活是一體兩面的；生命是生活的意義和價值，生活是生命的體現和化身。作品的價值在於明寫生活、暗寫生命，這是我對文學的認識。」 （金芸）