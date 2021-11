黛安/圖

「蹺家」這件事,不應該被污名化,但也不應該被浪漫化。一般人對蹺家人觀感很兩極,有些人被視為英雄,另一些人被視為叛逆分子。

我在洛杉磯時住在比佛利山莊,那裡有許多從世界各地蹺家到好萊塢闖天下的人。附近旅館餐廳有些女侍,容貌氣質超俗不凡,令人不禁懷疑:她們是否蹺家來此,卻做不成女明星,才暫時屈就為女侍?幸好在英語中,女星(Actress)和女侍(Waitress)也相差不多,說不定哪天時來運轉,麻雀就變成鳳凰。

而我一個東方人卻跑到明星大道,好奇地東張西望、左顧右盼,別人或許也會懷疑我是否也是蹺家到此,想闖出一點名堂來?其實,這猜測也不算錯,我遠渡重洋來到美國 ,何嘗不是一蹺千里、蹺家蹺過了頭?

●

人類歷史就是一部蹺家史。在西方,亞當夏娃是最早蹺家的人。中國古代的黃帝姓公孫名軒轅,他發明了導航車(指南車),目的就是要出外闖天下。

蹺家如無正當理由,只是經不住外面世界的誘惑,將會得不償失,平白失去了溫暖的「伊甸樂園」,從此漂泊天涯、歷盡辛酸。反之,如果為了「求生存、謀發展」而離家出走,那就名正言順了。歷史上的班超、成吉思汗、馬可波羅、哥倫布,都是蹺家人中的翹楚。

在文學藝術領域裡,青少年蹺家是很感人的故事題材。許多世界名著,如夏綠蒂.勃朗特的《簡愛》、毛姆的《人性枷鎖》、狄更斯的《孤雛淚》《塊肉餘生記》、雨果的《悲慘世界》、馬洛的《苦兒流浪記》、高爾基的《童年》,都生動描寫出蹺家人的心路歷程。

我成長的那個年代是個動盪的年代,每次讀到司馬中原的《狂風沙》、楊念慈的《廢園舊事》,或看到抗戰年代的電影,都很能體會到「萬家樓」「雷家堡」那樣的生活環境。我的祖父是那個年代「莊主」型的人物,我童年時,家中常有長期寄居的親友。最後一個寄居在我家的親友,是個和我年齡相仿的小男孩,一位遠親的孫子。我家遷居台灣 時,他祖母拜託我母親一定要帶他一起到台灣。因此,我家就多了一個會蹺家的小頑童。

他平常很聽話,我父母親待他如同自家子女。他每次蹺家,我家人都急著到處找他,也報了警,最後他卻自己跑了回來,輕描淡寫地說他免費坐火車跑遍了全台灣。

我當時才讀小學五年級,他和我一樣大,怎麼有膽量和能力蹺家呢?蹺家後如何生存呢?我一直沒弄懂。

他在我家住了好幾年,後來學會了謀生手藝,才告別離開,之後也常回來探訪。我回國再見到他時,他已成家立業。對於他曾經蹺家的事,無人再提起。當時他年齡太小,或許根本不了解蹺家是怎麼回事,如今他自己可能也早已淡忘當年蹺家之事。

我自己從來不敢蹺家,如果感到日常生活不夠刺激有趣,最多只會用「阿Q式」的精神蹺家法,例如閱讀別人蹺家的故事,如《人猿泰山》《魯賓遜漂流記》《愛麗絲夢遊仙境》等。而比較寫實的蹺家故事,是馬克吐溫的《湯姆歷險記》和續集《頑童歷險記》。它們是我童年時尋求生活樂趣的最佳管道。

●

許多明星藝人確實有蹺家的必要。美國鄉村歌曲歌手不少是出身於農村,當他們坐困邊城,好比籠中鳥時,要如何脫困、脫貧呢?只好「三十六計,走為上計」,他們一生的轉捩點就在「離家出走」的那一天。

在美國演藝界,「欲成名家,必先蹺家」,想在演藝圈大放光芒,如不離家出外打天下,顯然不容易做到。許多影歌星蹺家後大獲成功的傳奇故事,寫成了暢銷書,拍成了電影,贏得了奧斯卡金像獎各種獎項。

我少年時代最早愛聽及彈唱的西洋歌曲〈離家五百哩〉(500 Miles Away From Home)就是歌手離家出走時的心情寫照。離家闖盪好萊塢,縱然前程坎坷,也要強顏歡笑,報喜不報憂,說〈南加州 從來不下雨〉(It Never Rains In Southern California)。也有歌手蹺家多年卻始終一事無成,前塵往事,不堪回首,獨自流落在舊金山灣區,唱著〈坐在海灣的碼頭上〉(Sittin' On The Dock Of The Bay)。或是浪跡多年之後想返鄉,卻已不記得回家之路,只好向人探問:〈你知道往聖荷西的路嗎?〉(Do You Know The Way To San Jose?)

●

蹺家的理由各異。有人是為了拿翹,有人是為了花俏,有人是為了開竅。也有人認為一旦離家,美夢都能成真。另一種人蹺家,則是出於壓力、束縛或迫害,想要逃脫這一切,尋求新生活。

人生原本就是一種蛻變的過程,每人都要經歷成長的痛苦。莊子《逍遙遊》說:「北冥有魚,其名為鯤。鯤之大,不知其幾千里也。化而為鳥,其名為鵬。」然而,一隻幼鳥要經過多久時間、多少凶險後,翅膀才會長硬,才能馳風騁雨,在天空中逍遙遨遊?蛻變之後,是否必然「鵬程萬里」?是否有人像卡夫卡的《變形記》裡那樣,蛻變成一隻大甲蟲呢?蹺家之後,有人變成龍,有人變成蟲,各人造化不同,有霄壤之別。

「家」所扮演的角色,本應該是堡壘或避風港,就像原始人的山洞,能躲避野獸、風雨,能儲存糧食,無聊時還能在洞壁上塗鴉。家應該是個令人心安、感到溫暖的窩。偏偏有些家庭失去了功能,反而變成了壓力和惡夢的根源。生活在這樣家庭裡的人,能怪他們想要離家出走嗎?

●

人生如戰場,有時需要「當機立斷」,有時也需要「步步為營」。《孫子兵法》說:「多算勝,少算不勝,而況於無算乎?」蹺家也要講究技巧,不能只「逞一時之快」,要作沙盤推演、全盤規畫,秉持正確的心態和原則。

首先,蹺家人不能欺騙自己,要有自知之明。一個人究竟該不該蹺家,取決於他是否具備蹺家的條件,並且要看蹺家後會有多少收益。「沒有三兩三,就別上梁山」,如果你的目標是當個知名的歌手,離家到如「鄉村音樂之都」田納西州納什維爾城求發展,那就要先問自己是否有過人的音樂才華。

其次,必須牢牢記住「人在江湖,身不由己」。蹺家之後,要小心提防各種陷阱,別變成別人詐財騙色的對象或工具。

另外,蹺家人最好不要「不告而別」,也別「破釜沉舟」,更不可對家人「恩斷情絕」。雖然離家,蹺家人心中或許反而更愛家、想家。此去離家再遠,家卻永遠藏在其內心深處。美國有一句俗語:「俏佳人會離開農村,農村卻不會離開俏佳人。」(You can take the girl out of the farm, but you can’t take the farm out of the girl.)

蹺家不是為了「賭氣」,而是為了「爭氣」。離家之後應努力奮鬥,闖出一片亮麗的天空,教人刮目相看。離家出走是一種冒險,也是一種機會。離開了舊家園,是為了建立新家園。(寄自加州)