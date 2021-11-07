黛安／圖

「蹺家」這件事，不應該被污名化，但也不應該被浪漫化。一般人對蹺家人觀感很兩極，有些人被視為英雄，另一些人被視為叛逆分子。

我在洛杉磯時住在比佛利山莊，那裡有許多從世界各地蹺家到好萊塢闖天下的人。附近旅館餐廳有些女侍，容貌氣質超俗不凡，令人不禁懷疑：她們是否蹺家來此，卻做不成女明星，才暫時屈就為女侍？幸好在英語中，女星（Actress）和女侍（Waitress）也相差不多，說不定哪天時來運轉，麻雀就變成鳳凰。

而我一個東方人卻跑到明星大道，好奇地東張西望、左顧右盼，別人或許也會懷疑我是否也是蹺家到此，想闖出一點名堂來？其實，這猜測也不算錯，我遠渡重洋來到美國 ，何嘗不是一蹺千里、蹺家蹺過了頭？

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人類歷史就是一部蹺家史。在西方，亞當夏娃是最早蹺家的人。中國古代的黃帝姓公孫名軒轅，他發明了導航車（指南車），目的就是要出外闖天下。

蹺家如無正當理由，只是經不住外面世界的誘惑，將會得不償失，平白失去了溫暖的「伊甸樂園」，從此漂泊天涯、歷盡辛酸。反之，如果為了「求生存、謀發展」而離家出走，那就名正言順了。歷史上的班超、成吉思汗、馬可波羅、哥倫布，都是蹺家人中的翹楚。

在文學藝術領域裡，青少年蹺家是很感人的故事題材。許多世界名著，如夏綠蒂．勃朗特的《簡愛》、毛姆的《人性枷鎖》、狄更斯的《孤雛淚》《塊肉餘生記》、雨果的《悲慘世界》、馬洛的《苦兒流浪記》、高爾基的《童年》，都生動描寫出蹺家人的心路歷程。

我成長的那個年代是個動盪的年代，每次讀到司馬中原的《狂風沙》、楊念慈的《廢園舊事》，或看到抗戰年代的電影，都很能體會到「萬家樓」「雷家堡」那樣的生活環境。我的祖父是那個年代「莊主」型的人物，我童年時，家中常有長期寄居的親友。最後一個寄居在我家的親友，是個和我年齡相仿的小男孩，一位遠親的孫子。我家遷居台灣 時，他祖母拜託我母親一定要帶他一起到台灣。因此，我家就多了一個會蹺家的小頑童。

他平常很聽話，我父母親待他如同自家子女。他每次蹺家，我家人都急著到處找他，也報了警，最後他卻自己跑了回來，輕描淡寫地說他免費坐火車跑遍了全台灣。

我當時才讀小學五年級，他和我一樣大，怎麼有膽量和能力蹺家呢？蹺家後如何生存呢？我一直沒弄懂。

他在我家住了好幾年，後來學會了謀生手藝，才告別離開，之後也常回來探訪。我回國再見到他時，他已成家立業。對於他曾經蹺家的事，無人再提起。當時他年齡太小，或許根本不了解蹺家是怎麼回事，如今他自己可能也早已淡忘當年蹺家之事。

我自己從來不敢蹺家，如果感到日常生活不夠刺激有趣，最多只會用「阿Q式」的精神蹺家法，例如閱讀別人蹺家的故事，如《人猿泰山》《魯賓遜漂流記》《愛麗絲夢遊仙境》等。而比較寫實的蹺家故事，是馬克吐溫的《湯姆歷險記》和續集《頑童歷險記》。它們是我童年時尋求生活樂趣的最佳管道。

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許多明星藝人確實有蹺家的必要。美國鄉村歌曲歌手不少是出身於農村，當他們坐困邊城，好比籠中鳥時，要如何脫困、脫貧呢？只好「三十六計，走為上計」，他們一生的轉捩點就在「離家出走」的那一天。

在美國演藝界，「欲成名家，必先蹺家」，想在演藝圈大放光芒，如不離家出外打天下，顯然不容易做到。許多影歌星蹺家後大獲成功的傳奇故事，寫成了暢銷書，拍成了電影，贏得了奧斯卡金像獎各種獎項。

我少年時代最早愛聽及彈唱的西洋歌曲〈離家五百哩〉（500 Miles Away From Home）就是歌手離家出走時的心情寫照。離家闖盪好萊塢，縱然前程坎坷，也要強顏歡笑，報喜不報憂，說〈南加州 從來不下雨〉（It Never Rains In Southern California）。也有歌手蹺家多年卻始終一事無成，前塵往事，不堪回首，獨自流落在舊金山灣區，唱著〈坐在海灣的碼頭上〉（Sittin' On The Dock Of The Bay）。或是浪跡多年之後想返鄉，卻已不記得回家之路，只好向人探問：〈你知道往聖荷西的路嗎？〉（Do You Know The Way To San Jose?）

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蹺家的理由各異。有人是為了拿翹，有人是為了花俏，有人是為了開竅。也有人認為一旦離家，美夢都能成真。另一種人蹺家，則是出於壓力、束縛或迫害，想要逃脫這一切，尋求新生活。

人生原本就是一種蛻變的過程，每人都要經歷成長的痛苦。莊子《逍遙遊》說：「北冥有魚，其名為鯤。鯤之大，不知其幾千里也。化而為鳥，其名為鵬。」然而，一隻幼鳥要經過多久時間、多少凶險後，翅膀才會長硬，才能馳風騁雨，在天空中逍遙遨遊？蛻變之後，是否必然「鵬程萬里」？是否有人像卡夫卡的《變形記》裡那樣，蛻變成一隻大甲蟲呢？蹺家之後，有人變成龍，有人變成蟲，各人造化不同，有霄壤之別。

「家」所扮演的角色，本應該是堡壘或避風港，就像原始人的山洞，能躲避野獸、風雨，能儲存糧食，無聊時還能在洞壁上塗鴉。家應該是個令人心安、感到溫暖的窩。偏偏有些家庭失去了功能，反而變成了壓力和惡夢的根源。生活在這樣家庭裡的人，能怪他們想要離家出走嗎？

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人生如戰場，有時需要「當機立斷」，有時也需要「步步為營」。《孫子兵法》說：「多算勝，少算不勝，而況於無算乎？」蹺家也要講究技巧，不能只「逞一時之快」，要作沙盤推演、全盤規畫，秉持正確的心態和原則。

首先，蹺家人不能欺騙自己，要有自知之明。一個人究竟該不該蹺家，取決於他是否具備蹺家的條件，並且要看蹺家後會有多少收益。「沒有三兩三，就別上梁山」，如果你的目標是當個知名的歌手，離家到如「鄉村音樂之都」田納西州納什維爾城求發展，那就要先問自己是否有過人的音樂才華。

其次，必須牢牢記住「人在江湖，身不由己」。蹺家之後，要小心提防各種陷阱，別變成別人詐財騙色的對象或工具。

另外，蹺家人最好不要「不告而別」，也別「破釜沉舟」，更不可對家人「恩斷情絕」。雖然離家，蹺家人心中或許反而更愛家、想家。此去離家再遠，家卻永遠藏在其內心深處。美國有一句俗語：「俏佳人會離開農村，農村卻不會離開俏佳人。」（You can take the girl out of the farm, but you can’t take the farm out of the girl.）

蹺家不是為了「賭氣」，而是為了「爭氣」。離家之後應努力奮鬥，闖出一片亮麗的天空，教人刮目相看。離家出走是一種冒險，也是一種機會。離開了舊家園，是為了建立新家園。（寄自加州）