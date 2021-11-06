黛安／圖

我還不滿十歲，讀小學四年級的時候，那時正值日寇侵華，我們逃難到了福建省最北端的崇安縣，並在那裡定居下來。現在崇安縣已改名為武夷山市，已成了著名的觀光 地點。當時的崇安縣只是個貧脊的蕞爾小縣，人們的物資生活條件極差，根本沒有什麼娛樂可言，我們住在那裡的兩年之中，只有兩個戲班子到那裡演出過，一個是國劇（當時叫平劇或京戲）戲班子，另一是越劇（當時叫紹興戲）戲班子，他們是在崇安縣附近的十幾個縣城巡迴演出，然後來到崇安縣，約停留半個月左右，每天演出一場。

戲班子來演出，對當時的崇安縣百姓來說，可是一件大事，人人攜老扶幼，前去觀賞。我們家自然也不例外，每晚我都跟著大人一起去看。

直至現在，我仍完全聽不懂國劇和越劇，何況當時。但我「看圖識字」，喜歡演員那各式各樣的裝扮，喜歡聽那鑼鼓喧天的聲音。尤其是，國劇每晚的劇目裡幾乎都有一齣武打戲，那是我最喜歡看的戲。飾演武打戲的演員是武生，武生大致有下列三種，如果是官府的將軍，就身著戰袍，背插四支令箭，頭戴戰盔，兩根長羽毛凌空搖曳，腳蹬厚底戰靴，手持長槍或大關刀，大闊步左右斜行，威風凜凜。如果是民間英雄豪傑，多半是武生中的小生，手持寶劍，扮相俊俏，風度翩翩，且多為戲中的主角。如果是綠林好漢，則是一身短打衣裝，穿薄底靴，翻滾跳躍，更見真功夫。以上三種我都喜歡。尤其是武生對打的戲，其動作熟練，出拳出腳乾淨俐落，掄槍舞刀如行雲流水，二人配合得天衣無縫。雖然我對戲中的情節完全不懂，不但聽不懂唱的是什麼，連對白也都聽不懂，但只要看那些武打的動作，就足夠過癮了。

由於對那些武打動作太過痴迷，常幻想自己就是那劇中威風凜凜的武生角色，我甚至因此想要去學武打，未來想成為一個戲班子的武生。

有這種念頭的還不止我一人，我同班的男同學們，幾乎人人都和我一樣，在戲班子演出期間，也是每晚去看戲。他們也都完全看不懂國劇和越劇，但也和我一樣著迷於台上各種武打的動作，甚至也同我一樣有志於成為戲班子的武生。

在學校裡，下課的時間，我們三五成群，有的撿一根木棍當作寶劍，有的拿一支掃把當作關刀，自己編些台詞，模仿起戲裡的動作和唱腔，對打起來。有時不小心失手打到對方，或被對方打到，都毫不介意。還有的學翻跟斗，卻摔得鼻青臉腫的，但也毫不在乎。

同班中我有兩個死黨，三人天天粘在一起，彼此無話不談、無事不知。有一天，其中一人突然對我們兩人說，他不讀書了，他要跟戲班子走。他進一步解釋，說他有一天在鄰居一個六年級同學家裡，聽那個同學的一個十幾歲的哥哥告訴他，那些武打的武生，都是從小就進戲班子跟著師父學的，等到長大了學會了，也成了名家。又說那些從小進戲班的，有的是家裡窮，養不起，就把他（她）送進戲班子，有的則是偷偷地瞞著家人，跟著戲班子跑了的。說到這裡，我同學說他也決定要跟戲班子走，問我們兩人是不是也跟他一起走。

我們兩人一聽，起初還覺得這是不可思議的事。我心裡想，怎麼可能做這種事呢？難道就此離開家了嗎？但是經不起那個同學的堅持，又因為他說長大後學成了就可以出名，並且到各地去演出，可以到許多地方去玩。加上我們兩人也的確對於成為一個有名的武生戲子充滿了嚮往，最後我們兩人也決定要一起去。

商議既定，我們誓言要保密，絕不能讓家裡的人知道，也不能讓老師知道，只要偷偷地跟著戲班子走了就好。

在那一個戲班就要演完離開的前兩天，我們又和那位六年級同學的哥哥見面了，那個哥哥也不到二十歲，但我不知他為何像「包打聽」般知道那麼多事情。他又告訴我們，一進到戲班子裡，就叫做「學徒」，在沒有開始學戲之前，要做好多事情，如燒飯、洗衣、打掃等等，甚至得幫師父倒夜壺，吃的是剩飯剩菜，而且動輒就挨打挨罵。如果師父喜歡你，你的天資又好，他會教你幾招，反之，他根本就不管你，讓你自生自滅，永遠是個跑龍套的。他說得活靈活現，好像他曾進過那個戲班子似地。

我從小就沒做過他說的這些事，聽了這番話後，我心裡就有點動搖了。但那個最先堅持要去的同學，可能在家裡就已經吃過許多苦，所以他完全不在乎這些事，他仍然決定要去，並用激將法譏笑我們膽小怕死。我們兩人被他一激，所以還是決定去。

不料，一夜之間情況急轉直下，那個哥哥見我們決定要去了，第二天他逢人便說我們三人明天就要跟戲班子跑了。這話一下子就傳到學校裡去了，老師也知道了，就把我們叫到辦公室問。起初老師還以為是有人故意開玩笑傳假話，後來察覺我們好像是認真的，頓覺茲事體大，於是通知我們的家長到學校來。結果我們三人都被父母罵了一頓，那個起頭的同學的父親更是氣極了，可憐他當著老師的面挨了一頓打。我們跟著戲班子跑了的事也就虎頭蛇尾，胎死腹中。這件事可說成也那位哥哥，敗也那位哥哥。

其實，即使那位哥哥沒有洩漏「天機」，我們就跑得成嗎？當時懵懵懂懂的我們，天真地以為只要戲班子走時我們跟著他們走就行了，我們都沒有想過他們要不要我們，他們裡面也沒人知道我們要跟他們走的事，完全是我們一廂情願。沒經過父母家長同意，三個小孩子自己要跟戲班子走，戲班子敢收留嗎？以現在的法律概念來講，就是拐誘兒童罪呢！幾年後我稍長大，想起這件差點離家出走的往事，覺得真是荒唐至極。（寄自加州 ）