想樂／圖

加拿大國家展覽會，簡稱CNE，是多倫多每年夏天的盛事。展覽會在八月中開幕，為時半個月，直到九月初的勞動節閉幕時，也就是學生們收拾心情準備開始新學年的時候了，所以展覽會也是一個向暑假告別的傳統儀式。

我們對CNE的記憶則是：有一次我們在那裡把父親弄丟了。

那已經是三十年前的事了。那天只有母親留在家裡沒一起去，我們大約十個人，在相當擁擠的展覽會場地內，走著走著就發覺父親不見了。大家在四周找了一會也不得要領，但一點也不擔心，因為那時父親還不到七十歲，他已經在多倫多住了幾年，懂得怎麼搭公共交通工具，不會迷路。果然當天晚上我們興盡而返時，父親已經好端端地在家裡了。

雖然沒跟我們一起去展覽會，但母親有她自己的傳統：幾個孫兒小的時候，每年四月四日她都會帶他們到家附近一個商場的麥當勞 吃一頓，讓在外國出生的小孩知道：這天是我們台灣的兒童節。

受新冠疫情 影響，有一百多年歷史的CNE已經連續兩年停辦，但即使沒有新冠，展覽會也不如過去那樣吸引人了，進場的人數不如理想，收益連年下降，每年閉幕後都有人在討論應不應該咬著牙繼續辦下去。就算疫情過後恢復重辦，也不肯定還能撐多少年。

而那個母親帶孫兒們去吃麥當勞的商場，也已經拆掉，正在改建中。現代都市的新陳代謝不外如是，老舊過時的建築物被新的取代，但我不免覺得這一切好像和父母親的離去隱隱有著某種關係。

因為就在他們相繼離去之前，母親常去買刮刮卡的兩間小雜貨店先後歇業了，一間因為韓裔的店東退休，改成了一間咖啡店；另一間是年老的義大利裔（或葡萄牙裔）夫婦去世，他們的雜貨店和旁邊一間洗衣店空置至今。還有一家超市，三十多年前我們剛來時就已經在那裡，是母親的超市購物啟蒙場所，現在也要拆掉改建成公寓大廈。就連從我們家步行可至的一間大商店也在改建中，這間商店華人管它叫「三層樓」，專賣廉價商品，在我們這區是有名的地標，因為它的外牆有很誇張的大招牌，加上同樣誇張的兩萬三千個燈泡，晚上亮起燈來非常耀眼，配著手寫的廣告牌子，顯得熱鬧而俗氣。

「三層樓」的老闆是猶太人，早幾年去世了，商店也就拆掉改建成公寓。因為占地較廣，工程也相當浩大，建了兩三年才開始有點規模。我最近一次路過那個街角，昔日萬燈齊亮的地標商店已經不見，仍在施工中的工地冒出了兩棟高高的建築物。我第一個反應是：就算父母親回到這裡，他們也認不出來了。

然後我想到那些關閉了的店鋪、消失了的商場超市、年年討論要不要停辦的展覽會、四月四日的麥當勞……，好像那一切都是為了配合父母親而存在的，是為他們而設計的舞台布景，一旦他們不在了，舞台就要拆卸，布景也都會換掉。

城市的面貌一直都在悄悄地變換著，近年來房地產持續升溫，即使在疫情最嚴峻期間也不見減緩，新的公寓大廈不斷冒出來，還是不能滿足市場的需求。而且不只是硬體的建築物，連軟體的裝置也逐漸更新了，好像銀行，以前存款提款要填寫單據，現在掃描一下卡片就行；又如最日常的公共交通，以前搭車付現款、買車票或月票，現在已一律改用儲值卡。即使父母親還在，即使他們的腦筋仍然像幾十年前一樣清晰，沒受失智 的困擾，恐怕也不能適應這種種的改變。

晚年的父親常常抱怨說，自己都不記得以前的事了。在他的失智症還沒惡化之前，有一年夏天他出了門，很晚都沒回來，但我們還是一點也不擔心，多倫多公共交通方便，地鐵系統雖比不上紐約市的錯綜複雜，好處是不容易迷失方向，所以我們相信他是不會迷路的。結果那天父親直到快要吃晚飯才回來，事後他說他到市中心走了一趟，發覺市容變了很多，言下不勝感慨。

父親大概是想再一次好好地看看這座城市吧，他在這裡度過了人生最後的三分之一歲月，當他意識到，記憶正慢慢地離他而去時，他再次走過了那些街道，無限依戀地回顧一個個熟悉的地方：那座剛到來時辦理手續領取社會福利卡的政府辦公大樓、第一次飲茶的港式茶樓、生日吃飯的餐廳、聖誕節前選購禮物的百貨公司、踏著濕滑的雪泥去辦年貨的商場、給老家親戚寄錢的匯款公司、職員會說華語的銀行、每星期買菜的幾家態度友善或不友善的超市、被人潑番茄汁在外套上然後假裝替他抹拭卻乘機扒去皮夾的街角……，趁著還記得，再好好地看一遍吧。

然後漸漸地，有很多事他們都不能自己做了，不能再自己去銀行，也不能再自己搭公車。

有很長一段時間，父母親負責到華埠的超市買菜。每周六由我們開車接送，若還要買其他東西，他們倆便早兩天自己再出去一次，固定在早上十點十五分出門，搭公車地鐵去。要是買的東西多了，回程有時也搭計程車。

父母親離世相隔一年，都是在陽曆四月，仍有料峭寒意但已春臨大地的生機蓬勃月份。三十多年前的四月他們抵達多倫多，三十多年後又像約好了似地在這個季節離去。雖然相隔一年，但時間都是早上十點十五分左右，好像他們仍然保持多年來的習慣，搭上那一班已不知搭過多少次的公車，完成今生的最後一段行程。

多倫多的公車一般都準時，也許會遲到，但不會早來。然而我們多麼希望他們最後一次要搭的這班公車來早了，他們沒趕上，只好回家來多留一會。但公車還是準時到，把他們接走了。

他們的外孫，三十年前在國家展覽館哭鬧不肯回家的小小孩，剛剛買下了他的第一個公寓單位，地方不大，但在寸土寸金的多倫多已是非常難能可貴了。失智後的外公沒去過他的住所，也沒人告訴過他外孫住哪裡，但他仍然去探訪了外孫，在外孫的夢中。我們聽了都感到很欣慰，不管城市的面貌怎麼變化，不管多少建築物拆去了又重建，他們還是能來去自如，沒有迷路。（寄自加拿大）