中秋之夜，路過蘋果 公司。抬頭一看，一輪明月高掛天空正與蘋果商標上下輝映，是個有趣的畫面。我與蘋果公司比鄰而居數十年，頗有感於它成長的迅速。它自從發行手機之後，營運更上層樓，我數次投以履歷皆不得其青睞。後來蘋果築起環形總部，四處招兵買馬，但此時我已兩鬢斑白，進入蘋果工作的機會更是渺茫，只能望其高牆興嘆了。

幾十年職場沉浮，不知經過幾個月明的中秋，卻未曾有過賞月的雅興。回憶孩童時過中秋，曾舉三炷清香求月神保佑；少年時苦背東坡的「明月幾時有，把酒問青天」只為應付考試；壯年時奔波忙碌，偶見天上明月高懸，光亮照人，卻往往只是匆匆一眼。

今夜月色絕佳，不覺停下腳步，坐樹影下休息。忽見月光從枝葉間傾灑而下，地上枝影斑駁，四無人聲，對此清幽景致，不免想到，不知有多少人正共此明月。或許有人在月下高歌豪飲，志不在賞月；或有人在月下孤影徘徊，感嘆人生漂泊。而我在清輝四射的夜月下，感慨光陰流逝，勾起人生中幾次在明月下的遙遠記憶。

青少年時讀書於小閣樓上，樓下有候車亭。每當月明之夜，末班車揚塵而去時，憑窗俯視，街上浸遍清光，家家熄燈閉戶，四周復歸於平靜。月色侵窗而入，伴我於孤燈小樓之上，情境幽絕。回憶起來，已是近五十年前的往事了。數年前舊地重遊，小樓及候車亭早已無跡可尋，唯有幾棵孤立道旁的老榕樹，還依稀可辨。

服役期間在軍校任教職，學校位於屏東東港，課餘之暇，或與同事垂釣於夕陽中的大鵬灣；或與學生揮汗奔馳於籃球場上。退伍前夕，與同事漫步校園作臨別一顧，猶記得當晚月色特別明亮，似乎助我們的依依離情。多數人退伍後要赴美留學，不免感慨從此天各一方，風流雲散，就連再見東港明月也不知是何年何月。四十多年匆匆而過，百事蹉跎，至今果然未能再見東港明月。

趁此良夜，回顧蘋果公司周遭的街景風物。左顧右盼，看到許多熟悉的地點已非舊時風貌，始有感於近十年歲月亦悄然消失於清風明月中而不自知。身旁這片蘋果研發中心原是惠普電腦的廠房，往北不遠處是一片熱鬧的商圈，那裡從前是個果園，深秋時，地上擺著顆顆金黃色的南瓜，小孩蹦蹦跳跳地對南瓜評頭論足，挑到滿意的南瓜便歡天喜地抱回家過萬聖節。紅綠燈旁的商場不知何時變成一片工地，路邊圍起四面矮籬，裡面停著幾部挖土機，聽說要改建成商住兩用大樓。那裡從前有家臨街的咖啡 廳，我住在這兒二十多年中，常去光顧那家小店。進門隨意挑個位子，可坐可臥，順手拿起一張報紙，新舊都可。在滿室咖啡香裡，讀報，看書，沉思，發呆，均可得半日之閒情。

南宋陳與義〈臨江仙．夜登小閣憶洛中舊遊〉：「憶昔午橋橋上飲，坐中多是豪英。長溝流月去無聲。杏花疏影裡，吹笛到天明。二十餘年如一夢，此身雖在堪驚。閒登小閣看新晴。古今多少事，漁唱起三更。」我常誦之，最愛「去無聲」三個字。人生最難為懷的往往是些悄然而去的平常事，多年後再回首，猶為之悵然。若問重來應如何自處？唯有淡然一笑而已。（寄自加州 ）