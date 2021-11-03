米榭兒／圖

日前與一位文友初次謀面，聊到她在某一個機緣下，結束了在美國的事業，踏上一個研究古文明歷史的寫作之旅。她花費了數年時間走訪各地研究查訪，收集資料，然後租了一個海邊的住所隱居，不和親友聯絡，專心寫作，作品成功地獲得了文學大奬。文友感嘆地說：「我這幾年就提著兩個皮箱生活，真的深刻地體驗到斷、捨、離。」

我羨慕她的成就，更佩服她的決心和執著，難以想像一個人如何能放下一切，展開這樣艱辛孤獨的追夢旅程。我問：「一個人不會太孤獨嗎？」「太多資料要整理和思考，不能分心，必須要閉關，寫累了我就一個人看海，覺得很好。」朋友答道。我想到龍應台在《大江大海 一九四九》後記〈我的山洞，我的燭光〉寫道她閉關四百天的寫作過程，文中提到卡夫卡被問到寫作時需要什麼，他說，只要一個山洞和一盞蠟燭。朋友寫作需要的是一間小屋和一片大海。

「斷、捨、離」這三個字從字面上看很悲情，與我的價值觀與性情並不合拍，因此之前不曾深入了解。朋友的一番話燃起我的興趣，返家後立即上網搜尋資料。

斷捨離，為沖道瑜伽創始人沖正弘倡導的瑜伽理念，於1976年提出，其弟子山下英子於2009年出版《斷捨離》一書，之後風靡全球。書中說的：「斷絕不需要的東西；捨去多餘的事物；脫離對物品的執著」被選為2010年度日本 的流行語。

第一次聽說山下英子，是幾年前和女兒閒談中，她提到一位日本女士的整理收納法。那時女兒找到一個遠距工作 ，可以一面旅遊、一面工作，由於經常搬遷，行李必須精簡，於是她開始關注極簡主義，捐棄了許多衣物。女兒說這個整理法非常風行：「整理物品時要問自己，這一件東西有沒有帶給我愉悅？如果沒有，就對它說聲謝謝，將它捐出或丟掉。」

書中一再解說，斷捨離並不是單純的處理雜物、拋掉廢物，而是在充滿閉塞感的人生長河裡喚醒「流通」的生命氣息。斷捨離，即「出」之美學，提升人生的新陳代謝機制，回歸本真，讓生活更上一層樓。

斷和捨，是物質層面；離，是精神層面，是一種哲學和美學。作者特意選擇將斷捨離當作日常的整理法來傳達給讀者，以「整理術」為入口，藉著整理物品的實踐過程，將一個深奧的哲學思想以淺顯的方式傳遞給世人。

歐美的「極簡主義」（Minimalism）是第二次世界大戰之後六○年代所興起的一種藝術風格，又可稱為「Minimal Art」。極簡主義從藝術美學影響人們的生活，如何節省時間、精力、金錢，減少物品和信息、簡化生活，追求人生真正重要的東西。這和日本熱門的斷捨離主張不謀而合。

每一個理念的風行都有特定時代和文化背景，斷捨離在日本風行的原因很多，一則是日本人深植的不浪費的精神，造成許多家庭堆積太多東西而不捨得丟棄，又因生活空間狹小，最終造成為生活上的困擾。二則是斷捨離理念與經歷過經濟災難、而經濟消費能力又最高的中老年人的心態——「放下過去，不看未來，只關注當下自我」契合。加上現代社會極度鼓勵消費，刺激購買慾，購物過程是娛樂，是抒解生活壓力的特效藥。但若是恣意購物，只進不出，物品過度囤積，加上空間有限，自然會影響生活品質。對於過度購物和囤積者，整理術的確是斷捨離的敲門磚。

我的父母一代人，經歷戰亂，顛沛流離，在大時代的悲劇中他們與親人離散、遠離家鄉，曾割捨放棄了太多珍貴的東西。母親常常告訴我們，當年逃難時什麼都帶不走，家產、行李、腳踏車等都丟棄了，途中有人甚至將老病走不動的家人和幼小的孩子棄之路旁。戰後生活困苦、物資貧乏，何來之捨？在父母的觀念中，必須勤儉惜物，任何東西都要保留。父親心慧手巧，任何廢物 或損壞的物品，到他手上都能魔術般變為可用的東西，父親也樂在其中。但父親愛買東西也愛囤積的習慣，在年老後愈發嚴重，連舊報紙、舊雜誌和用完的瓶瓶罐罐也全都堅持保留。

父母經年累月囤積的物品極為可觀，他們離世後，我們處理他們留下的雜物的確耗時費事又辛苦，但是做為子女，在父母往生後為他們做一生僅一次的斷捨離，我覺得比生前去勉強他們改變生活方式和價值觀要好得多。

書中寫道：「通過丟掉雜物，同時也丟掉內心多餘的執念，疏通閉塞的人生，斷捨離的目標是『怡然自得』的生活方式。」我認為讓人喘不過氣來的閉塞感，並非一定與家中過剩的物品有關（除非是囤積狂）；阻礙心靈自由的，或許只是自己內心的糾結和情傷。

我走進寬敞的衣櫃間，裡面掛滿各色各樣色彩鮮豔的衣物，架上放著許多可愛的絨毛動物，是我和女兒心愛的收藏。其中有很多不必要、也不合適的東西，但是每次看到它們我就感到很開心，何須斷捨離？作者提到自己不經心將一個顏色鮮豔設計精美的禮物盒收進櫥櫃中，幾天後猛然清醒過來，自己大吃一驚，快快將之丟棄。連保留一個美麗的小盒子都視為警鐘，生活被理念和框條所束縛，如何能活得怡然自得呢？

每一種哲學理念不可能都適合每一個人，可作為參考，加以取捨，找到適合自己的愉快的人生哲學。

不喜歡斷捨離的我，多年前離開一個不快樂的婚姻，是我生命中最勇敢、最正確的「斷捨離」。中年後，逐漸悟出自己的人生哲學——我仍然愛購物、買自己喜歡的東西，也不特意執行「進一出一」法；和自己喜歡的人在一起，做自己喜歡的事，雖然還未到「從心所欲，不逾距」的年齡，生活倒也怡然自得。

我無法像朋友一樣，提著兩只皮箱、遠離自己熟悉舒適的環境，隻身追夢、閉關寫作，我妥協於平淡平凡的生活中追求自己人生的彩虹——每天朝九晚五地上班，晚飯後倚在柔軟的沙發上寫作，先生坐在電腦前專心學習攝影技巧。和喜歡的人在一起，各自做自己喜歡的事，一室寧靜溫馨。

如果有人問我，寫作需要什麼？不是山洞和燭光，不是獨居小屋和大海，我要的是一個溫暖幸福的家，一個「執子之手、與子偕老」的好伴侶。

我將那一本《斷捨離》束之高閣，繼續過著「不斷、不捨、不離」舒心自在的人生。（寄自加州 ）