六百年前，崑曲從崑山走出，帶著江南吳儂軟語的「水磨腔」在水鄉澤國傳播開來。優美高雅，婉轉動聽，尤其水上行舟時，在欸乃聲中邊看夾岸的風土人情，邊聽韻致舒緩的南曲腔調，真是人間一樁悠遊樂事。

幾年前，我與丈夫一同在蘇杭旅行。水陸並行之時，我喜愛憑欄眺望水鄉人家，體會千百年來吳越之地市井人家恬淡安寧的尋常生活。舟行在小橋流水之間，耳畔不時傳來崑曲綿柔的腔調。有時是船家隨意輕聲哼唱的零星崑曲小調，雖不完整規範，卻讓我們會心一笑，頓掃旅途的疲憊；有時是遊船上播放的崑曲錄音，配合著音樂和導遊風趣幽默的解說，有一股輕鬆別致的味道；有時是舟行枕河人家時，偶爾從水面岸邊飄來幾句荒腔走板的崑曲小調，抬頭看，是河邊清洗拖把的婦人在邊幹活邊哼唱。不管那崑曲在不在調上，在行舟聲中聽起來都有一股說不出的情調。我和丈夫依靠在船窗邊，探出頭仔細聆聽欸乃的水聲和似有似無的柔柔崑曲腔調，眼底盡是溫柔的水痕、船影與燈影的流光溢彩。

這樣的韻味唯獨屬於我鍾愛的江南，溫情脈脈又繾綣動人，閒適安逸中透著雅靜清閒。崑曲，必得在這一方煙雨絲竹中方才體會得到真趣。崑曲不似京劇的鏗鏘有力，不似二人轉的世俗喧鬧，不似秦腔的鐵骨錚錚，不似黃梅戲的流行大眾，崑曲是集詩、書、畫、文思、格調為一體的柔而媚的藝術，與義大利歌劇 、英國莎翁戲劇一道，被世界公認為「雅樂」。我愛崑曲的詞，讀來口齒噙香，美得令人落淚；我愛崑曲的韻，聽來徐緩有度，優雅得讓人沉醉。

在留園中我甚至還看到了古代的崑曲舞台，在暗黃色的江南天幕下顯得朦朧又夢幻，透著不真實的古拙典雅。據說，留園之中不時有崑曲表演，其間有小舟行於亭台樓榭間，舟上是崑曲演員們的盛裝表演。遺憾的是我們沒有趕上觀看。不過這倒無妨，因為隨後在槳聲燈影中的七里山塘，我和丈夫坐在岸邊一間酒吧臨河的座位上，吃著熱氣騰騰香噴噴的烤披薩，喝著啤酒，靜靜觀看河上往來穿梭的遊船。船上偶爾會飄來幾聲崑曲抑或蘇州評彈，滿船的遊客和我們當初一樣坐在船窗邊觀看岸上的燈火人家、商賈客旅。我莞爾一笑，不覺想起卞之琳的那首〈斷章〉：「你站在橋上看風景∕ 看風景的人在樓上看你∕明月裝飾了你的窗子∕你裝飾了別人的夢」

據說地道的行舟賞曲應當是在畫舫之中，在陽春三月的明媚春光中，擺上一桌精緻的船菜點心，在欸乃行舟的閒情愜意中，抬眼看窗外撩人的姹紫嫣紅，聽著《牡丹亭》的柔聲浪曲。「夢回鶯囀，亂煞年光遍，人立小庭深院。炷盡沉煙，拋殘繡線，恁今春關情似去年。……原來姹紫嫣紅開遍，似這般都付與斷井頹垣，良辰美景奈何天，賞心樂事誰家院。」雖然畫舫船菜多年前已不再提供船菜，我和丈夫依舊自得其樂，在欸乃聲中聽曲賞景，自在悠遊。（寄自喬治亞州 ）