步道上的牧豆樹。（萬羚．攝影）

前幾天，在超市看到平日罕見的沙漠牧豆蜂蜜（Desert Mesquite Honey），我毫不猶豫地丟一瓶到購物籃裡。牧豆蜂蜜，甜度溫潤，不似龍眼蜜有獨特香氣，卻甘醇可口。喜歡燒烤的人，對於木豆樹應該不陌生，它燃燒緩慢，火力強，用其碎屑來燻烤，能賦予肉類濃郁的煙燻風味，熱騰騰的烤肉，搭配牧豆蜂蜜調製的醬汁，佳餚美味，令人垂涎！

人與人，有緣千里來相會，相遇相知靠緣分。人與樹亦然。我居住過的城鎮，每個地方都有令我心怡的樹，在台北街頭，我愛上木棉；在芝加哥，我迷戀銀杏；搬到拉斯維加斯山谷，則有牧豆樹，天天伴我同行。

牧豆樹曾經是極有價值的沙漠木材，早期西班牙人用它來建造船隻，現在則用來製造具有古樸氣息的高檔家具和櫥櫃。原住民 更喜歡用它的樹皮編織，製作籃子等器物。我外公擅長編製竹器，我童年時，經常坐在大廳看外公編製，他總是在下班後，砍回竹子，將其剖開切成細長條，逐一磨光後，就開始編製，家中許多器物，採茶籃、捕蝦網、小竹椅等等，都是出自外公的巧手。撫觸著牧豆樹皮，想像原住民編製的情景，我就不經意地憶起童年，每到傍晚陪伴外公在大廳削竹片的美好時光。

立春時節，沙漠地區的桃樹、李樹都已開花，陸續長出嫩芽。步道 旁一整排的牧豆樹，仍光禿著樹身，卻經常有蜂鳥停駐。我看到蜂鳥的尖嘴，對準樹幹尚未萌芽的枝椏吸吮，便猜想，牧豆樹大概像楓樹，全身流淌著甜蜜汁液。

果然，四月初我散步時，遠遠看到一群黑壓壓的東西在一棵牧豆樹上築巢，我不敢靠近，匆匆回家拿了有望遠鏡頭的相機。當我再回到原地，也不過二十分鐘光景，那個巢已經增大一倍，築巢速度之快，令我吃驚。我用望遠鏡頭清楚地看到一大群蜜蜂，霸占兩條枝幹，正蓋起甜蜜的窩。隔天，蜂巢已經被移走，但那造巢的景象，仍令我心有餘悸。

牧豆樹是牧豆屬植物的通稱，包含四十多種不同種類的豆科植物。它原產於美洲的乾旱地區，在美國 西南部到墨西哥地區，是很常見的植物，經常用來作為旱地造林和水土保持的樹種。步道旁，以蜂蜜牧豆樹（Honey mesquite）、天鵝絨牧豆樹（Velvet mesquite）和螺旋牧豆樹（Screwbean mesquite）最多。不知這些樹是刻意栽植，或是原生物種，但我確知它為落葉喬木，總是隨著季節換裝。任何季節，牧豆樹都自成風景，給河道增添嫵媚風韻。冬季，枯葉落盡，銀白樹身棲息著遠道來訪的避冬候鳥；春風拂面，嫩綠新芽抽出，花開滿樹；立夏，成串的樹豆掛滿枝頭，濃密的樹冠舖滿河道，整座山谷仿如一座森林；直到暮秋，風吹樹葉響起瑟瑟秋聲。

牧豆樹亦是野生動物的糧倉。開花時，招來蜜蜂、粉蝶；結豆時，成群的鴿子、哀斑鳩、沙漠鵪鶉躲在樹蔭下啄食、乘涼。牧豆，也是人們餵養牲畜的好糧草。

牧豆樹的花，由許多小花組成，成串密生成葇荑花序。古人以「手如葇荑，膚如凝脂」形容美人。花開季節，纖細柔軟的米色、黃色長條花朵布滿河道，花兒高掛枝頭迎風搖曳，彷如美人招手，巧笑倩兮，美目盼兮，自然清新，攝人心魄。大黃蜂（Bumblebee）總是禁不住誘惑，挺著肥胖的身軀邀美人共舞，嗡嗡鳴聲，傳遍河谷。

有一次我在附近閒逛，剛好聽到一位解說員介紹螺旋牧豆樹，他順手撿起地上螺旋狀的豆果，說這是好食材，可以做蛋糕、糖果和糖漿。他又指著蜂蜜牧豆樹上的長豆，說居住在沙漠的原住民，把乾硬的豆筴磨粉，製成豆粉（Mesquite powder）來食用。在好奇心的驅使下，我也上網買了牧豆粉來品嚐，味道像黑糖又有榛果味。我作煎餅時，把它加在麵粉中，當作糖來使用。

沙漠植物都耐旱，但成長過程依然需要水分。牧豆樹有強韌的生命力，它的根特別刁鑽，可深達地底二十至三十呎，吸取地下水。在特別乾旱時節，某些植物可能枯萎，但牧豆樹依然青翠。因為牧豆樹的根能探知地下水所在，挖井者往往會在樹的附近掘井而找到水源。

散步時，我注意到牧豆樹的枝幹會流出如琥珀色的樹脂。這樹脂用途也不少，原住民以它入藥，當藥膏塗抹，治燒傷及割傷，也利用它的黏質來做口香糖或修補陶瓷器。偶爾，我會看到小朋友拿著木片去刮樹脂，不知他們取下這些樹脂後要怎麼玩？倒讓我想起少年時，我也經常淘氣地採摘野花，然後很得意地高聲哼唱：「路邊的野花你不要採……」

經常在步道上，看到不知名的樹木花草，我就會好奇地想進一步探索。當我對它們有了更深入的認識，就像又結交了一位知心好友。我站在山谷，面對河道景致，就像與好友對談。當我打開心扉，用欣賞的角度，讓美從心門進來，我的視野變得更加開闊。我看見挺立在沙漠中的牧豆樹，原來是如此奧妙與和藹可親，它們如從貧脊乾旱的泥土中竄出的生命之泉，用一把把綠色的傘庇護著大地，守護著周遭的生物。 （寄自內華達州）