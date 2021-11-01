像我這般年紀的人，都經歷過箝制的青春歲月。小學時禁方言，私下與同學偷偷講。中學時髮禁，規定要蓄三分陸軍頭，訓導主任右手持剃頭刀，左手插入頭皮，凡髮長露出指縫者，便在頂上開一條高速路。高中時，看了幾本禁書，唱過幾首禁歌。考上大學，才知道學生禁舞。

禁舞，彷若事不關己，卻又關係重大，覺得自己像是一個無辜者，無端捲入非法集團幹起壞勾當。新鮮人的青春正青春著，骨子裡躍躍欲試，如同在甕中植栽的豆芽，以強大的意志擎蓋而出。班上一群從城市來的學生，他們穿著時髦，論調清新，大膽敢玩，對於舞會趨之若鶩。我來自偏鄉，彷若一切都被傳統禮教束縛著。別說是跳舞了，從來就沒有在故鄉吸取過任何的舞蹈養分，若要勉強沾邊，那就是大道公廟前乩童起乩的模樣，跳起來還有幾分像哩！

囿於群體龐大意志，每次舞會不敢缺席，但從未被女孩受邀跳舞。有些人水漲船高，我卻每況愈下。心中納悶，究竟她們是從何處看出端倪。每次舞會，喝飲料，上廁所，藉以掩飾低迷人氣，一直到後來，我在舞會有了工作 分配，方才緩解尷尬。戒嚴之前，舞會若遇警察 臨檢，主辦者會被移送學校處分，當時社會氛圍，界定一男一女的社交舞，摟摟抱抱有害風俗。同學見我動作敏捷，行事機警，賦予重任，要我擔任舞會把風工作。美其名是最前鋒，其實是大後方，當舞會高潮到人人渾然忘我，若遇臨檢，把風者可做斷然處置。

這一次舞會，我們甲乙兩班男生，聯合背棄自己班的女生，跟附近女校僑光商專聯誼。地點鄰近大肚山腰，一片亂葬崗。舞會開始，為躲避查緝門窗緊閉，高亢樂音從音箱流瀉，濃密黏稠，舞者被五光十色的燈光挑逗著，場子裡男女都膨脹起來，而我心情卻沉了下去。心想，父母在故鄉頂著烈陽耕作辛勞，從指縫中一元一元掰出錢來讓我讀大學，這個時候早已入睡了，我卻在一個燈紅酒綠的世界裡擔任把風手。立在高圓凳上，從氣窗外監視動靜，朦朧中萌生一絲愧疚。忽然間，有幾盞燈在遠方搖曳著，心頭抽緊，萬一出事如何對得起父母，在這種情緒下，立馬跳下關掉所有電源。出事了，現場男女瑟縮，頓時鴉雀無聲。

我彷若聽到自己的心跳，嘴唇微微顫動。稍後，眾人如一串蟹似地從後門遁出，我再爬上圓凳悄悄打探，恍然大悟不是警察，是亂葬崗上有人在做法事。場子裡的舞者早如驚弓之鳥，覆水難收，索性將錯就錯，我特意將窗簾緊閉，宣布就地解散，站在一旁隔壁班一位男同學怏怏不樂，似乎仍不心死，欲言又止。眾人鳥獸散，舞場黑乎乎，既然把風者有裁量權，就無法兼顧每個人的意見。禁舞氛圍下，就算陰錯陽差，自認心安理得。

這個祕密在心中隱藏近四十年了。每每看到別人跳舞，浮想聯翩，記憶便拉回當年，像一個結越拉越緊。覺得自己好像是站在行駛中列車的最後一節車廂，回首望去，不管多快多遠，都被走過的路緊緊追緝。終有一天，我忍不住告訴母親這段過往，老人家竟然說是造孽，認為葉家子弟不該在舞禁的年代擔任把風手。

「麻布做衫」。母親拋下這句話，彷若抓住他人的小辮子，說我大學時期做了許多壞事，就如同麻布做衣服，終究無所遁形。

麻布做衫，客家語，意指掩蓋不了真相。麻布空隙大，即便製衣掩體，一樣暴露無疑。母親顯然岔開話題了，但這句話解開我心中多年的結，當時搞清楚是一樁法事時，卻仍出手緊閉窗扉，欲蓋彌彰，或許隔壁班那個男同學應該知情。他當下的不悅，如今我可以深刻體會。如果有機會再看到他，我決定為四十年前這樁往事道歉。