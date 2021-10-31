酒駕的暴力事件（下）

達姆／圖

湯姆出來後回到學校讀完高中，他年滿十九歲了。他覺得繼續讀書沒意思，父母怕他出去再闖禍就讓他在家待業。湯姆天天在家裡遊手好閒，成為一個十足的啃老族。父母對他的要求很簡單，只要他在家中待著不鬧事，他可以一輩子都不用工作 。於是他在家中養尊處優，一待就是兩年。每天除了打打遊戲、喝喝酒，就是去健身房打打拳擊健身。

這天他又是一人去酒吧喝酒，正巧碰到他中學的同班女生珊蝶，這位美女曾經讓他朝思暮想，甚至抑鬱過。此時珊蝶和另一個男生也在那裡喝酒看球，他們倆嘻嘻哈哈卿卿我我的樣子，強烈地刺激了湯姆。湯姆的心情一下子變得很低落，他悶著頭一杯一杯不停地喝酒，想以此來平撫自己激動的情緒。可是借酒澆愁愁更愁，好不容易撐到了球賽結束後，大家都陸陸續續地離開了，湯姆也帶著一顆十分沮喪的心離開了酒吧。他一走出門就覺得暈乎乎地站不穩，可是他還是勉強地搖搖晃晃地來到了車上，上車後就任憑自己的眼淚簌簌落下，他恨珊蝶，甚至恨所有的女性。他想快點離開這裡回家。

湯姆拚命加大馬力地開著飛車，他只見眼前的道路迷迷茫茫的，而他的腦子也渾渾噩噩的。此刻他眼睛痛、頭痛、心更痛。他的心好像被一塊大石頭壓得喘不過氣來，他的身體像是要燃燒要爆炸了似地，他想要找個宣洩的出口……就在這時，他開著車來到了紅綠燈路口，定眼一看，看到有輛車就停在前面，他立刻踩了煞車並且一轉方向盤想避開那輛車，可是來不及了，還是轟的一聲擦到了那輛車的車身。他意識到自己製造了車禍，於是在前面停了下來。他從後視鏡裡看到了那輛車下來了一位女性，正朝他揮著手叫著。他心裡的氣又衝上了頭，於是就發動車子，一踩油門快速溜走了。他一面開一面想，又是個女人想找我算帳，我才不睬你呢！

他一轉彎上了高速公路，心想，要甩掉這個臭婆娘還不容易嗎？他加大油門飛一樣地逃離。忽然他聽到有人在他邊上按喇叭，他歪頭一看，又是這個女人，還真的追了上來。他只得下了高速公路，轉去了一個他自己十分熟悉的地方——就是他曾經就讀過的高中校園。他憋了一肚子的氣下了車，朝著那個女子走去，只看到那個女人一面揮著手一面大聲地朝他叫著，他再也無法控制自己的情緒了，就劈里啪啦地朝著那個女人一頓拳打腳踢。之後他本想要離開了，但是他一回頭看到這女人還拿著手機 準備報警，就憤怒地又轉過身去朝著她握著手機的手就是一腳，踢飛了她的手機才離開。

本以為下兩個路口就到家了，可以神不知鬼不覺地回去睡覺，沒想到眼看就快到家門了卻被員警給攔了下來，送去了大牢。這時他酒也醒了，並才醒悟到這次他的禍闖大了。在大牢裡住了一夜，第二天早上從牢裡打了對方付費的電話給父母。父母去把他從大牢裡保釋出來，還請了專長打刑事犯罪的律師。

湯姆的律師皮特分析了一下案情，就在湯姆的心理健康上大做文章。他一再強調，湯姆本來就是一個抑鬱症和焦慮症患者，再加上酒醉後失去理智，失手打人。一審二審下來，湯姆認罪酒後駕車失態事件，湯姆被判為三十天牢獄，三年緩刑，法官看在他年輕，又是第一次酒駕並還沒工作沒收入的情況下，只罰款三千美金。

時間一晃，兩年快要過去了，隨著受害者麗達頭上臉上和身上的傷口癒合，她心中的痛苦和恐慌情緒也漸漸地被時間沖淡了，生活終於慢慢地恢復了原來的平靜。除了牙齒矯正種植還沒有完成以外，其他大部分的身心創傷都已經漸漸地平復了。這兩年中，她花了四百多萬醫療費用，其中大部分都是她自己工作的銀行為他們買的醫療保險 所支付的。各種保險公司不包含在內的醫療、復健的費用，則由她自己支付了近八千美金。可是牙齒的保險對於植牙只能付40%，計算一下，麗達自己至少要掏出三萬美金的植牙費用。麗達想想太不公平了，車被撞了由保險公司賠付；自己又被痛打了一頓，身心吃盡苦頭不算，連經濟上都要賠上幾萬美金。兩年下來，她工作上主管的位置因為身心受傷太深而被銀行給撤了，就連獎金都因為她常常請假看病而全部扣發，這真是她人生的一大噩夢。

就在這個時候，兩年民事訴訟的期限也即將到來，到底要不要對湯姆提出民事訴訟的問題又浮出了水面。不告他，就讓他這麼輕易地過去，實在有點不甘心，不給他一點教訓，將來此類的事件還會在其他人身上發生，他還會再害別人；告他，那就勢必要挖開麗達剛剛癒合的傷疤，並再撒一層鹽。麗達心裡也清楚，對方沒有工作也沒有積蓄，連醫療費都很有可能一分也拿不到。麗達的心裡十分糾結，最後兩個月的期限到了，到底要不要告？

經過了幾夜的左思右想，麗達還是來到了我們事務所，正式向湯姆提出民事訴訟。被告湯姆酒駕撞車企圖逃跑，被追上後，不但不認錯，還行凶打人，造成受害者身心嚴重傷害，長達兩年多的醫療復健和心理治療，至今還未能痊癒。湯姆的手段殘忍毒辣，情節嚴重惡劣，後果傷害極大。他已經是超過十八歲的成年人了，必須對自己的行為負責。

湯姆的父母親也為兒子找了辯護律師，這場官司便開打了。當每一次回憶被害的過程時，麗達都會失控地大聲哭泣，而每一次我都會在她的身旁給她加油打氣。湯姆本人高中剛剛畢業，還沒有工作，沒有收入，他名下也沒有任何財產，那麼他的父母到底有沒有責任呢？律師在幾場庭上的交手下，雙方進入了最後上訴一環。陪審團組織好了，最後一場有陪審團參加的庭審日子終於來到。

輪到麗達出庭了。那天麗達特別鎮定，她不緊不慢地清楚地回答著每一個人對她提出的問題。這是她第一次在回憶被害經過時沒有失控哭泣，她從容不迫，終於從受傷害的陰影中走出來了。案子結束了，麗達贏了這場官司。雖然湯姆沒有錢，湯姆的父母終於讓步，和麗達通過協議解決案子，由他們出三萬美金的植牙費，再加上麗達自己掏腰包所支出的一切費用。麗達接受了，這場民事訴訟終於結束。

雖然麗達沒有拿到她應該拿到的八萬元賠償金，但是湯姆被他父母送去了海軍陸戰隊鍛鍊，希望湯姆能在這三年的部隊生活中徹底醒悟，明白自己不可饒恕的罪行，改正錯誤，永遠不再傷害他人，不再犯罪。

大家要從這件事中吸取教訓，以後遇見這類酒醉肇事的人，不要自己去追趕和上前理論，而是要先保護好自己，記下車型和車號，並在第一時間內報警求助。只有求助於員警，才是正確安全的處理之道。也再一次懇請大家開車不喝酒，喝酒不駕車。

註：本文作者任職於美國律師事務所，本文由真實案例編寫，為保護當事人隱私，人名地點皆經過修改。人物性格和案情經過，若有雷同，純屬巧合。（下）（寄自加州）