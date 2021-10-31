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青春的暗戀

（幽默過日子）吳玲瑤

許多人的初戀是一場沒有結果的暗戀，只是荷爾蒙作祟的青春躁動裡，愛情一次自生自滅的過程。有些人將它變成了心底溫柔美麗的回憶，思念總是不經意地冒出來；有些人將它變成了無限的遺憾，難過與幸福同在，說不清是寂寞還是曾有的甜蜜，心裡藏著一個無法擁有的人。但是喜歡就是喜歡了，沒有退路。暗戀本來就是一個人的獨舞，總會嘗到孤寂的滋味。

張艾嘉的〈童年〉唱著：「隔壁班的那個男孩，怎麼還沒經過我的窗前。」兒時的純純單戀，每天最期盼的就是能看上對方一眼，就滿足了。如此承受著暗戀的苦樂，也默默地自我成長。

李健的〈傳奇〉裡唱道：「只是因為在人群中多看了你一眼……從此我開始孤單思念。」想見見不到，想愛愛不到，想忘忘不了，但又心甘情願，這種無奈的感覺就是暗戀的苦澀。

聽過一位很老很老的老先生面帶甜蜜地向我敘述，他在台大中文系時，同學們曾經集體毫無指望地喜歡一位名字有「月」字的女神，他們都自封為「望月樓樓主」，只能遠觀就覺得幸福無比。她的輕輕一瞥，卻被誤認是深情回眸，美好的青春都藏在暗戀裡。「妳喜歡我不可能，我喜歡妳就夠了。」他至今還覺得暗戀是世界上最美好的一件事，把自己看成一個浪漫且帶有悲劇色彩的英雄，享受著「默默付出」、「愛而不得」、可以贏得「好人獎章」一枚的角色。

歌德說過：「我愛你，與你無關。」一種不求回報的灑脫。暗戀者的職責其實是沉默，沉默地守護，沉默地等待奇蹟，沉默地讓自己成為空氣。面對一場走不進去的風花雪月，仍然真心而頑強地期待著。也許對方永遠不知道自己的存在，但是因為他（她），自己的世界因此而變得多姿多彩。暗戀的煎熬、猜測、欣喜、歡愉、嫉妒、憂愁，充斥在生活裡的每一秒鐘，不知不覺間，竟然把人熬成了詩人。

有個男生念小學時愛上班上一位女同學，他花了幾個月思考過數百種表白的話，寫下了一封情文並茂充滿愛意的情書，一直藏在書包裡，變得皺皺巴巴的。終於有一天，放學後教室只剩下幾個人，他便把那張紙塞進她手裡，然後慌忙地逃竄。第二天女生約他見面，他心情興奮又緊張，昏暗的路燈下女生問他：「你把數學考卷給我幹什麼？考了五十六分，還沒有訂正。」一場戀情就這樣還沒開始就結束了。

這男生念初中時又暗戀另一個女孩，他每天從校園裡偷摘一朵玫瑰放在她座位上。沒想到女孩把花交給老師說：「不知誰偷花想陷害我？」又一次的「出師未捷身先死」。念高中時，他又愛上了另一個女孩，想請她去看電影，出門後卻發現自己沒帶錢，慶幸的是，女孩並沒有赴約。（寄自加州

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