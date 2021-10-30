酒駕的暴力事件（上）

達姆／圖

2010年深秋的一個下午，窗外寒風陣陣把樹上金黃色的葉子吹得漫天飛舞，然後厚厚地覆蓋在地面上和屋頂上。下午四點左右一道金色的夕陽照來，好一派滿城盡帶黃金甲的景象，猶如童話裡的仙境一樣迷人。這時律所進來了一位名叫麗達的東方女性。她中等的個子，白白的肌膚，五官端正的臉上戴著一副銀絲邊的眼鏡，顯得穩重、大方，一看就是一個有氣質的職業婦女。

她二十年前從台灣 來美國留學，畢業後在灣區一家美國銀行的部門當主管，平時工作 認真負責，每天早上去上班時太陽還沒出來，下班時外面早已一片漆黑。說到這裡，她打趣地對我說，由於早出晚歸很少見到陽光，同事們都喊我們為殭屍族。在她的世界裡除了上班就是回家，每天兩點一線很少有改變。為了事業她都四十好幾的人了，仍然是單身一人。

我們在會議室坐下後，她便開始說明今天的來意。

那件事發生在兩年前秋天的一個晚上，她為了準備第二天早晨的會議，又是很晚才下班。她出了公司便開車順道去附近的超市買了些新鮮蔬菜，低頭一看時間已經過晚上十點了，她匆匆從超市出來，開車就往家裡趕。當她剛開出去還不到五分鐘在十字路口等紅綠燈時，她從後視鏡中突然注意到在她車後有一輛淡藍色的雪佛蘭大轎車正以飛快的速度、S形的路線晃動著車身向她開來。說時遲那時快，動作敏捷的麗達立刻把車儘量地靠邊停下，想給這飛車讓個道。可是這大轎車還是轟地一聲緊貼著她的車身從邊上擦了過去，並衝過紅燈在路中央停了下來。麗達知道自己的車被刮擦了一大塊，於是趕緊下車準備上前去和他理論，可是就在麗達走近對方的車時，對方突然發動了引擎然後嗖地一下飛快開走了。

性格好強的麗達一看，這肇事者撞車後想逃跑？於是不假思索地也急忙跳上自己的車跟了上去。那輛車的駕駛似乎看到了麗達將要趕上他，便順著右邊轉彎上了高速公路。麗達也踩著油門跟著上了高速公路。對方加大了馬力，麗達也加大馬力，一點也不示弱。麗達加速追上了對方，往那車裡一看，看到一個十分年輕的白人小夥子。她一面按喇叭一面向他做停下來的手勢。這小夥子一看麗達一副窮追不捨的模樣，突然從下一個高速公路的出口下去了。麗達也跟著他的車轉了幾個彎到了一個偏僻又安靜的無人區停了下來。

小夥子下了車，搖搖晃晃地向她走過來，夜晚的天空很黑，借著遠處路燈微亮的光線讓麗達隱隱約約地看到對方是一個二十歲左右，身材大約一米八五的黃頭髮的白人小夥子。麗達心想，這傢伙看甩不掉她終於停了下來。她跳出車，迎著他走了過去。剛走近一點，迎面一股濃濃的酒味撲鼻而來，麗達衝著他大聲說：「原來你酒醉駕車，你為什麼撞了我的車後企圖逃逸？」話音未落，突然麗達啪地被對方一拳打在臉上，眼鏡也被打飛了。當麗達還沒回過神來，這個年輕人對她左右開弓大打出手，拳拳都擊中在麗達的臉上和頭上，他還把麗達掀翻在地上，然後又是一陣拳打腳踢。小夥子見麗達倒在地上不能動彈了，扭頭拔腿就走。可是他走了兩步回頭一看，只見麗達從袋子裡摸出手機 打電話像是要求援的樣子，於是他又返身回來，對著麗達拿著手機的手狠狠地踢了一腳，踢飛了麗達手上的手機，再對她的臉部又猛踢了幾腳，然後才轉身搖搖晃晃地跑回到自己的車上，開車揚長而去。

被打掉眼鏡的麗達模模糊糊地看到那年輕人開車離去的影子，感到腦子轟轟作響，滿臉火辣辣地疼痛。她一邊叫喚救命，一面趴在地上到處摸她的手機。可是那是個人煙稀少的地方，她叫了幾聲都沒人應。就在麗達坐在地上摸不著手機不知如何是好的時候，她突然聽到了她的手機在響，她順著鈴聲爬過去，終於在路邊草叢裡摸到了自己的手機，並接了起來。原來是她的秘書凱文打給她的，凱文想跟她確定明天早晨會議的內容。她馬上告訴凱文剛才所發生的一切，凱文立刻打電話報警，同時凱文也趕去了麗達的出事現場，當凱文到達時，員警早已趕到了。

員警們按照麗達的描繪：年輕白人男子，一輛大型的灰藍色雪佛蘭舊車，車身前面有撞痕。員警立刻聯網通知了在各個路口和路上執勤的員警，並把守住幾個高速公路的出口和馬路口，不到十分鐘光景，員警便在下兩個高速公路出口處抓住了這個叫湯姆的年輕白人。雖然那時湯姆的酒已基本醒了，但是血液中的酒精濃度還是遠遠超標。湯姆被送進了大牢，第二天被他父母交保出獄，案子進入了等待審理之中。

麗達在被救護車送進醫院的路上昏迷了，第二天她的頭水腫得很厲害，臉上只能看到兩條像線一樣細的眼縫，腦子裡有大塊血腫，加上嚴重腦震盪引起的頭昏腦脹，嘔吐不止。在醫院裡做了透視檢查後，得知她的頭上臉上共十七處骨裂，鼻梁粉碎性骨折，嘴裡牙齒全部斷裂，下巴和頸椎錯位，右耳失聰，必須馬上手術以清除腦子裡的血塊，不然生命垂危。

接著醫院通知了麗達在紐約工作的弟弟，和台灣的妹妹們，大家從四面八方都趕來了。經過大大小小前前後後多次的手術，終於排除了腦中淤血，再以消炎消腫止痛的藥劑治療。七十天後，麗達終於可以站立起來了，她回到了自己的家。可是她二十幾年來一直一個人住的習慣，卻因為這個事故而突然改變了，每當夜深人靜的時候，那殘酷的一幕就會重新浮現在她的眼前，她常常會在噩夢中驚醒而抱頭痛哭。同事知道後擔心她出事，就輪流到她家陪伴著她。在繼續開刀整骨整容的同時，麗達也不得不開始接受心理醫生的治療。

這起酒駕的暴力刑事案件也開始走入了法律程序，從調查和湯姆所錄的口供中得知：湯姆的父親是一個大學教授，母親是兒科醫生，都有不薄的收入，家裡有房地產，生活優裕。他是家中的獨子，在豐厚的經濟條件和物質環境中長大，從來也沒有吃過什麼苦、受過什麼累。湯姆從小智力過人，總是比同齡的孩子聰明一籌。他十分內向不愛交朋友，就是喜歡關著門一個人在家讀書玩電腦。早熟的湯姆在讀初中時暗戀過一個日裔女孩，但被拒絕後，他的性格更加孤僻冷漠。

湯姆的父母都非常愛護這個聰明過人、表面安靜乖巧的寶貝兒子。但是他們沒有給他足夠的精神上的關心，也從不過問他心裡在想什麼，更不關心他整天在屋子裡面幹什麼。有一天晚上九點了，湯姆的母親還在醫院加班，父親吃了晚飯在客廳看電視等著母親。這時忽然五輛警車圍住他家，四個員警敲開門問父親：「湯姆在家嗎？我們是接到命令來逮捕他的。」湯姆的父親頓時張口結舌地說：「有沒有搞錯，湯姆都不出門的，怎會有什麼事呢？他是一個十分安靜，從不闖禍的好孩子，你們怎麼可以冤枉好人？」員警推開湯姆的房門，拿出逮捕證就把坐在電腦桌上的湯姆銬上手銬，連同湯姆的電腦一起帶走了。湯姆的母親下班後知道自己的乖兒子被抓走時，嚇得差點沒昏死過去。

第二天湯姆的父母連忙找律師去瞭解。湯姆被關在聖荷西的監獄內，他被指控上周用電腦駭入矽谷一家大公司的網路程式控制，使這家公司的網路系統全面癱瘓，造成這家公司的損失超過兩億美元。

湯姆的父母做夢都沒有想到，這個聰明的兒子在家裡玩這種非法的危險遊戲，竟然給這家公司造成這麼大的經濟損失。但是湯姆還未成年，又不能用正式的法律來懲罰他。這家公司還不得不到獄中找到湯姆，懇求他為他們的公司網路解毒，好儘快恢復正常工作。然後湯姆被判少兒勞教一年，才算了事。（上）（寄自加州）