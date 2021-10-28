啟蒙時代的閱讀（下）

倩華∕圖

我那時候所識的字，其實只夠看簡單的句子。連環畫下的文字解析，正合我的水準和口味。那時的小人書，雖然革命意味也很足，但是畢竟還是要考慮兒童的口味，所以畫面都很生動，文字也淺白。像《半夜雞叫》、《劉文學》、《收租院》這一類的圖書，我看得津津有味。這些都是帶著濃重時代色彩的兒童讀物，內容無一例外地宣傳著階級鬥爭。

作為一個兒童，我並不具備分辨是非的能力，比如就不會想，那個為了讓雇工們早早起來幹活而在大冬天的半夜裡爬起來裝雞叫的地主周剝皮，自己不也很辛苦？也不會意識到那個為了保護生產隊公共財產而被偷青椒的地主下毒手掐死的少年劉文學，死得多不值得。至於那個萬惡的修有水牢關押交不起租的四川大地主劉文彩的收租院，是到了幾十年後才知道是虛假的構陷。當時我只會全盤接受，隱隱地對自己生活在新社會感到慶幸。我那時還不會查字典，有了生字就去問父母，他們的耐心竟然特別好。很快，我的識字能力長進很快，跟比我年長的孩子在一起，竟還有了明顯的優勢，於是閱讀的興趣越來越濃。

慢慢的，我便不太願意離開我住的那間西向的小屋。我的屋裡靠窗放著一台上海牌縫紉機，平時我就在上面寫作業，縫紉機旁是一張大竹椅。有一個小櫃，一張圓形的飯桌，一張我睡的小木床，床邊擱了兩只木箱。以前我是一有空就要往外跑，到了吃飯時間也不見人影的，現在卻坐得住了。鄰里們很快就注意到了我的變化，看到這樣一個年幼的孩子能夠坐得住看書，大人們都覺得非常驚訝，來來往往的時候便會誇上幾句。糟糕的是，他們回到家裡又向自己的孩子提出來，讓他們也學學，不要一天到晚只會瘋玩。這樣一來，「被尊重」的目的沒有實現，反而引來了大孩子們的新一輪打壓，學院裡放電影 的時候，更是沒有我跟去的份了。而到了這時，我已經學會了自處，早早吃了飯，到外面轉一輪回來，無聊之際，就只有讀書了。

母親也是從那時開始為我訂了雜誌。像《連環畫報》、《故事會》、《少年文藝》等那個時代時髦流行的刊物，都會定期在我屋內的縫紉機檯面上出現。

相信是在讀到《一塊銀元》的時候，我第一次真正被文字擊中。我是從連環畫冊裡讀到那個故事的。那本書的畫面特別美，裡面的人物每個人都有一雙很大、很靈活的眼睛。故事是由一個男孩的口裡講出來的。小男孩家裡很窮，家裡僅有的一塊銀元也被村裡的惡霸地主搶去了，全家陷入困境，大冬天裡飢寒交迫，男孩的姊姊還病了。母親為了給女兒尋一條生路，忍痛將女兒賣給了地主。地主來家裡將小男孩的姊姊抓了去做小丫頭，說會給她治病，管溫飽，扔回了上次從小男孩家裡搶去的一塊銀元。有一天，小男孩跟他母親聽到街上人聲鼎沸，嗩呐聲聲，他跑出去一看，原來是地主家給老地主婆送殯。小男孩擠進人群中一看，大吃一驚，因為他的姊姊和一個年齡相當的一個男孩，分別坐在一個被人扛著的紙紮出來的蓮花座上，手裡各執一盞蓮花燈。小男孩看到姊姊穿著非常漂亮的衣裳，紅衫綠褲，他夾在人群中朝姊姊大叫起來，可是他的姊姊目不斜視，毫無反應。小男孩的母親在一邊卻已經昏了過去。原來，小男孩的姊姊成了地主婆的殉葬品，給活生生灌了水銀，然後放到蓮花座上，要給老地主婆陪葬去了。那時，我的閱讀能力已經讓我能夠完全理解這個故事的意思了。這樣一個殘忍的故事，給一個年幼孩子所帶來的震撼，是難以用言語形容的。

我含著淚水拿著這本書向母親奔去的時候，身後是一片汗水。那個夜裡，我一直不能入睡，反反覆覆在為那故事裡可憐的男孩一家人難過。任母親怎樣安慰我，那驚嚇都不能消失。

父母面面相覷，不知如何向我解釋。他們的家庭成分都是所謂的地主，祖上家裡的確都有房產田產，可是母親的祖母──當然就是地主婆了，十八歲上就守寡，為了扶養獨子成人，也同樣要在田間勞作。到了人生的晚年，母親的祖母在新中國的天災人禍裡，備受飢寒、羞辱，最後驚嚇而死，哪裡有金童玉女 陪葬的風光？可是這一切，怎麼跟一個孩子說呢？又從哪裡說起呢？

而作為孩子，父母的支吾其詞很快就變得不那麼重要了。關鍵是我從此真切地感受到了文字的力量，知道了它跟電影一樣，同樣能夠帶領人走進一個精神世界中去。它可以是完全虛構的，但卻能讓你真實地陷進去，然後卡住你的脖子，讓你大汗淋漓、坐立難安。

這便是我對精神生活的最初體驗。它開始於無聊時代裡的無聊事件，卻讓我擁有了一件對付後來人生裡無聊情狀的武器。（下）（寄自加州 ）