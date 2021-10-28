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蝸步戀愛

林念慈

那次在台南旅行，他宣布，要與我慢慢相愛。

我是急驚風，字典裡沒有「緩慢」二字，於是他將我引進蝸牛巷，要我數巷子裡共有幾隻小蝸牛。一二三四五六七、一二三四五六七……我總是數到「八」就失去耐性，如同焦躁的喇叭，叭叭叭！一邊催趕著腳步，一邊怪罪日頭太刺眼，而紅豔豔的九重葛又使人分心，但此處禁止心靈喧譁，噓──

這時橘貓曼步走來，牠不數蝸牛牠數羊，但往往還沒數完第一隻便沉沉睡去，就地進入夢鄉。我知道葉石濤老師說過什麼，貓兒肯定沒讀過，但這並不妨礙牠在此戀愛、眠夢，以及悠然生活，這門「古城巷道學」，貓咪可是無師自通，牠讀過一格鐵窗花，便讀懂了整扇窗。

巷內咖啡廳的老闆提供貓兒膳宿，也供著自己的夢想，要在古都待上一年。我身旁那隻大蝸牛溫吞地笑，一邊遊說老闆：「這個城市值得你慢慢去愛。」因為過度誠懇，反倒像極了廣告詞。我只能忍住笑意，在一旁逗貓。橘白相間的貓尾，正將滿地光影刷亂，牠的節奏如此隨興，彷彿在問：「時間是什麼？能吃嗎？」

我勸牠最好不要，避免消化不良。那些老宅倒是把光陰都消化了，細細嚼，慢慢嚥，然後從紅磚隙縫中吐出了腎蕨，像一抹溼綠的心事，巷子也因而變得更加溫柔。

記得葉老說過：「做了一套麻布夏季西裝，天天招搖過市。」過去這一帶聚集了許多裁縫店，還有應運而生的磨剪刀店。我也想要扯塊時新料子，請老師傅就著三十幾年的長度、心眼的寬度、眼界的高度，為我量身打板，做一領合心的碎花洋裝；而我向來張揚不馴，養育起來不怎麼「順手」，父親因而數落我是「歹菜刀仔」，若能麻煩磨剪職人磨一磨，該利才利，當收則收，應該就能剪除父親的煩惱吧。

一巷一弄，散落著常民記憶；一針一線，把青春補綴起來。

抬眼，有隻蝸牛正駝著太陽能面板，牠自在，光就在，所以無須走得太快；低下頭去，又看見一隻蝸牛揹著藍紫色的瓜葉菊，打算慢慢開、開好開滿，還有那一隻……他指認著蝸牛兵團的身世，所以走一步、停一步，當我要他快快跟上，他總是笑著說：「別急嘛！」

時光迂迴，在蝸牛殼裡迷了路，像是情話，在我耳蝸裡螺旋反覆，並留下一枚小小的蹄印。而我繼續晃悠，展讀舊時人情。

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