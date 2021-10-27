啟蒙時代的閱讀（上）

倩華∕圖

啟蒙於中國 百姓人家不曾見識過電視機的年代，不知是幸或不幸。

小時候，每到溽暑難捱的夏天，夜裡最讓人們興奮的事情，就是學院在露天電影 場放電影。每當聽到電線杆上的高音喇叭裡或尖利或昂揚的男女聲報出「電影消息」，節日的氣氛就開始在各角落裡醞釀。人們對那些不知看過多少遍的樣板戲，似乎總是興趣不減。

那時，文革最激烈的武鬥時代已經過去，政治氣候也有些寬鬆了，至少大人們已經不用天天開會、寫大批判文稿。大學裡的工農兵學員又還沒招進來，各系的老師們白天都到院辦農場幹些農活，體力上雖說有些勞累，可精神似乎有些輕鬆起來，開始有了點娛樂的心思。

學院的露天電影場建在草豐水美的池塘邊上，是乘涼的好去處。場內一排排的水泥長凳間隔很寬。刷得雪白的水泥大螢幕下，有個寬大的露天舞台，院裡的大會、宣傳演出都在那上面進行。每到放映電影的夜晚，人們都早早吃了晚飯，然後搖著扇子，優哉遊哉地沿著芒果樹夾道的水泥路散步到電影場去。買張五分錢的門票進場，趁電影開映前找熟人朋友聊天兒，傳播小道消息，是那個年代裡人們特殊的交際形式，也是無望的日子裡權宜的消遣；而各家的小孩子們，總以占位子為藉口，比大人更早地溜進電影場去。在燈黑之前，水泥舞台上常常黑壓壓地擠滿了各家的孩子。他們帶著歡聲滿場飛跑，台上台下追逐，總是跑得身上單薄的衣裳乾了又濕、濕了又乾。到了電影正式開演的時候，他們才回到各自的座位上喘息，等著換片的空檔，再開始下一輪的遊戲。而電影場外的冰棒車、酸品攤，也是孩子們最愛光顧的地方。

那時放的電影都是八個樣板戲，因為看得多了，大家對裡面的台詞都可倒背如流。可燈黑下來，全場還是很安靜的，周邊的人們看上去都非常專注地盯著螢幕。今天想來，肯定是那時的文化生活太貧乏了，家裡又沒電視機，能看看彩色的人影晃晃已經很有趣了，何況樣板戲裡的男女角色還是形象周正好看的，聲音唱腔也不錯，雖然戲裡都是革命、鬥爭，也聊勝於無。另一點也可能很重要，就是電影開場前會先放的《新聞簡報》。那時都沒電視，大家都是從《新聞簡報》裡才能看到會動的黨國領袖。他們接見來訪的外國元首，比如西哈努克，金日成之類，或到各地視察。這對大人們來說，可能也有點意思。我們小孩子等的是中場休息時又衝上舞台亂跑。那時的電影是跑片形式的，就是鄰近兩三個單位在同一個夜晚放電影，影片輪轉，有時下一節片子還沒送到，等片的時間又是我們小孩短暫的好時光。

我的父母卻幾乎從來不會出現在那樣的場合裡。可以說，我沒有他們帶我去看露天電影的記憶。母親是個敏感獨立的女人，加上常年身體不好，性格憂鬱悲觀；善言的表相下，其內心相當孤獨。加之家庭出身不好對其個人前途的負面影響，使她對那樣的時世，心裡存著極深的隔閡和怨忿，表現出來，便是一種無謂的消沉和隔離。另一方面，她是持著對蘇俄電影裡女農莊員花俏布拉吉（編注：俄式連衣裙）的羨慕、聽著《敖包相會》那樣的歌曲度過她的大學時代的，樣板戲電影裡激昂奮勇的畫面，跟她的口味格格不入。所以每到這種時候，她寧肯在家裡做些零碎家事，也不去湊那份熱鬧。

至於父親，則是個在家中無論是躺是坐，都一冊在手的書痴。縱是屋外風雨飄搖，在家裡泡上一杯濃茶，叼根香菸蹺高了腿，將詩書讀到得意處，照樣會無所顧忌地發出悠長怪異的唱讀聲。所以學院裡批判他的大字報上，曾經畫滿了渲染他如何迷戀「帝王將相、才子佳人」腐朽文化的漫畫。持著如此的口味，面對所謂的革命文藝，他自然提不起精神。雖平素裡對我寵縱，為了讓我坐上我喜歡的紅色公共汽車，他可以在寒風裡陪著我站在車站上，看著一輛輛其他顏色的車子來去，直等到天黑；可是在看電影這件事上，他卻不願讓步，總是以對成人的口吻勸我放棄看電影的念頭，「不要浪費時間」。

可是小孩子的時間不就是用來浪費的嗎？我在心裡嘀咕著，心裡對父母頗有積怨。可自己卻不是個性獨立的小孩，想浪費時光，卻也還得仰仗別人的幫忙。如果鄰家的大人或大孩子願意帶上我，我就能也湊個熱鬧，加入到那滿場飛跑的孩子陣仗裡去，那是多少年後的今天回想起來，都不能忘懷的美好時光。可有不少時候，鄰家的大人也不大要去的，而我那種遇事戰戰兢兢的性格，也不時會惹大孩子嫌棄，每到這種時候，跟尾兒的份就沒了。那時候年紀小，特別缺膽量，如果沒有人帶，絕對不敢自己走去看電影，只能眼巴巴地躲在昏暗的燈影裡抹淚。

每到這種時候，黃昏和長夜一樣漫長難熬。平日裡樓前人們納涼的空地上，只有野貓和老鼠神出鬼沒。我百無聊賴地趴在二樓的欄杆邊，看上去楚楚可憐──有時候也是故意要表現出那種可憐，希望能夠引來父母的同情，讓他們覺得內疚。心裡想他們或許因此能有所改變，也能像別家的父母那樣，常帶孩子去看看電影，湊湊熱鬧。可是似乎並沒有什麼效果。父親從書裡抬起眼睛的時候，竟是一聲聲的嘆息。我寧可他罵我，可是他不罵，我再不聽話他也不罵。可他的嘆息比罵更讓我難受。因為我不願意讓他失望。

這樣的對峙以父親一次和藹的約談而結束。「我發現你已經認識很多字了，很不錯。你可以學習看書了，你會知道，讀書是很有意思的。念書多的話，將來走出去，大家會很尊重你的。」這樣的話，雖然聽起來有點一廂情願，但我比較聽得進去──有表揚，有鼓勵，而且有美好未來：人們會尊重我。我那時正被大孩子打壓，潛意識裡對被「尊重」特別嚮往。而且閒著不也是閒著嗎？我當即表示我願意學習讀書。而母親，也正為如何打發沒地方去就纏著讓她講故事的我而發愁，一聽說我願意讀書，馬上行動起來。很快，家裡就出現了很多的連環畫冊和兒童讀物。 （上）（寄自加州 ）