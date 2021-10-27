手術前我忙著打理書店 的雜事，尤其是一群放不下的街貓，因此瘦得不成人形。術後休養期間，我強迫自己大吃大喝，甚至吃了不少鱸魚，只因聽說那對傷口有幫助。從小害怕魚腥味的我，真的是頭皮發麻地喝下第一口魚湯，然後驚訝地發現：咦？其實還滿清甜的。

這樣吃著吃著，慢慢地，我胃口大開，居然從小鳥胃變成了大胃王。更不可思議的是，我居然是一直到這時才第一次發現了——食物的滋味！以前經常食不下嚥的我，愈來愈常在吃飯時感到驚喜，我不斷地讚嘆著：啊，這附帶著漂亮小黃花的芥藍怎麼會這麼美味呢！天哪，豆花的香氣竟是如此濃郁，我以前怎麼都沒發現呢？

這對我來說，真是一種全新的體驗，好像在此之前我吃飯僅為維持生命機能，對入口的食物毫無感情。我還挺羨慕傳說中的太空人 食物，據說每天只要一顆藥丸就可以飽足，且營養均衡，多好啊。

我在張大春的《大唐李白》中讀到，玉皇大帝體恤人間糧荒，乃決定今後人類僅需「三天進食一餐」即可。誰知那醉醺醺的李白，竟將這體貼的指令，誤傳成「一天進食三餐」，這是很嚴重的失誤，他也因此被貶謫下凡了。

當時，我真覺得李白是罪該萬死！一天進食三餐，根本就是對人類施加的刑罰，簡直將人間化為餓鬼獄了，看看大家，整天都在講吃的，這像話嗎！然而，當我開始發現食物的滋味之後，我竟然也變成以前瞧不起的餓鬼，有時甚至這一餐剛吃完，就在考慮下一餐該吃什麼，簡直莫名其妙。

但說真的，我認為這是好的改變，食物就像肉身一樣，並非我們想像的那麼無謂，事實上，食慾也可以是一種帶動生命力的熱情，草草果腹與食不知味的人生，是不值得活的。

儘管吃多長肉，但身材依舊偏瘦，所以我到每個地方用餐，經常被善意地詢問：「飯量是否需要減半？」每次我都豪邁地回答：「不用！」

有一次在素食餐館，我看著服務生正要將一盤滿滿的飯菜端來給我的時候，天外飛來的老闆娘加以勸阻，她對服務生說：「分量太多了啦，你是不會看她的身材喔！」一邊說一邊將盤子裡的食物剷走許多，看得我心如刀割，可是礙於女性的尊嚴，我實在無法衝過去阻止她。

與此同時，我也開始吃得出不好的食物了。如果這家餐館的油不好，或者添加了什麼化學成分的佐料，我一吃就知道，就算剛吃下去沒感覺，但很快地，身體會告訴我。通常是頭暈、噁心，或者臉部和肩頸部會有麻痺感，甚至整個人像陷入泥濘中……當然，這家餐館我就不再去吃了。

有一次我喝了市面上販售的豆漿，可是喝完卻頭暈得很厲害，但我想會不會只是巧合呢？於是抱著實驗的精神，我又嘗試了兩次，結果都是一樣的。後來媒體爆出了食安疑雲，有家食品公司被揭發使用了劣質的原料，我查看了那家公司旗下琳瑯滿目的產品，果然那款豆漿也在列。

我也不知道為什麼會有這樣的改變，只能猜想是癌細胞 移除了之後，身體變乾淨了，所以能映照出雜質吧？如果在古代，說不定我已經成為皇帝身邊的試毒官呢。