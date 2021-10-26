華人現在也很能接受沙拉、麵包加咖啡的西式早餐。（本報系資料照片）

我的早餐極為簡單，先超前部署，每周到台北博愛路沅陵街口的「馬可孛羅」麵包店買一條全麥吐司，一天一片，配上每天做一鍋蛋披薩，然後煮一杯咖啡 ，就是我的快樂早餐。

對我來說，做早餐其實是一種「擺菜的花樣」，較吃力的工作只是洗和切，把洗好切好的菜一樣樣往鍋面上擺，擺得像一幅賞心悅目的圖畫，然後把鍋子端上瓦斯爐，以小火慢煮的方式，三、五分鐘之後，看來蛋已可以翻身，一個翻轉，再一分鐘，一鍋蛋披薩就已完成。

這也是我的「蛋的一百種做法」，就像必備的一片全麥吐司，橄欖油也是必須的，如果有人要我寫食譜，前後步驟分為──在平底鍋面鋪上薄薄一層橄欖油；將打勻的雞蛋倒進鍋裡；在鋪滿蛋液上擺放一樣樣你準備的食材──之後，你就有一鍋香噴噴的「蛋披薩」，用來夾全麥吐司，配上咖啡一杯，就是絕美早餐！

所謂「蛋的一百種做法」指的是蛋上放的「餡」，如果放紅棗絲，就是「紅棗蛋」；放黑橄欖絲，就是「黑橄欖蛋」；放干貝絲，就是「干貝蛋」；放蘑菇片，就是「蘑菇蛋」；當然放上小酸豆，就變成「酸豆蛋」，諸如此類，花樣百出，不勝枚舉，如果你愛吃紅蘿蔔，將紅蘿蔔絲放上去，啊，你會發現，原來紅蘿蔔蛋竟然如此香甜好吃（記得，要用好的橄欖油，紅蘿蔔絲要切得細細細……）。

我一再強調，切工切工，所有絲絲，都要切得超細，我的早餐，原來是在磨練我的切工，菜做得好，第一道要學的工夫，就是把該切細的菜，切得細細細，如果你想吃一盤道地的「青椒牛肉炒飯」，一旦青椒切得粗粗像塊狀，我保證那是一盤失敗的炒飯。

吃早餐時若不忘配以音樂，有歌聲樂聲相伴，早餐會吃得更加有滋有味。

今年五四文藝節早晨，我一樣吃著快樂早餐，並為自己寫完何華新書《《臺北人》總也不老》一篇將近六千字的序文，心裡高興著，準備到辦公室上班後傳給龍虎打字排版，同時翻閱當天剛送達的報紙，看到報上刊著管管的照片，啊，我頗為感嘆地對正要出門上班的孩子說：管管因摔一跤而過世了。

然後像往常一樣，女兒開車來接我上班，通常我和貴真坐後座，自己上了車總習慣閉目養神，沒想到這天遇上人生一劫，等我醒來，人竟然已在三總急診室。

從內湖到台北的高速公路，每日上班時間有一小時開放路肩行駛，那天有一部爆胎臨停之車，駕駛人驚慌地只顧打電話求救，忘了在車後置放警示三角架，等女兒突然發現前方車子居然是停著的，就是這麼一瞬間，車頭撞車尾，所有災難也就尾隨而來。

警察來詢問我一些有關車禍 的經過，我也能一一回答問題，看來情況並不嚴重，以為很快就可讓我到爾雅上班，但接著上映的戲碼越來越不妙，照過X光，雖然未發現骨折，但我左腿右腿手臂都有傷口，縫過來縫過去，疼痛此時開始，褲管衣袖上都有血跡，最糟糕的還不止這些，醫生說我鼻淚管撞斷了，我以為是個小手術，其實需要全身麻醉，「如果不開刀呢？」我問醫生，醫生回答：「那你以後會天天流眼淚！」

就這樣，我住進了醫院，貴真比我更嚴重，她手骨斷了，原先她就和馬偕約好，五月初要到院做個內科手術，如今只好內科外科醫生會診，兩項手術一起進行。出院後，因我們內湖的家沒有電梯，我們療傷養病被迫必須暫時分居兩地。

就在我們的災難剛展開不久，五月十四日突聞台北新北新冠病毒大爆發，疫情 警戒進入三級，從此外在內在各種壞消息不斷來到我和貴真身上……我更像是大難臨頭，有一天半夜上廁所，在鏡子裡看到的自己已成「鐘樓怪人」，下半張臉幾乎全黑了，在黑臉中我只看見自己的上嘴唇，下嘴唇不見了，然後，眼睛再慢慢往自己身上細看，天啊，我的半邊身體全黑了，我變成黑人啦。

大兒子習心理，他見我愁眉苦臉，安慰我說：「你的微血管破裂，能很快發出烏青是好現象，就怕血塊凝住不發出來在身體裡作怪，爸，請放心，過些時候就會褪色的！」

「傷筋動骨」，需百日療養才能慢慢復原，古書上早有說明，年紀一大把，我必須更有耐心接受眼前的各種疼痛。

說來說去也怪不得別人，這回車禍會造成如此嚴重後果，只怪我和貴真都未繫安全帶。長久以來以為後座不必繫安全帶的我，這回可真受到血的教訓。

一個人獨自坐在家中一角，面對自己的衰弱，也想著外面世界正有無數苦難人被新冠病毒襲擊而受苦，於是成詩一首：

〈一個人的角落──寫給疫情中的世界〉

獨坐小小角落

我活著

因為還在呼吸

世界無限大

小小的我 因學習

而有智慧

走過許多路

雲遊無數國家

其實都是夢一場

夢

如今和我一起

蜷縮在小小的角落

沒有力氣再為自己做早餐，我也不想和任何人說話，彷彿得了失語症。但早餐還是要吃。有一天我突然缺氧，台大醫院、仁愛醫院因疫情急診室均已不收病人，於是我被送往台安醫院急診室，還好虛驚一場，只因吃了太多消炎止痛藥，醫生要我先暫時停藥，並提醒我有些微貧血，所以早餐對我來說更為重要。憑著自己對身體的瞭解，我居然在冰箱裡尋找到酪梨、藍莓和毛豆仁，還有優格一盒，不再動鍋，也停播音樂，這世界已失去繽紛七彩，更不值得我用音樂為它歌頌，只靜默地進行我的早餐，我必須慢嚼細嚥，車禍讓我的牙也撞歪了，瞬間撞擊讓我這八四老者的某些肉塊擠在一起，需要我自己耐心慢慢按摩，讓體內肉塊設法回到原位。

從少年時的燒餅油條、紅豆湯和紅豆糕，我的早點從簡陋而豐盛，然後又回歸到最原始的蔬果粗食，我的人生曾經豐富，從未想像這世上的餐廳會一夕消失，餐廳也許仍在，但已不准任何客人進入；如今我住在一個有咖啡館卻進不去、有電影院卻禁止播放電影的城市。

這世界真是新鮮透頂，所有你想像不到的事情，全在發生。還好，報紙還有，電視台也有畫面和聲音，但每天告訴我們的都是死亡的訊息、確診的人數，還有，主政者仍然橫話不斷。

戴著口罩，如今我們活在人怕人的世界，你試著在街上走一趟，會發現當你往前走，每一個見到你的人，都會從你身邊繞過，原來我們每一個人，在別人眼裡，都已成了大病毒！

窗外仍有藍天，白雲照往常一樣飄著，老天啊，我們要如何向你祈禱，請再給我們一個好天好地，讓妖魔似的病毒消失，我們還會有幸福的明天嗎？（下）