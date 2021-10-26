我們都坐在巴士上，女詩人和我。

她的巴士在加拿大 新斯科舍省（Nova Scotia）的鄉間小路上往西開。窗外的風景和三十年前她童年時的回憶並無太大改變，仍是海灣、小支流、糖楓和銀樺、木隔板的簡樸農舍。依莉莎白．碧沙普（Elizabeth Bishop）的外婆家在這裡。她自幼失父，傷痛欲絕的母親帶著她回到娘家，卻又為心理疾病所苦，母親最終被送進療養院，再也沒有出來。伊莉莎白是依著外公外婆和姨媽們長大的。她牽著乳牛走過清晨沾露的灰濛草地去放牧，照著外婆的教導努力刷亮上教堂時要穿的皮鞋，在石板上用粉筆練習寫字母，告訴自己要勇敢。雖然日後動盪不安，從外婆家到祖父家又到姨母家，一直居無定所，伊莉莎白難忘新斯科舍省的美麗與悲傷。

1946年在文壇已小有名氣的她，結束了短暫的歸鄉假期，和葛麗絲姨母揮手道別後，坐上了從加拿大返回波士頓的長途巴士。一路上雖然昏昏欲睡，滿眼滿腦卻都是童年風景和往事。隱約中，她似乎聽到了從遠遠的後座傳來昔日外公外婆閒聊家常的低吟——他這樣說、她那樣說；誰家的孩子出海意外喪生，哪位鄰人拿到了退休金 ，誰又因精神失常被送到醫院；是的，人生就是這樣，生與死、生老病死、不歇止的永恆。

讀著詩人的描述，我聯想到了我的歸鄉巴士。和她一樣，我也是由祖母養大的孤兒。家鄉是風雨下的庇護，卻也充滿了痛苦的回憶。我迫不及待地離家去上大學，想著終於可以從此逃出，到一個全然陌生的地方，重新開始。然而，不到半個學期，我就忍不住買了昂貴的車票，回家看祖母。事實上，也是去看我的家鄉。

在一次歸家途中，我坐在當地公車上，突然感到奇怪，覺得有人在看著我。因為太過害羞，我不敢張望到底是誰在關注我，只是垂眼靜聽。果然，從公車後面傳來了交談的聲音：是那家的孩子吧，大學應該還沒有畢業啊，現在是放假嗎？嗯，應該是放假。

我鼓足勇氣朝發出聲音的方向望去。一對中年男女，明顯是夫妻，正用和藹的表情看著我。我不認識他們，我從來沒有見過他們。我快快地轉頭向前，只求公車快點到站。

依莉莎白．碧沙普將她的巴士旅程儲存在記憶裡沉澱，直到二十五年後，作成了一首詩：〈麋鹿〉（The Moose）。那首詩是應了哈佛大學 極負聲譽的榮譽學會邀請而發表的，可說是對詩人的肯定。而標題中的麋鹿，論者認為實指當年對伊莉莎白提拔有恩的前輩詩人瑪麗安．穆爾（Marianne Moore）。在詩中，除了向童年家鄉正視致意、對師友表達尊敬，伊莉莎白彷彿也總結了自己一路辛苦走來的感受，她寫著：（在麋鹿的回眸中），儘管大自然神祕可畏，人情往事可悲可嘆，「為什麼、為什麼我們會感到這甜蜜的喜悅？」

我仍然記得當年在公車上被認出來的慌張失措。那種想要逃跑、想要除去身上印記並切斷過去的衝動，不知何時，已經消失不見。也許，我瞭解了，所有發生的過去，不論是痛苦還是快樂，都是組成我的一切。沒有了它們，就沒有我。人生旅程是連續的，不可能也不應該無視任何環節。我的愛恨傷痛，和他人的憐憫關心，都交纏在一起，是厚實的網，是我與這個世界的牽連。這種體會，可以說是平和的喜悅吧。（寄自賓州）