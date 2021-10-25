燒餅、豆漿的中式早餐。（本報系資料照片）

早晨是一天的序曲，旭日初昇，鳥鳴，露珠還在樹葉上滾動，此時睡了一夜的你和我，伸伸懶腰，開始和新的一天說哈囉，真好，我們都變成一個新人，一切從頭開始……

迎接新的一天，我總是把室內所有門窗打開，讓新鮮空氣來到屋子的每一個角落，接著，倒一大杯白開水，伴著芬芳空氣一起飲進體內。陽光、空氣、水，果然都是我的好朋友。

我開始在室內四處遊走，腳步由慢而快，兩隻手則握拳，不停敲打兩邊的股骨，身體是一艘船，一方面它需要五湖四海不停地到處巡航，而身體內，也是水路陸路四通八達，敲兩邊的股骨，就是要敲通身體內水陸經脈，它們偶爾也會偷懶，忘了自己每天該做的工作，我每日不停地敲股骨，就是時刻提醒它們：新的一天又開始，要起床工作了。當經脈血管全部活絡打通，身體這艘船準備啟航開動，它需要源源燃料供應；早餐，就是一個人每日最先最必要的燃料。

說到自做早餐，當然是中年以後的事；學生時代，趕著匆匆到校，總是燒餅油條一套，豆漿一碗，在我早年的印象中，豆漿油條燒餅，幾乎和早餐畫上等號，直到高中住校，以及進了軍校，早餐才開始改變，除了偶爾也有豆漿，燒餅油條退位，變成稀飯和山東大饅頭，四盤小菜之外，餐桌上也常有白糖一碟，饅頭沾白糖，居然對當年年輕力壯的我們，也是美食 一盤。

最難忘的早餐，還是要等到放假日或寒暑假，母親如果心情愉快，她會為我們熬一鍋粥，喝粥如果能有一盤油條，沾著醬油，那是讓人難忘的滋味，此外，母親講究，她總會搬出一碟碟醬菜，加一盤新鮮炒雞蛋，舉凡吃粥精品，幾乎全上了桌，尤其冬天的早晨，有這麼一餐暖呼呼的早餐，都不太想離開桌子，是啊，一家人圍著桌子吃早餐，本來就是幸福的象徵。

可惜這樣的畫面並不經常出現，生活裡有太多磨難，父親離開教職後，沒有穩定的收入，讓母親幾乎天天繃著臉，心頭日日燒著一把火，即使廚藝再高超，端出來的菜也都變了色，缺了母親的笑容，就算有好吃的菜，整個家庭氛圍冰封，喝粥吃菜都會走味，所以後來在我記憶中，我們家似乎不再有共進早餐的畫面，甚至有一段時期，似乎我們家的人全不吃早餐──母親晚起，父親早早出門，姊姊上學前，我也從不曾看過她吃早餐，只有我，一個人獨自愛上台北寧波西街南昌路口第一銀行前一個小食攤，每天供應紅豆湯，也賣紅豆糯米糕，那是我少年時甜蜜又孤獨的滋味，至今常留腦海。

1984年，台北仁愛路復興南路口出現一家小而美的觀光 飯店，我的早餐經驗展開新頁。那年，爾雅出版社已經進入第十年，我的創業之路走出了一些成績，在出版界占有小小一席之地，和「純文學」林海音、「大地」姚宜瑛、「洪範」葉步榮、「九歌」蔡文甫，每個月輪流作東，就選在仁愛路福華飯店中庭舉行早餐會；一方面聯誼，最主要的是商談如何合作，以免書店被個別擊破，讓書價的折扣一路下滑，有時也可聯合收帳，減少人事和出差費用。

由於早先五家出版社的負責人彼此都是文友，也有師徒之情，且都有共同的興趣，所以話題一打開，就笑聲連連，尤其被「五家」推為最高領袖的林海音先生，一口京片子，她的爽朗笑聲更讓早餐會的快樂氛圍瀰滿室內，加以福華飯店中庭四周擺滿五顏六色的中西早餐，喝著咖啡，偶爾還會飄來動聽音樂，啊，那真是美好的文學友誼年代，文風鼎盛，人心也美，所有談的、說的、吃的、喝的，都讓我們神采飛揚。有一年，林先生生日，我們另外四家出版社的老闆，每人捧著一盒花到林先生逸仙路家向她拜壽，完全出於內心對她的尊敬，如今回想，時光能否倒帶，讓我們五人再聚坐福華中庭吃早餐、聊天……即使是一場夢也好！

也因為「五小早餐會」的緣故，後來經常和朋友約在福華吃早餐。有時也移到東區的「碧富邑」，啊，如今想來，八○年代是我人生高峰，事業正在風頭上，隨便出什麼書，讀者都會掏錢買。而作家在八○年代也是最風騷的幾年，所有稍有名氣的，都有人約稿，那也是出版人請作家吃飯的年代。而作家一忽兒國內一忽兒國外，飛機來飛機去忙碌如蜜蜂，尤其幾位身兼學人的作家，更是呼風喚雨，偶爾寫了稿子，更讓大家爭奪不已，於是各觀光旅館的早餐廳，更是出版人和作家穿梭來往之地。可見那時大家都還年輕，一大清早就精神抖擻地四處活動，一面吃早餐，一面談著新書出版。顯然上個世紀八○年代，並非只是出版人年輕，作家年輕，連書也年輕，今天剛出的書，明天就已握在讀者手中。原來那是擁有大量年輕讀者的年代，年輕人都熱愛閱讀啊！

時來運轉，時去命運大不同。2000年後，新舊世紀更替，我開始面對一個全然不同的世界，新科技時代來臨，人們嘴上天天掛著科技科技，教改讓所有三專五專一夕之間全成了科技大學，教你修指甲洗頭髮，教你做美食，都可以得到科技學位。科技隨網路而來，自從有了電腦手機 網際網路，人們徹頭徹尾改變了，輕人文，重科技，現實主義抬頭，大老闆在股市翻雲覆雨，小市民悽悽惶惶，大家爭先恐後學習如何操作電腦，如何熟練運用自己手上的一支手機。我的朋友小覃幽默地說：「我們進入了一個新的『坐井觀天』年代」，一點也不錯，巴掌大的手機，如今是所有人的「天」。無法接受新科技產品、不會使用電腦手機的人，立即成為今之古人，和社會上的邊緣人歸類在一起。

是的，像我這樣的人逐漸成為生活的白痴，如今你到餐廳吃飯，服務人員給你一台機器，餐點全設定在裡面，想吃什麼你就自己操作；而你我居住的都市，早已像一個八卦陣，汽車可能停在地下六、七層，也可能像轉圓圈似地一直要到天上十七、八層才有停車場，然後一切電腦設定，和科幻電影裡一模一樣，上天入地，我們都已是新時代的科學怪人。

不習慣這樣的新生活，我顯然已是真正老者！無法適應這個日新月異的新世界，我寧願縮回自己的洞穴過老派生活，曾經為此還寫詩一首，題為〈還我祥和〉：

不要跟我說網

不要用網網我

我要的是青青的草地

在潺潺的水聲裡

還我一個四氣和

還我一片祥和的天地

《爾雅》〈釋天篇〉對「四氣和」有註解：春為青陽，夏為朱明，秋為白藏，冬為玄英──一年四季每個月分的陰陽和四方風氣按規律出現。

你看，老天本來給我們一個多好的地球，如今為貪婪的人類破壞殆盡，引來大自然反撲，造成全球氣候大變遷，目光短視的人類總以為「人定勝天」，征服天征服地，結果讓北極暖化，火燒森林，世紀災難不斷，甚至如今病毒四處流竄，不都是所謂生化科技人所作的孽？

既然被時代淘汰，我於是改變觀念，儘量減少外食，一切自己動手，從2000年開始，每天自己做早餐。（上）