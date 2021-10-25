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孟晚舟正式回華為上班 深圳員工夾道歡呼

大氣河流來襲 金山灣區籠罩暴風雨 部分居民疏散

皓月當空

黃思義

南加的天氣酷熱難熬，夜晚躺在床上，背後濕透一片。他好不容易才進入夢鄉，卻被一陣「滴滴」的聲音驚醒。張開眼，臥室外黑漆漆，床頭的時鐘一閃一閃，停電了。「滴滴」的響聲來自屋裡的警報系統。也許太多人開空調，電力不勝負荷而導致停電。

他走出臥室。客廳裡孩子們開著手機上的手電筒設備，照著筆記型電腦繼續做功課。他才記起今天是周末，孩子們從大學宿舍回來。他站在孩子們的背後，輕聲地說：「要是不趕時間，明天再做吧。」孩子們沒有回應，他討個無趣，獨自回到臥室。一片白色的光線從臥室的窗簾透進，「難道不是停電？是家裡的電路出了問題？」他拉起窗簾，見不到街上的路燈，只有一輪明月高高地掛在天上，月色把屋子周圍照得一片銀亮。

他放下窗簾，意興闌珊回到床上。屋外蟋蟀不斷地唧唧叫個不停，他全無睡意。這幾個月來，連續那麼多事故，讓他幾乎透不過氣，日子過得渾渾噩噩。想起剛才那皓月當空，他的腦海突然出奇清靜。他終於明白為何唐詩宋詞裡，關於月亮的主題占了很大的篇幅。在寂寥的田野鄉間，尤其是遠離家園的異鄉人，月亮似乎成了古人唯一傾訴陪伴的對象。

他記起小時每天晚飯後坐在門階前，等著母親和哥哥們回家。黑漆漆的屋前閃著飄忽的螢火蟲，崎嶇的泥路沒有路燈。他盼望天上的明月，照亮母親和哥哥們回家的路。如今明月依舊，母親和二哥已躺在地下，墓前的草綠了又黃，黃了又綠，再亮的月光也照不到他們歸來的路。（寄自加州

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