一夜間，初秋的黃葉隨風飄灑了一地。大清早，就聽得有人踩得樹葉沙沙響。

來的是金髮碧眼一男一女，男的瘦小精幹，走得氣喘吁吁，彷彿夏日沙灘上被太陽烤焦了的刀條魚，換了季還沒緩過氣來。女的高大威猛，緊跟男人身後，有如保鏢。你若仔細察看，她鼻子和嘴巴之間有一排密密的絨毛。大女人小男人，看著有點滑稽相，像是女人手中拎了個熱水瓶遠遠走來。

庚子年間，百年不遇的疫情突襲北美，餐飲業首當其衝遭受重擊。很不幸，這對夫妻都是幹餐館的。女人在麥當勞辛勤勞作了30年，老闆還算義氣，手下留情沒有炒她魷魚；男人則丟失了西餐館刷碗的差使。一家人突然從兩個賺錢的變成一個賺錢的，生活來了個兜底翻，幸好沒孩子拖累。欠了4個月房租後，兩口子被屋主趕出了房門。

天無絕人之路，他們打聽到這家收容所。來這兒的孤男寡女居多，五十張單人床，清一色大統鋪，男女混居。這瘦男胖女，雖是夫妻也不例外。他們被安排在兩張相鄰的單人床上，有各自的床頭櫃，與他人共用洗手間、飯廳、電腦、電視等公共設施。女人每天一早出門上班，男人也跟著起床，早早到前臺掛號排隊看電視。終於輪到他了，說不出地歡欣鼓舞，瘦小的身子陷進溫軟舒適的大沙發裡，眼睛眯成一條線，直視著螢幕不動彈。間或有電話鈴響，女人打來的，男人即刻如彈簧般從沙發上一蹦而起，倆人在電話兩頭興奮地咂著飛吻。

晚飯時分，女人下班回來，男人看准了時間在門口候著。飯桌上，男人殷勤地為女人端茶盛湯。女人噘著嘴，用叉子挑起義大利通心面，噓噓吹著氣，一口湯一口面，吃得津津有味。男人卻不怎麼吃，只呆呆盯著女人看，嘿嘿笑著，山羊鬍子後面露出黑黃的殘缺不全的牙齒。

吃罷飯，一同外出散步，還是老樣子，男人在前，女人押後，踏著細細密密的小碎步。「哈里，外面冷，風大，把手放口袋裡！」「哈里，別犯傻，好好走路！」男人看上去窩囊，卻有個英國王子的名字。「哈里，哈里」，親切的呼喚從女人口中傳出，清脆嘹亮地在秋風中打轉，天空中瀰漫著暖暖的愛意。

男人終於厭倦了整日坐在電視機前，開始上網找工作。他年紀大記性差，老是記不得密碼，急得撓頭抓腮，本來就稀少的頭髮愈發見頂了。功夫不負有心人，他最後找到了一份清潔工作。每天清晨趕往唐人街，負責打掃落葉，清理前街後巷的垃圾，擦洗大牆上的塗鴉。夫妻倆工作賣力，給自己定的目標是，早點攢到足夠的錢搬出去租自己的房子。

秋風一陣緊似一陣，轉眼間快到中秋。一日，這對夫妻像懷揣了什麼秘密，私下嘀咕了老半天，鼓起勇氣找到經理。男人一高興，說話時腦袋轉得飛快，就像小孩手中的撥浪鼓，從左轉到右，再從右搖到左，「我們結婚20週年的紀念日馬上就到了，在這離婚率過半的社會，還真算得上稀奇，不是嗎！」說罷，神情又扭捏起來，你看看我，我看看你，女人鼓起勇氣問，「可不可以讓我們……？」她臉微紅，指著他們那兩張單人床，雙手攏起來，做了一個合併的動作。

恰好經理是個通情達理的人，接下來的一切就順理成章了。

月上柳梢頭。那個夜晚特別寧靜，奇怪，其他人都去了哪兒？又大又圓的月亮透過窗子，把兩個剪影投在牆上。他們在大床上面對面坐著，默默相望，目光透過月色柔柔地撫摸著對方……

（楊柳，旅加華文作家，《加華文苑》編委，加華筆會理事，美國海外文軒會員。作品多次在徵文大賽中獲獎。）