秋來流年逝，天道本自然

紅葉年年寄秋思，故國欲歸恨難歸。(尚虹∕提供)

傷春悲秋，本是文人筆下屢見不鮮的題材。秋色秋景秋風秋月秋江秋夜等等均可入詩入詞，自古以來，各類詠秋詩詞反映了不同作者的處境、心情、視角，將自然的秋賦予人文的意象和情懷，表現無盡的悲歡與喜怨。產生了傳誦千古的詠秋名句，諸如曹丕「秋風蕭瑟天氣涼，草木搖落露為霜」，王勃「落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色」，李白「長風萬里送秋雁」，岑參「秋風萬里動，日暮黃雲高」等等。

一方面，秋之絢爛與斑斕昭然若揭，無論是秋葉的漸紅，還是秋果的金黃，都給大地帶來格外豐富的色彩，將平淡無奇的日子渲染得熱熱鬧鬧，讓人們體味到收穫的快樂，成熟的美好；另一方面，秋月的澄淨，秋霜的清洌，秋雁的幽鳴，秋水的寂寥，秋風的冷峻，以及隨之紛紛而落的秋葉的飄零，又給人帶來一種徹骨的涼意與肅殺氛圍，令人倍生傷感：悲萬物凋謝，生之匆促，卒之迅即；哀雁叫聲聲，遊子思鄉，老大難回；嘆流年易逝，青春難留，紅顏不再……

杜甫《登高》詩：「萬里悲秋常作客，百年多病獨登臺。艱難苦恨繁霜鬢，潦倒新停濁酒杯。」其中所寫悲秋苦病之情，久客孤獨之懷；離鄉萬里，人至秋年之嘆；遠隔千年，令疫情時代的我輩中年遊子，讀之愈加心傷，不由潸然共鳴！

遙想20年前移民加國，以青壯之年抒豪情壯志，在新家園從頭開始，適應生活，努力工作，持家育兒，多年之後也算小有所成，安居樂業，開始步入中老年半退休的悠閒狀態。暮然回首，不堪華髪，驚覺已是人生之秋。國內親友長輩接連辭世，我輩餘生只剩歸途，由此傷逝悲秋，似所必然。

今年節令立秋前後，我們開著小小的房車，從西岸的溫哥華一直走到了東岸的悉尼。42天的旅程，伴著㶷麗多彩的朝霞和夕照，我們來回丈量了一萬七千多公里加拿大廣袤的國土，看到了最壯美的河流山川，最令人驚嘆的億年化石，最特別的人文風情，最原生態的動物植物。在整個世界封關斷航的疫情時代，露營野嶺山林的人們，白天帶著孩子遠足鍛鍊，夜晚點燃篝火圍坐歡笑，那份泰然自若的詩意安居，令我慨嘆人類亙古以來不屈於命運的高昂精神，一掃出發前稍許的憂患與鬱悶。

自然之秋，每年如期而至，不遲不早；人生之秋，也只是歲月的積累，時間的推移。此為天道，人力難為，與其傷悲，不如坦然。人類與病毒的抗爭未了，國與國的對抗卻在步步升級，小我之秋，與百年未遇之變局相比，實在微不足道。

於此前路茫茫、前景難料之際，身為渺小個體，難敵大勢命運。然而，生之不易，理當珍惜，方不負生命，不愧為人。依此，退，則可活在當下，道法自然，品味餘生每一天的美好，盡享眼中之秋色秋景，不必理會冬之迫近，寒之即來，而靜待來年花開，萬物復蘇，大地回春；進，則來者猶可追，眼中皆春色，四季耕耘，不問收穫。如是，生命的廣度與厚度必能發揮到極致，在有限的生命長度裡，成就人生最輝煌的金秋！

（尚虹，歷史學碩士，加拿大中文媒體資深專欄作家，時評員，加華筆會創會副會長。微信自媒體公眾號「雲林之間」。）